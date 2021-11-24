رئيس جمهورية تتارستان الروسية: مهتمون بتعميق التعاون مع السعودية

وجاءت تصريحات مينيخانوف خلال لقائه نائب الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي عبد الرحمن زيد في مدينة جدة السعودية.وأضاف مينيخانوف "أننا ندرس بعناية التجربة الإيجابية للمملكة في مختلف المجالات ونهتم بتعميق التعاون التجاري والاقتصادي والإنساني".وأكد مينيخانوف على رمزية عقد الاجتماع في السعودية، مهد الإسلام، مضيفا: "إلى هنا تعود أصول ديننا، مسقط رأس الرسول محمد ومكان دفنه. على المستوى التاريخي، تعتبر روسيا أقرب بلد إلى الحضارة الإسلامية في العديد من القيم، إن علاقات دولتنا مع الشرق الأوسط متجذرة في حقبة ما قبل المغول".وتستضيف مدينة جدة السعودية، اليوم الأربعاء، انطلاق اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا والعالم الإسلامي"، الذي يعقد لبحث القضايا المشتركة بين مسؤولين وعلماء ومفكرين من روسيا الاتحادية ودول العالم الإسلامي.ويعقد الاجتماع تحت شعار "الحوار وآفاق التعاون"، بمشاركة 33 شخصية حكومية وعامة من 27 دولة.ويأتي هذا الاجتماع في إطار سعي روسيا لتعزيز علاقاتها بالعالم الإسلامي، في ظل مبادرة المملكة العربية السعودية للحوار بين أتباع الأديان والثقافات.
وأضاف مينيخانوف "أننا ندرس بعناية التجربة الإيجابية للمملكة في مختلف المجالات ونهتم بتعميق التعاون التجاري والاقتصادي والإنساني".
وأكد مينيخانوف على رمزية عقد الاجتماع في السعودية، مهد الإسلام، مضيفا: "إلى هنا تعود أصول ديننا، مسقط رأس الرسول محمد ومكان دفنه. على المستوى التاريخي، تعتبر روسيا أقرب بلد إلى الحضارة الإسلامية في العديد من القيم، إن علاقات دولتنا مع الشرق الأوسط متجذرة في حقبة ما قبل المغول".
وتستضيف مدينة جدة السعودية، اليوم الأربعاء، انطلاق اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا والعالم الإسلامي"، الذي يعقد لبحث القضايا المشتركة بين مسؤولين وعلماء ومفكرين من روسيا الاتحادية ودول العالم الإسلامي.
ويعقد الاجتماع تحت شعار "الحوار وآفاق التعاون"، بمشاركة 33 شخصية حكومية وعامة من 27 دولة.