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رئيس جمهورية تتارستان الروسية: مهتمون بتعميق التعاون مع السعودية
رئيس جمهورية تتارستان الروسية: مهتمون بتعميق التعاون مع السعودية
قال رئيس جمهورية تتارستان الروسية رستم مينيخانوف، اليوم الأربعاء، إن جمهورية تتارستان تهتم بتعميق التعاون التجاري والاقتصادي والإنساني مع المملكة العربية... 24.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-24T15:19+0000
2021-11-24T15:19+0000
روسيا
السعودية
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وجاءت تصريحات مينيخانوف خلال لقائه نائب الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي عبد الرحمن زيد في مدينة جدة السعودية.وأضاف مينيخانوف "أننا ندرس بعناية التجربة الإيجابية للمملكة في مختلف المجالات ونهتم بتعميق التعاون التجاري والاقتصادي والإنساني".وأكد مينيخانوف على رمزية عقد الاجتماع في السعودية، مهد الإسلام، مضيفا: "إلى هنا تعود أصول ديننا، مسقط رأس الرسول محمد ومكان دفنه. على المستوى التاريخي، تعتبر روسيا أقرب بلد إلى الحضارة الإسلامية في العديد من القيم، إن علاقات دولتنا مع الشرق الأوسط متجذرة في حقبة ما قبل المغول".وتستضيف مدينة جدة السعودية، اليوم الأربعاء، انطلاق اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا والعالم الإسلامي"، الذي يعقد لبحث القضايا المشتركة بين مسؤولين وعلماء ومفكرين من روسيا الاتحادية ودول العالم الإسلامي.ويعقد الاجتماع تحت شعار "الحوار وآفاق التعاون"، بمشاركة 33 شخصية حكومية وعامة من 27 دولة.ويأتي هذا الاجتماع في إطار سعي روسيا لتعزيز علاقاتها بالعالم الإسلامي، في ظل مبادرة المملكة العربية السعودية للحوار بين أتباع الأديان والثقافات.
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روسيا, السعودية

رئيس جمهورية تتارستان الروسية: مهتمون بتعميق التعاون مع السعودية

15:19 GMT 24.11.2021
© الخدمة الصحفية لرئيس جمهورية تتارستانرئيس جمهورية تتارستان، رئيس "المجموعة" رستم مينيخانوف خلال اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي" في الرياض
رئيس جمهورية تتارستان، رئيس المجموعة رستم مينيخانوف خلال اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية روسيا - العالم الإسلامي في الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2021
© الخدمة الصحفية لرئيس جمهورية تتارستان
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قال رئيس جمهورية تتارستان الروسية رستم مينيخانوف، اليوم الأربعاء، إن جمهورية تتارستان تهتم بتعميق التعاون التجاري والاقتصادي والإنساني مع المملكة العربية السعودية في إطار الشراكة الروسية السعودية.
وجاءت تصريحات مينيخانوف خلال لقائه نائب الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي عبد الرحمن زيد في مدينة جدة السعودية.
وأضاف مينيخانوف "أننا ندرس بعناية التجربة الإيجابية للمملكة في مختلف المجالات ونهتم بتعميق التعاون التجاري والاقتصادي والإنساني".
وأكد مينيخانوف على رمزية عقد الاجتماع في السعودية، مهد الإسلام، مضيفا: "إلى هنا تعود أصول ديننا، مسقط رأس الرسول محمد ومكان دفنه. على المستوى التاريخي، تعتبر روسيا أقرب بلد إلى الحضارة الإسلامية في العديد من القيم، إن علاقات دولتنا مع الشرق الأوسط متجذرة في حقبة ما قبل المغول".
وتستضيف مدينة جدة السعودية، اليوم الأربعاء، انطلاق اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا والعالم الإسلامي"، الذي يعقد لبحث القضايا المشتركة بين مسؤولين وعلماء ومفكرين من روسيا الاتحادية ودول العالم الإسلامي.
ويعقد الاجتماع تحت شعار "الحوار وآفاق التعاون"، بمشاركة 33 شخصية حكومية وعامة من 27 دولة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار سعي روسيا لتعزيز علاقاتها بالعالم الإسلامي، في ظل مبادرة المملكة العربية السعودية للحوار بين أتباع الأديان والثقافات.
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