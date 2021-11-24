تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211124/رعب-في-سيئول-بسبب-دب-هارب-لا-يزال-طليقا-لليوم-الثالث-1053061563.html
رعب في سيئول بسبب دب هارب لا يزال طليقا لليوم الثالث
رعب في سيئول بسبب دب هارب لا يزال طليقا لليوم الثالث
تسود حالة من الرعب في العاصمة الكورية الجنوبية، سيئول، بسبب دب هارب لا يزال طليقا لليوم الثالث على التوالي. 24.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-24T11:14+0000
2021-11-24T11:14+0000
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1b/1049954364_0:0:3239:1822_1920x0_80_0_0_f3bf4949269c2a0135aea75ce52f7cd1.jpg
وأفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، بأن عمليات البحث استؤنفت، صباح اليوم الأربعاء، للعثور على دب أسود آسيوي ظل طليقا لليوم الثالث بعد هروبه من مزرعة للدببة جنوب سيئول.هرب الدب من المزرعة في يونغ-إن، والتي تقع على بعد 50 كيلومترًا جنوب سيئول، صباح يوم الاثنين، عندما غادرت خمسة دببة آسيوية سوداء قفصها.وعند اكتشاف واقعة هروب الدببة، نجح المسؤولون في مكتب البيئة في حوض نهر هان من القبض على اثنين منها وقتلوا ثالثًا ركض لمهاجمتهم على الرغم من إطلاق النار عليه بواسطة مسدس مخدر.وشوهد الدب الرابع في منطقة جبلية، تقع على بعد 600 متر من المزرعة، بعد ظهر الثلاثاء وقُتل برصاص الصيادين.وقام فريق مكون من 69 صيادا ومسؤولا من مكتب البيئة، برفقة كلاب البحث، صباح اليوم الأربعاء باستئناف عملية البحث عن دب خامس معروف بأنه يزن 70 إلى 80 كيلوغراما في سن حوالي ثلاث إلى أربع سنوات.يذكر أن دبا هرب من نفس المزرعة وقتل في يوليو/ أيلول الماضي، وتم القبض على صاحب المزرعة الشهر الماضي بتهمة عرقلة تنفيذ المهام الرسمية بالإبلاغ الكاذب عن هروب اثنين من الدببة في يوليو للتستر على ذبحهما غير القانوني.**يمكنكم متابعة المزيد من أخبار العالم الآن عبر موقع سبوتنيك.
https://arabic.sputniknews.com/20200720/دب-أسود-يتحرش-بفتاة-ويلتقط-معها-سيلفي-في-جو-من-الرعبفيديو-1046050154.html
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
eg_EG
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1b/1049954364_476:0:3207:2048_1920x0_80_0_0_0b2873c20fb5ef88bc734b9894dff263.jpg
1920
1920
true
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن

رعب في سيئول بسبب دب هارب لا يزال طليقا لليوم الثالث

11:14 GMT 24.11.2021
© REUTERS / Mario Anzuoni ضابط من إدارة الأسماك والحياة البرية في كاليفورنيا يستعد لتهدئة دب في باسادينا ، ولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 20 أغسطس 2021
ضابط من إدارة الأسماك والحياة البرية في كاليفورنيا يستعد لتهدئة دب في باسادينا ، ولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 20 أغسطس 2021 - Sputnik عربي, 1920, 24.11.2021
© REUTERS / Mario Anzuoni
تابعنا عبر
تسود حالة من الرعب في العاصمة الكورية الجنوبية، سيئول، بسبب دب هارب لا يزال طليقا لليوم الثالث على التوالي.
وأفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، بأن عمليات البحث استؤنفت، صباح اليوم الأربعاء، للعثور على دب أسود آسيوي ظل طليقا لليوم الثالث بعد هروبه من مزرعة للدببة جنوب سيئول.
هرب الدب من المزرعة في يونغ-إن، والتي تقع على بعد 50 كيلومترًا جنوب سيئول، صباح يوم الاثنين، عندما غادرت خمسة دببة آسيوية سوداء قفصها.
دب - Sputnik عربي, 1920, 20.07.2020
دب أسود يتحرش بفتاة ويلتقط معها سيلفي في جو من الرعب... فيديو
20 يوليو 2020, 07:58 GMT
وعند اكتشاف واقعة هروب الدببة، نجح المسؤولون في مكتب البيئة في حوض نهر هان من القبض على اثنين منها وقتلوا ثالثًا ركض لمهاجمتهم على الرغم من إطلاق النار عليه بواسطة مسدس مخدر.
وشوهد الدب الرابع في منطقة جبلية، تقع على بعد 600 متر من المزرعة، بعد ظهر الثلاثاء وقُتل برصاص الصيادين.
وقام فريق مكون من 69 صيادا ومسؤولا من مكتب البيئة، برفقة كلاب البحث، صباح اليوم الأربعاء باستئناف عملية البحث عن دب خامس معروف بأنه يزن 70 إلى 80 كيلوغراما في سن حوالي ثلاث إلى أربع سنوات.
يذكر أن دبا هرب من نفس المزرعة وقتل في يوليو/ أيلول الماضي، وتم القبض على صاحب المزرعة الشهر الماضي بتهمة عرقلة تنفيذ المهام الرسمية بالإبلاغ الكاذب عن هروب اثنين من الدببة في يوليو للتستر على ذبحهما غير القانوني.
**يمكنكم متابعة المزيد من أخبار العالم الآن عبر موقع سبوتنيك.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
12:17 GMTمسيرات نسائية في تركيا للمطالبة بالمساواة ورفض العنف ضد المرأة
12:15 GMTأجروا 120 عملية زراعة كلى... 3 أطباء يتزعمون عصابة للاتجار في الأعضاء البشرية في مصر
12:10 GMTمصر: إطلاق تطبيق جديد لتسريع نظام دخول السائحين
12:03 GMTروسيا تعرض للعالم موقع التحكم في جيل جديد من الطائرات المسيرة
11:55 GMTوكالة "سبوتنيك" و"يونا" يوقعان مذكرة تفاهم مشتركة لتعزيز العمل الإعلامي
11:55 GMTلبنان يكشف موعد بدء أعمال ترميم مرفأ بيروت
11:54 GMTمصر تقرر إعطاء جرعة ثالثة من لقاح كورونا إلى هذه الفئات
11:51 GMTرئيس مجلس الأمة الكويتي: القيادة أوصتنا بضرورة التعاون مع الحكومة الجديدة
11:37 GMTالبرهان يعلن عزمه ترك الجيش واعتزال السياسة
11:36 GMTالتلفزيون الإيراني يكشف لأول مرة تفاصيل هجوم تعرضت له البلاد خلال الأسبوعين الماضيين
11:29 GMTالخارجية اللبنانية تؤكد أن حل الأزمة مع الخليج يتم بطرق سرية
11:29 GMTالمبعوث الأممي: الهجوم المستمر على مأرب تسبب بتداعيات في جميع أنحاء اليمن
11:28 GMTرئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية: المحادثات مع الإيرانيين لم تسفر عن نتائج
11:26 GMTعون يشكر بوتين على موافقته بإرسال صور أقمار صناعية تتعلق بانفجار مرفأ بيروت
11:17 GMTوزير السياحة السوري: لدينا عشرات الطلبات من دول أوروبية لزيارة البلاد
11:14 GMTأحزاب ألمانية على وشك الاتفاق على حكومة ائتلافية وميركل تودع رفاقها
11:14 GMTرعب في سيئول بسبب دب هارب لا يزال طليقا لليوم الثالث
11:12 GMTالحكومة المصرية تعلن تحسن أداء الاقتصاد وارتفاع النمو ربع السنوي لأعلى معدل خلال عقدين
11:04 GMTرئيسة وزراء مولدوفا تلتمس من البرلمان الموافقة على دفع مستحقات "غازبروم" الروسية
10:57 GMTحرس الحدود السعودي يضبط كميات كبيرة من المخدرات... فيديو