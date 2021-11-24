رعب في سيئول بسبب دب هارب لا يزال طليقا لليوم الثالث

وأفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، بأن عمليات البحث استؤنفت، صباح اليوم الأربعاء، للعثور على دب أسود آسيوي ظل طليقا لليوم الثالث بعد هروبه من مزرعة للدببة جنوب سيئول.هرب الدب من المزرعة في يونغ-إن، والتي تقع على بعد 50 كيلومترًا جنوب سيئول، صباح يوم الاثنين، عندما غادرت خمسة دببة آسيوية سوداء قفصها.وعند اكتشاف واقعة هروب الدببة، نجح المسؤولون في مكتب البيئة في حوض نهر هان من القبض على اثنين منها وقتلوا ثالثًا ركض لمهاجمتهم على الرغم من إطلاق النار عليه بواسطة مسدس مخدر.وشوهد الدب الرابع في منطقة جبلية، تقع على بعد 600 متر من المزرعة، بعد ظهر الثلاثاء وقُتل برصاص الصيادين.وقام فريق مكون من 69 صيادا ومسؤولا من مكتب البيئة، برفقة كلاب البحث، صباح اليوم الأربعاء باستئناف عملية البحث عن دب خامس معروف بأنه يزن 70 إلى 80 كيلوغراما في سن حوالي ثلاث إلى أربع سنوات.يذكر أن دبا هرب من نفس المزرعة وقتل في يوليو/ أيلول الماضي، وتم القبض على صاحب المزرعة الشهر الماضي بتهمة عرقلة تنفيذ المهام الرسمية بالإبلاغ الكاذب عن هروب اثنين من الدببة في يوليو للتستر على ذبحهما غير القانوني.**يمكنكم متابعة المزيد من أخبار العالم الآن عبر موقع سبوتنيك.
وعند اكتشاف واقعة هروب الدببة، نجح المسؤولون في مكتب البيئة في حوض نهر هان من القبض على اثنين منها وقتلوا ثالثًا ركض لمهاجمتهم على الرغم من إطلاق النار عليه بواسطة مسدس مخدر.
وشوهد الدب الرابع في منطقة جبلية، تقع على بعد 600 متر من المزرعة، بعد ظهر الثلاثاء وقُتل برصاص الصيادين.
وقام فريق مكون من 69 صيادا ومسؤولا من مكتب البيئة، برفقة كلاب البحث، صباح اليوم الأربعاء باستئناف عملية البحث عن دب خامس معروف بأنه يزن 70 إلى 80 كيلوغراما في سن حوالي ثلاث إلى أربع سنوات.
يذكر أن دبا هرب من نفس المزرعة وقتل في يوليو/ أيلول الماضي، وتم القبض على صاحب المزرعة الشهر الماضي بتهمة عرقلة تنفيذ المهام الرسمية بالإبلاغ الكاذب عن هروب اثنين من الدببة في يوليو للتستر على ذبحهما غير القانوني.