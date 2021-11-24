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https://arabic.sputniknews.com/20211124/روسكوسموس-تطلق-مركبة-شحن-إلى-محطة-الفضاء-الدولية-1053241200.html
"روسكوسموس" تطلق مركبة شحن إلى محطة الفضاء الدولية
"روسكوسموس" تطلق مركبة شحن إلى محطة الفضاء الدولية
أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، اليوم الأربعاء، أنها قامت بإطلاق مركبة شحن من طراز " بروغريس إم" إلى محطة الفضاء الدولية. 24.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-24T13:51+0000
2021-11-24T13:51+0000
2021-11-24T13:51+0000
روسيا
روسكوسموس
الفضاء
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وجاء إعلان الوكالة على موقعها الإلكتروني الرسمي وجاء فيه: " تم إطلاق الصاروخ الذي يحمل مركبة شحن من طراز " بروغريس إم" إلى المحطة الدولية في الوقت المخطط.وبحسب البيان الرسمي فإن الصاروخ الذي يحمل المركبة هو من طراز "سويوز 2.1" وتم إطلاقه من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان.وأضاف البيان أن الهدف الرئيس من عملية الإطلاق هو نقل بعض القطع والأعتدة إلى المحطة الدولية للقيام بإصلاحات دورية عليها، وخصوصا فيما يتعلق بالألواح الشمسية والهوائيات المركبة.وختم البيان أن الرحلة الفضائية للمركبة تستغرق يومين.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, روسكوسموس, الفضاء
"روسكوسموس" تطلق مركبة شحن إلى محطة الفضاء الدولية
أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، اليوم الأربعاء، أنها قامت بإطلاق مركبة شحن من طراز " بروغريس إم" إلى محطة الفضاء الدولية.
وجاء إعلان الوكالة على
موقعها الإلكتروني الرسمي
وجاء فيه: " تم إطلاق الصاروخ الذي يحمل مركبة شحن من طراز " بروغريس إم" إلى المحطة الدولية في الوقت المخطط.
وبحسب البيان الرسمي فإن الصاروخ الذي يحمل المركبة هو من طراز "سويوز 2.1" وتم إطلاقه من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان.
وأضاف البيان أن الهدف الرئيس من عملية الإطلاق هو نقل بعض القطع والأعتدة إلى المحطة الدولية للقيام بإصلاحات دورية عليها، وخصوصا فيما يتعلق بالألواح الشمسية والهوائيات المركبة.
وختم البيان أن الرحلة الفضائية للمركبة تستغرق يومين.