روسيا تعرض للعالم موقع التحكم في جيل جديد من الطائرات المسيرة

وتبين من شرح قدمه سيرغي بوغاتيكوف، مدير عام شركة "كرونشتادت" المصنعة للطائرات المسيرة، أن روسيا خطت خطوة أخرى إلى الأمام في مجال صناعة الطائرات المسيرة والتحكم فيها حين بدأت تنشيء جيلا جديدا من الطائرات المسيرة "شبه المستقلة" وفقا لتعبير مدير عام شركة "كرونشتادت".ولفت مدير عام الشركة الروسية المصنعة للطائرات المسيرة في حديثه لكبار زوار الجناح الروسي في معرض دبي للطيران 2021، إلى أن بإمكان المشغّل الواحد السيطرة على مجموعة الطائرات المسيرة شبه المستقلة.وكانت روسيا قد قدمت منظومة التحكم في مجموعة الطائرات المسيرة إلى زوار معرض دبي للطيران 2021.وعرضت روسيا في نفس المعرض طائرة مسيرة تنتمي إلى الجيل الجديد من الطائرات المسيرة تحمل اسم "أوريون-إي".وذكر تلفزيون القوات المسلحة الروسية "زفيزدا" أن طائرة "أوريون-إي" تستعين بالقمر الصناعي للاتصالات وهو ما يتيح الحصول على المعلومات منها في أي مكان على الأرض.
عرضت روسيا موقع عمل مشغلي الطائرات المسيرة من الجيل الجديد لزوار معرض دبي للطيران 2021.
وتبين من شرح قدمه سيرغي بوغاتيكوف، مدير عام شركة "كرونشتادت" المصنعة للطائرات المسيرة، أن روسيا خطت خطوة أخرى إلى الأمام في مجال صناعة الطائرات المسيرة والتحكم فيها حين بدأت تنشيء جيلا جديدا من الطائرات المسيرة "شبه المستقلة" وفقا لتعبير مدير عام شركة "كرونشتادت".
ولفت مدير عام الشركة الروسية المصنعة للطائرات المسيرة في حديثه لكبار زوار الجناح الروسي في معرض دبي للطيران 2021، إلى أن بإمكان المشغّل الواحد السيطرة على مجموعة الطائرات المسيرة شبه المستقلة.