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https://arabic.sputniknews.com/20211124/روسيا-تعرض-للعالم-موقع-التحكم-في-جيل-جديد-من-الطائرات-المسيرة--1053147882.html
روسيا تعرض للعالم موقع التحكم في جيل جديد من الطائرات المسيرة
روسيا تعرض للعالم موقع التحكم في جيل جديد من الطائرات المسيرة
عرضت روسيا موقع عمل مشغلي الطائرات المسيرة من الجيل الجديد لزوار معرض دبي للطيران 2021. 24.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-24T12:03+0000
2021-11-24T12:03+0000
روسيا
رصد عسكري
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وتبين من شرح قدمه سيرغي بوغاتيكوف، مدير عام شركة "كرونشتادت" المصنعة للطائرات المسيرة، أن روسيا خطت خطوة أخرى إلى الأمام في مجال صناعة الطائرات المسيرة والتحكم فيها حين بدأت تنشيء جيلا جديدا من الطائرات المسيرة "شبه المستقلة" وفقا لتعبير مدير عام شركة "كرونشتادت".ولفت مدير عام الشركة الروسية المصنعة للطائرات المسيرة في حديثه لكبار زوار الجناح الروسي في معرض دبي للطيران 2021، إلى أن بإمكان المشغّل الواحد السيطرة على مجموعة الطائرات المسيرة شبه المستقلة.وكانت روسيا قد قدمت منظومة التحكم في مجموعة الطائرات المسيرة إلى زوار معرض دبي للطيران 2021.وعرضت روسيا في نفس المعرض طائرة مسيرة تنتمي إلى الجيل الجديد من الطائرات المسيرة تحمل اسم "أوريون-إي".وذكر تلفزيون القوات المسلحة الروسية "زفيزدا" أن طائرة "أوريون-إي" تستعين بالقمر الصناعي للاتصالات وهو ما يتيح الحصول على المعلومات منها في أي مكان على الأرض.
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روسيا, رصد عسكري

روسيا تعرض للعالم موقع التحكم في جيل جديد من الطائرات المسيرة

12:03 GMT 24.11.2021
© Photo / Press Service of Rosoboronexportطائرة مسيرة هجومية "أوريون-إي" الروسية
طائرة مسيرة هجومية أوريون-إي الروسية - Sputnik عربي, 1920, 24.11.2021
© Photo / Press Service of Rosoboronexport
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عرضت روسيا موقع عمل مشغلي الطائرات المسيرة من الجيل الجديد لزوار معرض دبي للطيران 2021.
وتبين من شرح قدمه سيرغي بوغاتيكوف، مدير عام شركة "كرونشتادت" المصنعة للطائرات المسيرة، أن روسيا خطت خطوة أخرى إلى الأمام في مجال صناعة الطائرات المسيرة والتحكم فيها حين بدأت تنشيء جيلا جديدا من الطائرات المسيرة "شبه المستقلة" وفقا لتعبير مدير عام شركة "كرونشتادت".
ولفت مدير عام الشركة الروسية المصنعة للطائرات المسيرة في حديثه لكبار زوار الجناح الروسي في معرض دبي للطيران 2021، إلى أن بإمكان المشغّل الواحد السيطرة على مجموعة الطائرات المسيرة شبه المستقلة.
زائر يتفقد نماذج التقنيات العسكرية الجديدة في الجناح الروسي روس أوبورون إكسبوت في معرض دبي للطيران لعام 2019، 17 نوفمبر 2019 - Sputnik عربي, 1920, 16.11.2021
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وكانت روسيا قد قدمت منظومة التحكم في مجموعة الطائرات المسيرة إلى زوار معرض دبي للطيران 2021.
وعرضت روسيا في نفس المعرض طائرة مسيرة تنتمي إلى الجيل الجديد من الطائرات المسيرة تحمل اسم "أوريون-إي".
وذكر تلفزيون القوات المسلحة الروسية "زفيزدا" أن طائرة "أوريون-إي" تستعين بالقمر الصناعي للاتصالات وهو ما يتيح الحصول على المعلومات منها في أي مكان على الأرض.
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