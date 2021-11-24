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شركة "آبل" توقف عمليات البيع في تركيا مع انهيار الليرة
شركة "آبل" توقف عمليات البيع في تركيا مع انهيار الليرة
أوقفت شركة "آبل" الأمريكية، اليوم الأربعاء، عمليات البيع عبر الإنترنت في تركيا، بعد يوم من انهيار عملتها الوطنية إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار الأمريكي. 24.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-24T13:42+0000
2021-11-24T13:42+0000
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تركيا
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أنقرة- سبوتنيك. تعمل النسخة التركية من موقع الويب الخاص بصانع أجهزة "أيفون" كالمعتاد، لكن أي شخص يحاول إضافة أحد منتجات "آبل" إلى عربة التسوق، يرفض الموقع العملية بالقول إنه "غير متوفر".وقال مراسل وكالة "سبوتنيك" في أنقرة إن شراء أجهزة "آبل" من متجر للبيع بالتجزئة في العاصمة كان شبه مستحيل، وفسر البائعون ذلك بـ"تقلب قيمة العملة".فقدت الليرة نحو 45 بالمئة من قيمتها منذ بداية العام، ونحو نصف هذه الخسائر سجلت في الأسبوع الماضي وحده. تراجعت العملة التركية على مدار 11 يوما في أسوأ سلسلة انخفاض منذ 20 عاما.وجاء الانخفاض الأخير في أعقاب خطاب متلفز ألقاه الرئيس رجب طيب أردوغان، دافع فيه عن استمرار البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة.
https://arabic.sputniknews.com/20211123/الليرة-التركية-تشهد-أسوأ-انهيار-لها-في-20-عاما-بعد-11-يوما-من-الهبوط-المتواصل-1052659109.html
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اقتصاد, العالم, تركيا, آبل, الليرة التركية

شركة "آبل" توقف عمليات البيع في تركيا مع انهيار الليرة

13:42 GMT 24.11.2021
© AP Photo / Andy Wongمتجر آبل في الصين
متجر آبل في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2021
© AP Photo / Andy Wong
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أوقفت شركة "آبل" الأمريكية، اليوم الأربعاء، عمليات البيع عبر الإنترنت في تركيا، بعد يوم من انهيار عملتها الوطنية إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار الأمريكي.
أنقرة- سبوتنيك. تعمل النسخة التركية من موقع الويب الخاص بصانع أجهزة "أيفون" كالمعتاد، لكن أي شخص يحاول إضافة أحد منتجات "آبل" إلى عربة التسوق، يرفض الموقع العملية بالقول إنه "غير متوفر".
وقال مراسل وكالة "سبوتنيك" في أنقرة إن شراء أجهزة "آبل" من متجر للبيع بالتجزئة في العاصمة كان شبه مستحيل، وفسر البائعون ذلك بـ"تقلب قيمة العملة".
الليرة التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2021
الليرة التركية تشهد أسوأ انهيار لها في 20 عاما بعد 11 يوما من الهبوط المتواصل
أمس, 21:13 GMT
فقدت الليرة نحو 45 بالمئة من قيمتها منذ بداية العام، ونحو نصف هذه الخسائر سجلت في الأسبوع الماضي وحده. تراجعت العملة التركية على مدار 11 يوما في أسوأ سلسلة انخفاض منذ 20 عاما.
وجاء الانخفاض الأخير في أعقاب خطاب متلفز ألقاه الرئيس رجب طيب أردوغان، دافع فيه عن استمرار البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة.
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