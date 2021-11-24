صحيفة: 43% من المصابين بكورونا في إسرائيل أطفال بين 5 و11 عاما

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، أن نحو43% من الإصابات الجديدة بالفيروس خلال الأسبوع الماضي مسجلة في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و11 عاما.وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن نحو 8 آلاف طفل حصلوا على اللقاح في أول يوم رسمي لتطعيمهم.وحتى اليوم الأربعاء، سجلت إسرائيل خلال الأسبوع الجاري 6500 إصابة نشطة بعد أن كانت الإصابات قد تراجعت إلى 5 آلاف في الأسبوع الماضي.وكانت إسرائيل قد بدأت مساء الاثنين الماضي حملة لتطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة والحادية عشرة، وبذلك تصبح الدولة الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية التي تخفض سن التطعيم.وسجلت إسرائيل 1.3 مليون إصابة مؤكدة إجمالا، وأكثر من 8 آلاف حالة وفاة منذ بداية الوباء.وجرى تطعيم نحو 57 في المئة من السكان بجرعات كاملة، وفقا لوزارة الصحة، ما يعني أنهم إما تلقوا جرعة ثالثة أو لم يمر خمسة أشهر على تلقيهم الجرعة الثانية.