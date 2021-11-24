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https://arabic.sputniknews.com/20211124/صحيفة-43-من-المصابين-بكورونا-في-إسرائيل-أطفال-بين-5-و11-عاما-1053244275.html
صحيفة: 43% من المصابين بكورونا في إسرائيل أطفال بين 5 و11 عاما
صحيفة: 43% من المصابين بكورونا في إسرائيل أطفال بين 5 و11 عاما
كشفت الإحصاءات الإسرائيلية عن إصابة نسبة كبيرة من الأطفال بفيروس كورونا المستجد. 24.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-24T15:15+0000
2021-11-24T15:15+0000
إسرائيل
فيروس كورونا
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وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، أن نحو43% من الإصابات الجديدة بالفيروس خلال الأسبوع الماضي مسجلة في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و11 عاما.وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن نحو 8 آلاف طفل حصلوا على اللقاح في أول يوم رسمي لتطعيمهم.وحتى اليوم الأربعاء، سجلت إسرائيل خلال الأسبوع الجاري 6500 إصابة نشطة بعد أن كانت الإصابات قد تراجعت إلى 5 آلاف في الأسبوع الماضي.وكانت إسرائيل قد بدأت مساء الاثنين الماضي حملة لتطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة والحادية عشرة، وبذلك تصبح الدولة الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية التي تخفض سن التطعيم.وسجلت إسرائيل 1.3 مليون إصابة مؤكدة إجمالا، وأكثر من 8 آلاف حالة وفاة منذ بداية الوباء.وجرى تطعيم نحو 57 في المئة من السكان بجرعات كاملة، وفقا لوزارة الصحة، ما يعني أنهم إما تلقوا جرعة ثالثة أو لم يمر خمسة أشهر على تلقيهم الجرعة الثانية.
https://arabic.sputniknews.com/20211124/بوتين-يعلن-حصوله-على-جرعة-تعزيزية-من-لقاح-ضد-فيروس-كورونا-بالاستنشاق-1053240859.html
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إسرائيل, فيروس كورونا

صحيفة: 43% من المصابين بكورونا في إسرائيل أطفال بين 5 و11 عاما

15:15 GMT 24.11.2021
© AFP 2021 / JACK GUEZجناح خاص بمرضى الفيروس التاجي المستجد "كورونا" في حرم رامبام للرعاية الصحية ، في البداية يتم بناؤه كمرفق طبي تحت الأرض قبل تحويله إلى موقف للسيارات ، والذي أعيد تحويله لاستقبال المرضى مع زيادة حالات COVID-19 ، في مدينة حيفا شمال إسرائيل في 11 أكتوبر / تشرين الأول 2020
جناح خاص بمرضى الفيروس التاجي المستجد كورونا في حرم رامبام للرعاية الصحية ، في البداية يتم بناؤه كمرفق طبي تحت الأرض قبل تحويله إلى موقف للسيارات ، والذي أعيد تحويله لاستقبال المرضى مع زيادة حالات COVID-19 ، في مدينة حيفا شمال إسرائيل في 11 أكتوبر / تشرين الأول 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2021
© AFP 2021 / JACK GUEZ
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كشفت الإحصاءات الإسرائيلية عن إصابة نسبة كبيرة من الأطفال بفيروس كورونا المستجد.
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، أن نحو43% من الإصابات الجديدة بالفيروس خلال الأسبوع الماضي مسجلة في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و11 عاما.
مقابلة متلفزة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2021
بوتين يعلن حصوله على جرعة تعزيزية من لقاح ضد فيروس كورونا بالاستنشاق
13:46 GMT
وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن نحو 8 آلاف طفل حصلوا على اللقاح في أول يوم رسمي لتطعيمهم.
وحتى اليوم الأربعاء، سجلت إسرائيل خلال الأسبوع الجاري 6500 إصابة نشطة بعد أن كانت الإصابات قد تراجعت إلى 5 آلاف في الأسبوع الماضي.
وكانت إسرائيل قد بدأت مساء الاثنين الماضي حملة لتطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة والحادية عشرة، وبذلك تصبح الدولة الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية التي تخفض سن التطعيم.
وسجلت إسرائيل 1.3 مليون إصابة مؤكدة إجمالا، وأكثر من 8 آلاف حالة وفاة منذ بداية الوباء.
وجرى تطعيم نحو 57 في المئة من السكان بجرعات كاملة، وفقا لوزارة الصحة، ما يعني أنهم إما تلقوا جرعة ثالثة أو لم يمر خمسة أشهر على تلقيهم الجرعة الثانية.
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