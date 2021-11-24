https://arabic.sputniknews.com/20211124/صندوق-الاستثمار-الروسي-اللقاح-المخصص-للمراهقين-سيطلق-كذلك-إلى-الأسواق-الدولية-1053243636.html

صندوق الاستثمار الروسي: اللقاح المخصص للمراهقين سيطلق كذلك إلى الأسواق الدولية

صندوق الاستثمار الروسي: اللقاح المخصص للمراهقين سيطلق كذلك إلى الأسواق الدولية

قال رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل ديميترييف، اليوم الثلاثاء، إن لقاح "سبوتنيك" المخصص للمراهقين، سيطلق كذلك إلى الأسواق الدولية. 24.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-24T14:57+0000

2021-11-24T14:57+0000

2021-11-24T14:57+0000

روسيا

مستجدات لقاح سبوتنيك v الروسي

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وقال ديميترييف في مؤتمر صحفي لقاح "سبوتنيك" المخصص للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاما... سينطلق كذلك إلى الأسواق الدولية".في وقت سابق يوم الأربعاء ، قالت نائبة رئيس الوزراء تاتيانا غوليكوفا إن وزارة الصحة الروسية ستسجل الأربعاء لقاح فيروس كورونا سبوتنيك االمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عامًا.وصرح مدير مركز أبحاث "غاماليا" الروسي لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية، ألكسندر غينسبورغ، يوم الاثنين الماضي، بأن الأجسام المضادة لفيروس كورونا لدى المراهقين عقب التطعيم يتم إنتاجها بشكل أفضل من البالغين.وقال غينسبورغ، لقناة "روسيا 24" : "نتيجة لهذه الدراسات السريرية، تبين أن المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و 12 عاماً يستجيبون بشكل جيد للغاية من حيث ظهور الأجسام المضادة الواقية نتيجة لحقن مثل هذا الدواء، وهو أفضل بكثير من تفاعل الأشخاص البالغين مع سبوتنيك في"."وأوضح أن اللقاح للمراهقين هو"سبوتنيك V"، مخفف خمس مرات.وأشار غينسبورغ، إلى أن المركز قدم إلى وزارة الصحة حزمة من الوثائق التي تؤكد فعالية وسلامة لقاح "سبوتنيك V"، البديل للأولاد الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاماً.هذا وكان مدير مركز غاماليا لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، ألكسندر غينسبورغ، قد أعلن في وقت سابق، أن تطعيم الأطفال ضد فيروس كورونا ممكن، من سن الرابعة، وأن تحديد العمر بالضبط ما زال يخضع للدراسة.هذا وسجلت وزارة الصحة الروسية، قبل أكثر من عام، وتحديدا في 11 آب/أغسطس 2020، أول لقاح في العالم للوقاية من "كوفيد-19"، لقاح "سبوتنيك V" الذي طوره مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة.وتوجد في روسيا حاليا، 4 لقاحات - "سبوتنيك V" و"سبوتنيك لايت"، وكذلك لقاح "كوفيفاك" لمركز "تشوماكوف"، ولقاح "إبيفاك كورونا" لمركز "فيكتور" الروسي.

https://arabic.sputniknews.com/20211101/مطورو-سبوتنيك-V-ليست-هناك-شكاوى-بين-متلقي-اللقاح-خاصة-الحاصلين-على-جرعة-ثالثة-1050588901.html

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روسيا, مستجدات لقاح سبوتنيك v الروسي