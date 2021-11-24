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https://arabic.sputniknews.com/20211124/صيني-يمارس-لعبة-عمرها-أكثر-من-3-آلاف-عام-بمهارة-عالية-فيديو-1053240733.html
صيني يمارس لعبة عمرها أكثر من 3 آلاف عام بمهارة عالية... فيديو
صيني يمارس لعبة عمرها أكثر من 3 آلاف عام بمهارة عالية... فيديو
تعد الألعاب التراثية إحدى الأنشطة الرياضية، التي يحرص بعض الصينيين على تعلمها وممارستها حتى مع تقدمهم في السن. 24.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-24T13:54+0000
2021-11-24T13:54+0000
2021-11-24T14:12+0000
الصين
نادي الفيديو
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وتجمع بعض الألعاب التراثية بين كونها رياضة تحتاج إلى لياقة بدنية عالية وبين كونها وسيلة ترفيه يهوى بعض الناس مشاهدة من يؤديها باحترافية.ويظهر ذلك في مقطع فيديو نشرته صحيفة "الشعب" الصينية، لرجل مسن صيني يمارس إحدى الألعاب بمهارة عالية.ويمسك الرجل باثنين من العصي الرفيعة بيديه ويستخدمها في تحريك عصا ثالثة أكبر حجما بحركات سريعة تحتاج إلى لياقة بدنية عالية.ويطلق على تلك اللعبة "عصا الزهور" وهي لعبة تراثية عمرها نحو 3 آلاف و100 عام، بحسب الصحيفة الصينية.
الصين
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, نادي الفيديو
صيني يمارس لعبة عمرها أكثر من 3 آلاف عام بمهارة عالية... فيديو 13:54 GMT 24.11.2021 (تم التحديث: 14:12 GMT 24.11.2021)
تعد الألعاب التراثية إحدى الأنشطة الرياضية، التي يحرص بعض الصينيين على تعلمها وممارستها حتى مع تقدمهم في السن.
وتجمع بعض الألعاب التراثية بين كونها رياضة تحتاج إلى لياقة بدنية عالية وبين كونها وسيلة ترفيه يهوى بعض الناس مشاهدة من
يؤديها باحترافية
.
ويظهر ذلك في مقطع فيديو نشرته صحيفة "الشعب" الصينية، لرجل مسن صيني يمارس
إحدى الألعاب بمهارة عالية
.
ويمسك الرجل باثنين من العصي الرفيعة بيديه ويستخدمها في تحريك عصا ثالثة أكبر حجما بحركات سريعة تحتاج إلى
لياقة بدنية عالية
.
ويطلق على تلك اللعبة "عصا الزهور" وهي لعبة تراثية عمرها نحو 3 آلاف و100 عام، بحسب الصحيفة الصينية.