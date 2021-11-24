طالبان تريد الانتقال من "النقاش" إلى "التطبيق العملي" مع واشنطن

وقال شاهين في تصريح لسبوتنيك، اليوم الأربعاء: "أعتقد أننا بحاجة إلى المزيد من القرارات الإيجابية بدلا عن المزيد من الاجتماعات".وأضاف: "نحن بحاجة إلى الانتقال من المناقشات إلى الخطوات التكتيكية ونحن مستعدون للتحدث معهم والتعاون لبناء علاقات إيجابية مع الولايات المتحدة".وأكدت وزارة الخارجية الأفغانية، في وقت سابق من صباح اليوم الأربعاء، بدء جولة جديدة من المحادثات بين طالبان والولايات المتحدة في قطر الأسبوع المقبل.وجاء في بيان الخارجية الأفغانية، الذي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه: "تبدأ في قطر الأسبوع المقبل جولة جديدة من المحادثات بين أفغانستان والولايات المتحدة، لبحث العلاقات السياسية والمشاكل الاقتصادية في أفغانستان وتنفيذ اتفاق الدوحة".
أعرب المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطتها الإرهابية)، في الدوحة، سهيل شاهين، عن أملة في أن تبدأ الولايات المتحدة باتخاذ قرارات إيجابية بدلًا من النقاش فقط، خلال المحادثات المزمع عقدها بين الحركة والولايات المتحدة في قطر الأسبوع المقبل.
وقال شاهين في تصريح لسبوتنيك، اليوم الأربعاء: "أعتقد أننا بحاجة إلى المزيد من القرارات الإيجابية بدلا عن المزيد من الاجتماعات".
وأضاف: "نحن بحاجة إلى الانتقال من المناقشات إلى الخطوات التكتيكية ونحن مستعدون للتحدث معهم والتعاون لبناء علاقات إيجابية مع الولايات المتحدة".
وجاء في بيان الخارجية الأفغانية، الذي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه: "تبدأ في قطر الأسبوع المقبل جولة جديدة من المحادثات بين أفغانستان والولايات المتحدة، لبحث العلاقات السياسية والمشاكل الاقتصادية في أفغانستان وتنفيذ اتفاق الدوحة".