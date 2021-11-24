تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211124/طعام-يقلل-من-خطر-الإصابة-بالسرطان-1053253938.html
طعام يقلل من خطر الإصابة بالسرطان
طعام يقلل من خطر الإصابة بالسرطان
يقول مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة إن نحو واحد من كل شخصين سيصاب بالسرطان في مرحلة ما من حياته، وفقا لأدق التوقعات حتى الآن. 24.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-24T19:09+0000
2021-11-24T19:09+0000
البروكلي
الكرنب
سرطان البروستاتا
سرطان الأمعاء
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1d/1049103669_0:29:3537:2018_1920x0_80_0_0_43b446fa695e3772e5d12dcbcb3dc733.jpg
لكن لحسن الحظ، قد نتمكن من تقليل المخاطر وتقليص احتمالية الإصابة مبكرا من خلال تناول طعاما بعينه.ذهبت بعض الدراسات إلى أن تناول الخضروات الصليبية يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، وتشمل تلك الخضروات بما في ذلك البروكلي والكرنب والقرنبيط، بحسب ما نقله موقع "إكسبريس" البريطاني.وبحسب المعهد الأمريكي لأبحاث السرطان، فإن الدراسات المعملية كشفت أنه بإمكان مركب السولفورافين الذي يتكون من مجموعة الإيزوثيوسيانات في القرنبيط والكرنب والبروكلي أن يحبط نمو وتطور سرطان البروستاتا.كما كشف تحليل واحد لـ 35 دراسة أن تناول المزيد من الخضروات الصليبية ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون.ويقول المعهد الوطني للسرطان إن الاستهلاك العالي للخضروات بشكل عام قد يقي من بعض الأمراض وعلى رأسها بعض أنواع السرطان، مثل سرطان الأمعاء والبروستاتا.لكن الخضروات الصليبية تقف في صدارة تلك الخضروات، بما في ذلك لكونها غنية بفيتامين سي وحمض الفوليك والمعادن، كما أنها مصدر جيد للألياف.في المقابل، يرتبط تناول اللحوم الحمراء والمعالجة بزيادة مخاطر الإصابة بسرطان الأمعاء والبروستاتا.
https://arabic.sputniknews.com/20210415/ماذا-يحدث-لجسمك-إذا-تناولت-خضار-البروكلي-بانتظام؟-1048690747.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1d/1049103669_402:0:3133:2048_1920x0_80_0_0_bbc6e3e181b31324554ecc66ee9df5c9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
البروكلي, الكرنب, سرطان البروستاتا, سرطان الأمعاء

طعام يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

19:09 GMT 24.11.2021
© AFP 2021 / TOBIAS SCHWARZصورة تظهر خضروات، بما في ذلك الملفوف والقرنبيط
صورة تظهر خضروات، بما في ذلك الملفوف والقرنبيط - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2021
© AFP 2021 / TOBIAS SCHWARZ
تابعنا عبر
يقول مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة إن نحو واحد من كل شخصين سيصاب بالسرطان في مرحلة ما من حياته، وفقا لأدق التوقعات حتى الآن.
لكن لحسن الحظ، قد نتمكن من تقليل المخاطر وتقليص احتمالية الإصابة مبكرا من خلال تناول طعاما بعينه.
خضار البروكلي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2021
ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت خضار البروكلي بانتظام؟
15 أبريل, 05:59 GMT
ذهبت بعض الدراسات إلى أن تناول الخضروات الصليبية يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، وتشمل تلك الخضروات بما في ذلك البروكلي والكرنب والقرنبيط، بحسب ما نقله موقع "إكسبريس" البريطاني.
وبحسب المعهد الأمريكي لأبحاث السرطان، فإن الدراسات المعملية كشفت أنه بإمكان مركب السولفورافين الذي يتكون من مجموعة الإيزوثيوسيانات في القرنبيط والكرنب والبروكلي أن يحبط نمو وتطور سرطان البروستاتا.
كما كشف تحليل واحد لـ 35 دراسة أن تناول المزيد من الخضروات الصليبية ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون.
ويقول المعهد الوطني للسرطان إن الاستهلاك العالي للخضروات بشكل عام قد يقي من بعض الأمراض وعلى رأسها بعض أنواع السرطان، مثل سرطان الأمعاء والبروستاتا.
لكن الخضروات الصليبية تقف في صدارة تلك الخضروات، بما في ذلك لكونها غنية بفيتامين سي وحمض الفوليك والمعادن، كما أنها مصدر جيد للألياف.
في المقابل، يرتبط تناول اللحوم الحمراء والمعالجة بزيادة مخاطر الإصابة بسرطان الأمعاء والبروستاتا.
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
20:07 GMTاندلاع حريق في صهريج محمل بالوقود جنوبي العراق... فيديو
20:05 GMTمسؤول بحكومة صنعاء يكشف لـ"سبوتنيك" حقيقة التراجع المفاجئ أمام التحالف
19:44 GMTمعاهدة دفاع بين إسرائيل والمغرب... هل هي موجهة ضد الجزائر؟
19:20 GMTإلغاء رحلتين للخطوط الجوية العراقية إلى بيلاروسيا
19:12 GMTأسباب استقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا وتأثيراتها على مستقبل العملية السياسية
19:09 GMTطعام يقلل من خطر الإصابة بالسرطان
18:50 GMTمنظمة "تمكين" الأردنية ودورها في التوعية بمخاطر عمالة الأطفال
18:47 GMTالتقارب الإماراتي التركي وانعكاساته على أزمات المنطقة
18:41 GMTاستقالة رئيسة وزراء السويد بعد ساعات من تعيينها
18:21 GMTهل خرجت منظمة "أوبك" من سطوة الولايات المتحدة؟
18:18 GMTقبل ساعات من تظاهرات الغد... هل يطالب السودانيون برحيل "حمدوك"؟
18:12 GMTإسرائيل تصادق على بناء مستوطنة جديدة في مطار قلنديا بالقدس الشرقية
18:04 GMT27 غريقا في القنال الإنجليزي وجونسون يترأس اجتماعا طارئا
18:04 GMTاستبعاد سيف الإسلام القذافي و24 آخرين من سباق الرئاسة الليبية
17:44 GMTبسبب مكالمته الأخيرة مع بلينكن... سياسيون يتهمون الرئيس التونسي بالاعتداء على هيبة الدولة
17:37 GMTالوكالة الدولية للطاقة الذرية: لم نتوصل لاتفاق في المحادثات مع إيران
17:31 GMTالجيش الأمريكي: إيران "قريبة للغاية" من إنتاج سلاح نووي وقواتنا مستعدة للتدخل
17:26 GMTباريس تحقق في تسريب يزعم أن مصر أساءت استخدام معلومات مخابراتية فرنسية
17:16 GMTروسيا تطلق صاروخا محملا بوحدة إرساء جديدة إلى محطة الفضاء الدولية... فيديو
17:10 GMTصحيفة: الجيش الإسرائيلي يتدرب على اجتياح غزة