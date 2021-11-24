عون يشكر بوتين على موافقته بإرسال صور أقمار صناعية تتعلق بانفجار مرفأ بيروت

وحسب بيان الرئاسة اللبنانية، جاء ذلك خلال لقائه بسفير روسيا لدى لبنان ألكسندر روداكوف، اليوم الأربعاء.وأضاف البيان أن السفير الروسي سلم الرئيس عون خلال اللقاء رسالة تهنئة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة عيد الاستقلال.وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد أعلن الاثنين الماضي في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب في موسكو، إن "روسيا سلمت لبنان صورا التقطتها أقمار صناعية تتعلق بتفجير ميناء بيروت".واحتفل لبنان أمس الثلاثاء، بالذكرى الـ 78 لاستقلاله وسط أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية استثنائية، على خلفية التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، والأزمة الدبلوماسية المستجدة مع السعودية ودول الخليج.
شكر الرئيس اللبناني ميشال عون نظيره الروسي فلاديمير بوتين على تلبيته طلبه بإرسال الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية قبل الانفجار في مرفأ بيروت وبعده.
وحسب بيان الرئاسة اللبنانية، جاء ذلك خلال لقائه بسفير روسيا لدى لبنان ألكسندر روداكوف، اليوم الأربعاء.
رئيس الجمهورية تسلّم رسالة تهنئة بالإستقلال من الرئيس بوتين نقلها إليه سفير روسيا في لبنان الكسندر روداكوف، وشكر الرئيس عون نظيره الروسي على تلبيته طلبه بإرسال الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية قبل الانفجار في مرفأ بيروت وبعده pic.twitter.com/l5gc5cKiKF
ووفقا للبيان، أعرب الرئيس اللبناني عن شكره للرئيس الروسي على تلبيته طلبه بإرسال الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية قبل الانفجار في مرفأ بيروت وبعده.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد أعلن الاثنين الماضي في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب في موسكو، إن "روسيا سلمت لبنان صورا التقطتها أقمار صناعية تتعلق بتفجير ميناء بيروت".
واحتفل لبنان أمس الثلاثاء، بالذكرى الـ 78 لاستقلاله وسط أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية استثنائية، على خلفية التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، والأزمة الدبلوماسية المستجدة مع السعودية ودول الخليج.