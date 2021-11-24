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فرنسا تتجه إلى فرض قيود جديدة لاحتواء الوباء وتؤكد فعالية الجرعات المعززة من اللقاحات
فرنسا تتجه إلى فرض قيود جديدة لاحتواء الوباء وتؤكد فعالية الجرعات المعززة من اللقاحات
أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الأربعاء، عزمها فرض إجراءات جديدة لمواجهة التزايد المستمر في إصابات "كوفيد 19"، لافتة إلى أهمية الجرعة المعززة من اللقاحات. 24.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-24T13:07+0000
2021-11-24T13:07+0000
فرنسا
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
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وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، في إفادة صحفية، إن الحكومة ستعلن عن إجراءات جديدة لاحتواء الوباء، غدا الخميس، في ظل ارتفاع معدل الإصابات على المستوى الوطني، حسبما أفادت "رويترز".وأضاف أن الحكومة تسعى إلى تجنب فرض واسع النطاق وجديد للتباعد الاجتماعي بالإضافة إلى تسريع حملة التطعيم، مشيرا إلى تشديد لوائح استخدام التصاريح الصحية بدء من الخميس أيضا.وأشار إلى أن الفرنسيين يمكنهم تجنب الدخول إلى المستشفيات، إذا قدمت الحكومة برنامج الجرعات المعززة من اللقاحات، مضيفا أن هذه الجرعات ستكون فعالة للغاية.ولفت إلى أن الوضع سيزداد سوءا في فرنسا خلال الأيام المقبلة، حيث من المتوقع ارتفاع معدل الإصابة – عدد الإصابات الأسبوعية لكل 100 ألف نسمة – إلى أكثر من 200 في اليوم.
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فرنسا, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة

فرنسا تتجه إلى فرض قيود جديدة لاحتواء الوباء وتؤكد فعالية الجرعات المعززة من اللقاحات

13:07 GMT 24.11.2021
© AFP 2021 / Jack Guezصور من الأرشيف - صحفيون ومراسلون أمام مستشفى "بيتي سالبترير" حيث توفيت الأميرة ديانا في باريس، فرنسا 31 أغسطس 1997
صور من الأرشيف - صحفيون ومراسلون أمام مستشفى بيتي سالبترير حيث توفيت الأميرة ديانا في باريس، فرنسا 31 أغسطس 1997 - Sputnik عربي, 1920, 24.11.2021
© AFP 2021 / Jack Guez
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أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الأربعاء، عزمها فرض إجراءات جديدة لمواجهة التزايد المستمر في إصابات "كوفيد 19"، لافتة إلى أهمية الجرعة المعززة من اللقاحات.
وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، في إفادة صحفية، إن الحكومة ستعلن عن إجراءات جديدة لاحتواء الوباء، غدا الخميس، في ظل ارتفاع معدل الإصابات على المستوى الوطني، حسبما أفادت "رويترز".
وأضاف أن الحكومة تسعى إلى تجنب فرض واسع النطاق وجديد للتباعد الاجتماعي بالإضافة إلى تسريع حملة التطعيم، مشيرا إلى تشديد لوائح استخدام التصاريح الصحية بدء من الخميس أيضا.
مركز أرض المعارض للحصول على لقاح ضد كورونا في القاهرة - مصر - Sputnik عربي, 1920, 24.11.2021
مصر تقرر إعطاء جرعة ثالثة من لقاح كورونا إلى هذه الفئات
11:54 GMT
وأشار إلى أن الفرنسيين يمكنهم تجنب الدخول إلى المستشفيات، إذا قدمت الحكومة برنامج الجرعات المعززة من اللقاحات، مضيفا أن هذه الجرعات ستكون فعالة للغاية.
ولفت إلى أن الوضع سيزداد سوءا في فرنسا خلال الأيام المقبلة، حيث من المتوقع ارتفاع معدل الإصابة – عدد الإصابات الأسبوعية لكل 100 ألف نسمة – إلى أكثر من 200 في اليوم.
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