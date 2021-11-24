https://arabic.sputniknews.com/20211124/فريق-ناسا-يذهل-بعد-فك-ضغط-صورتين-قادمتين-المريخ-ودمجهما-كـبطاقة-تذكارية-صور-1053248478.html

فريق "ناسا" يذهل بعد فك ضغط صورتين قادمتين المريخ ودمجهما كـ"بطاقة تذكارية"... صور

فريق "ناسا" يذهل بعد فك ضغط صورتين قادمتين المريخ ودمجهما كـ"بطاقة تذكارية"... صور

قام خبراء وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بإنشاء صورة فنية رائعة الجمال من أعلى أحد الجبال على كوكب المريخ، لكن المميز في هذه الصورة هو أنها ملونة بألوان طبيعية... 24.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-24T16:59+0000

2021-11-24T16:59+0000

2021-11-24T16:59+0000

منوعات

علوم

ناسا

المريخ

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وبحسب الخبر المنشور على موقع المهمة الرسمي التابع لـ"ناسا" الرسمي، ذهل الفريق عند رؤية النتيجة التي حصل عليها بعد دمج صورتين فريدتين لنفس المنطقة، حيث ظهرت الألوان بطريقة فريدة ونتج عنها مشهد فريد.التقط المسبار "Curiosity" التابع للوكالة الأمريكية صورة رائعة من أحدث موقع له على جانب جبل شارب وهو أحد الجبال المميزة في المريخ.وكان فريق المهمة قد دمج نسختين من الصور بالأبيض والأسود من أوقات مختلفة من اليوم وأضافوا إليها الألوان لإنشاء "بطاقة بريدية نادرة من الكوكب الأحمر".وتضغط المركبة الصورة لدرجة كبيرة لتستطيع إرسالها كحزمة بيانات إلى الأرض، حيث يتم إعادة فك الضغط، لكن مع انخفاض الجودة بدرجة كبيرة، لكن الفريق نجح "بإعادة الحياة" إلى الصورة من جديد عبر معالجتها ودمج صورتين.

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منوعات, علوم, ناسا, المريخ