فريق "ناسا" يذهل بعد فك ضغط صورتين قادمتين المريخ ودمجهما كـ"بطاقة تذكارية"... صور
© REUTERS / NASA / JPL-Caltechصورة لسطح كوكب المريخ مباشرة أسفل مركبة المركبة المتجولة "بيرسيفرانس مارس" التابعة لوكالة الفضاء الدولية "ناسا"، بواسطة كاميرا "روفر داون-لوك" في صورة تم الحصول عليها في 22 فبراير 2021
قام خبراء وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بإنشاء صورة فنية رائعة الجمال من أعلى أحد الجبال على كوكب المريخ، لكن المميز في هذه الصورة هو أنها ملونة بألوان طبيعية تقريبا.
وبحسب الخبر المنشور على موقع المهمة الرسمي التابع لـ"ناسا" الرسمي، ذهل الفريق عند رؤية النتيجة التي حصل عليها بعد دمج صورتين فريدتين لنفس المنطقة، حيث ظهرت الألوان بطريقة فريدة ونتج عنها مشهد فريد.
التقط المسبار "Curiosity" التابع للوكالة الأمريكية صورة رائعة من أحدث موقع له على جانب جبل شارب وهو أحد الجبال المميزة في المريخ.
Brr, it’s cold out here. It must be winter in my hemisphere!— Curiosity Rover (@MarsCuriosity) November 15, 2021
My REMS, or Rover Environmental Monitoring Station, gives daily weather reports and takes dust surveys to measure seasonal changes over time. It’s just one of many instruments used to study the Martian weather. pic.twitter.com/tgDDMZ1xWj
وكان فريق المهمة قد دمج نسختين من الصور بالأبيض والأسود من أوقات مختلفة من اليوم وأضافوا إليها الألوان لإنشاء "بطاقة بريدية نادرة من الكوكب الأحمر".
22 نوفمبر, 13:21 GMT
والتقطت مركبة "Curiosity" مشهدا عرضيا بزاوية 360 درجة لما يحيط بها من خلال كاميرات الملاحة بالأبيض والأسود.
Greetings from high up on Mars’ Mount Sharp! My team combined two black-and-white images from different times of the day and added colors to make this artistic landscape. There’s beauty all around us if we let ourselves be inspired.— Curiosity Rover (@MarsCuriosity) November 23, 2021
Yours Truly, Curiosityhttps://t.co/VEjQhuBjFy pic.twitter.com/JxLregYifY
وتضغط المركبة الصورة لدرجة كبيرة لتستطيع إرسالها كحزمة بيانات إلى الأرض، حيث يتم إعادة فك الضغط، لكن مع انخفاض الجودة بدرجة كبيرة، لكن الفريق نجح "بإعادة الحياة" إلى الصورة من جديد عبر معالجتها ودمج صورتين.