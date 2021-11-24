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https://arabic.sputniknews.com/20211124/فريق-ناسا-يذهل-بعد-فك-ضغط-صورتين-قادمتين-المريخ-ودمجهما-كـبطاقة-تذكارية-صور-1053248478.html
فريق "ناسا" يذهل بعد فك ضغط صورتين قادمتين المريخ ودمجهما كـ"بطاقة تذكارية"... صور
فريق "ناسا" يذهل بعد فك ضغط صورتين قادمتين المريخ ودمجهما كـ"بطاقة تذكارية"... صور
قام خبراء وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بإنشاء صورة فنية رائعة الجمال من أعلى أحد الجبال على كوكب المريخ، لكن المميز في هذه الصورة هو أنها ملونة بألوان طبيعية... 24.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-24T16:59+0000
2021-11-24T16:59+0000
منوعات
علوم
ناسا
المريخ
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وبحسب الخبر المنشور على موقع المهمة الرسمي التابع لـ"ناسا" الرسمي، ذهل الفريق عند رؤية النتيجة التي حصل عليها بعد دمج صورتين فريدتين لنفس المنطقة، حيث ظهرت الألوان بطريقة فريدة ونتج عنها مشهد فريد.التقط المسبار "Curiosity" التابع للوكالة الأمريكية صورة رائعة من أحدث موقع له على جانب جبل شارب وهو أحد الجبال المميزة في المريخ.وكان فريق المهمة قد دمج نسختين من الصور بالأبيض والأسود من أوقات مختلفة من اليوم وأضافوا إليها الألوان لإنشاء "بطاقة بريدية نادرة من الكوكب الأحمر".وتضغط المركبة الصورة لدرجة كبيرة لتستطيع إرسالها كحزمة بيانات إلى الأرض، حيث يتم إعادة فك الضغط، لكن مع انخفاض الجودة بدرجة كبيرة، لكن الفريق نجح "بإعادة الحياة" إلى الصورة من جديد عبر معالجتها ودمج صورتين.
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منوعات, علوم, ناسا, المريخ

فريق "ناسا" يذهل بعد فك ضغط صورتين قادمتين المريخ ودمجهما كـ"بطاقة تذكارية"... صور

16:59 GMT 24.11.2021
© REUTERS / NASA / JPL-Caltechصورة لسطح كوكب المريخ مباشرة أسفل مركبة المركبة المتجولة "بيرسيفرانس مارس" التابعة لوكالة الفضاء الدولية "ناسا"، بواسطة كاميرا "روفر داون-لوك" في صورة تم الحصول عليها في 22 فبراير 2021
صورة لسطح كوكب المريخ مباشرة أسفل مركبة المركبة المتجولة بيرسيفرانس مارس التابعة لوكالة الفضاء الدولية ناسا، بواسطة كاميرا روفر داون-لوك في صورة تم الحصول عليها في 22 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2021
© REUTERS / NASA / JPL-Caltech
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قام خبراء وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بإنشاء صورة فنية رائعة الجمال من أعلى أحد الجبال على كوكب المريخ، لكن المميز في هذه الصورة هو أنها ملونة بألوان طبيعية تقريبا.
وبحسب الخبر المنشور على موقع المهمة الرسمي التابع لـ"ناسا" الرسمي، ذهل الفريق عند رؤية النتيجة التي حصل عليها بعد دمج صورتين فريدتين لنفس المنطقة، حيث ظهرت الألوان بطريقة فريدة ونتج عنها مشهد فريد.
التقط المسبار "Curiosity" التابع للوكالة الأمريكية صورة رائعة من أحدث موقع له على جانب جبل شارب وهو أحد الجبال المميزة في المريخ.
وكان فريق المهمة قد دمج نسختين من الصور بالأبيض والأسود من أوقات مختلفة من اليوم وأضافوا إليها الألوان لإنشاء "بطاقة بريدية نادرة من الكوكب الأحمر".
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والتقطت مركبة "Curiosity" مشهدا عرضيا بزاوية 360 درجة لما يحيط بها من خلال كاميرات الملاحة بالأبيض والأسود.
وتضغط المركبة الصورة لدرجة كبيرة لتستطيع إرسالها كحزمة بيانات إلى الأرض، حيث يتم إعادة فك الضغط، لكن مع انخفاض الجودة بدرجة كبيرة، لكن الفريق نجح "بإعادة الحياة" إلى الصورة من جديد عبر معالجتها ودمج صورتين.
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