فيروس كورونا ينتشر بسرعة فائقة بين الأطفال في فرنسا

موسكو - سبوتنيك. ونقلت وسائل إعلام محلية عن وكالة الصحة في البلاد "سانتي بوبليك"، أن متوسط عدد الإصابات في الفئة العمرية المعنية بلغ 340 حالة لكل 100 ألف ساكن، مقارنة بـ80 حالة في أوائل الشهر الجاري.وبالإضافة إلى ذلك، فإن الرقم الحالي يتجاوز متوسط معدل الإصابة عند البالغين البالغ 191 حالة لكل 100 ألف نسمة.يبلغ معدل الإصابة في المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما 208 حالات لكل 100 ألف نسمة، وهو ما يتجاوز أيضا المعدل الوطني بين البالغين.في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، افترض وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران أن البلاد على وشك الدخول في الموجة الخامسة من وباء فيروس كورونا، وقال المتحدث باسم الحكومة، الثلاثاء، إن الموجة الجديدة للفيروس تتقدم بسرعة.تلقى 76.8% من السكان في فرنسا جرعة لقاح واحدة على الأقل، وجرى تطعيم 75.2% من السكان بشكل كامل، لكن الأطفال غير مؤهلين للتطعيم.
ارتفع معدل الإصابة بفيروس كورونا بشكل حاد بين القاصرين الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و10 سنوات، بنسبة 148% على مدى أسبوع واحد.
موسكو - سبوتنيك. ونقلت وسائل إعلام محلية عن وكالة الصحة في البلاد "سانتي بوبليك"، أن متوسط عدد الإصابات في الفئة العمرية المعنية بلغ 340 حالة لكل 100 ألف ساكن، مقارنة بـ80 حالة في أوائل الشهر الجاري.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الرقم الحالي يتجاوز متوسط معدل الإصابة عند البالغين البالغ 191 حالة لكل 100 ألف نسمة.
يبلغ معدل الإصابة في المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما 208 حالات لكل 100 ألف نسمة، وهو ما يتجاوز أيضا المعدل الوطني بين البالغين.
في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، افترض وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران أن البلاد على وشك الدخول في الموجة الخامسة من وباء فيروس كورونا، وقال المتحدث باسم الحكومة، الثلاثاء، إن الموجة الجديدة للفيروس تتقدم بسرعة.
تلقى 76.8% من السكان في فرنسا جرعة لقاح واحدة على الأقل، وجرى تطعيم 75.2% من السكان بشكل كامل، لكن الأطفال غير مؤهلين للتطعيم.