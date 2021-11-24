تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211124/قتال-جديد-عند-مشارف-تدمر-الجيش-السوري-ينفذ-تدريبا-على-حرب-الإرهاب-1052662848.html
قتال جديد عند مشارف تدمر... الجيش السوري ينفذ تدريبا على حرب الإرهاب
قتال جديد عند مشارف تدمر... الجيش السوري ينفذ تدريبا على حرب الإرهاب
تهز انفجارات جديدة جدران مدينة تدمر القديمة في سوريا، حيث تشهد هذه المدينة منذ وقت قريب معارك ضارية تخوضها وحدات من الجيش السوري ضد المجموعات المسلحة... 24.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-24T06:39+0000
2021-11-24T06:39+0000
العالم العربي
تدمر
سوريا
الجيش السوري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/04/1050333096_0:0:1279:719_1920x0_80_0_0_a316290b51c4df800b6b1539e24c15b3.jpg
وفي هذه الأيام عادت المدينة التاريخية لتشهد عمليات قتالية ولكنها لا تتضرر منها، فهي عمليات تدريبية تنفذها عناصر القوات المسلحة السورية بمساعدة المدربين الروس وفقا لما ذكره تلفزيون القوات المسلحة الروسية "زفيزدا".وحُددت مهمة المشاركين في التدريب بطرد العدو الافتراضي من منطقة محصنة، ويجري تحقيق هذه المهمة عبر هجوم يشنه عناصر القوات المسلحة السورية على مواقع العدو. ويتم أولاً تأمين وصول المتدربين إلى موقع بدء الهجوم من خلال إبطال مفعول ما يتم العثور عليه من متفجرات زرعها العدو في الأرض التي يسير عليها المتدربون. ويتم القضاء على المتفجرات الموجودة بتفجيرها.وقد خاض الكثيرون من منفذي التدريب معارك ضد الإرهابيين. ويذكر أحدهم، أنهم رأوا جثثا كثيرة للمسلحين في شوارع إحدى المدن التي دخلوها لتحريرها من سيطرة المسلحين، ولكن هؤلاء كانوا أحياء، ونصبوا كمينا لمحرري المدينة متصنعين أنهم موتى، ويقول: "اضطررنا لخوض المعركة الجديدة التي أصيب فيها أصدقاء بجراح الخطيرة، ولكننا انتصرنا".ويصل المتدربون إلى موقع بدء الهجوم، وقبل بدئه يتم البحث عن مخابئ الأسلحة الثقيلة للعدو لكي تدمرها مدفعية القوات الصديقة.ويتم القضاء على جميع الأهداف اللازم تدميرها، إلا أن الضباط السوريين لا يبدون راضين تماما. ويقول أحدهم إن الكثيرين من عناصر وحدته مبتدئون، ويجب أن يتلقوا المزيد من التدريبات. ويضيف أنه يشكر الأصدقاء الروس الذين يساعدون على تنفيذ التدريبات.
https://arabic.sputniknews.com/20211123/هجوم-صاروخي-يستهدف-أضخم-قاعدة-جوية-أمريكية-غير-شرعية-شرقي-سوريا-1052421409.html
الجيش السوري
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
eg_EG
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/04/1050333096_127:0:1086:719_1920x0_80_0_0_14171b6becf19486758e730d269c810b.jpg
1920
1920
true
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, تدمر, سوريا, الجيش السوري

قتال جديد عند مشارف تدمر... الجيش السوري ينفذ تدريبا على حرب الإرهاب

06:39 GMT 24.11.2021
© Sputnik . Firas Al-|Ahmadانتشار الجيش السوري في نوى، أكبر مدن ريف درعا، سوريا 4 أكتوبر 2021
انتشار الجيش السوري في نوى، أكبر مدن ريف درعا، سوريا 4 أكتوبر 2021 - Sputnik عربي, 1920, 24.11.2021
© Sputnik . Firas Al-|Ahmad
تابعنا عبر
تهز انفجارات جديدة جدران مدينة تدمر القديمة في سوريا، حيث تشهد هذه المدينة منذ وقت قريب معارك ضارية تخوضها وحدات من الجيش السوري ضد المجموعات المسلحة الإرهابية.
وفي هذه الأيام عادت المدينة التاريخية لتشهد عمليات قتالية ولكنها لا تتضرر منها، فهي عمليات تدريبية تنفذها عناصر القوات المسلحة السورية بمساعدة المدربين الروس وفقا لما ذكره تلفزيون القوات المسلحة الروسية "زفيزدا".
وحُددت مهمة المشاركين في التدريب بطرد العدو الافتراضي من منطقة محصنة، ويجري تحقيق هذه المهمة عبر هجوم يشنه عناصر القوات المسلحة السورية على مواقع العدو. ويتم أولاً تأمين وصول المتدربين إلى موقع بدء الهجوم من خلال إبطال مفعول ما يتم العثور عليه من متفجرات زرعها العدو في الأرض التي يسير عليها المتدربون. ويتم القضاء على المتفجرات الموجودة بتفجيرها.
دوريات أمريكية ومروحيات روسية على خطوط التماس مع الجيش التركي شرقي سوريا - Sputnik عربي, 1920, 23.11.2021
هجوم صاروخي يستهدف أضخم قاعدة جوية أمريكية غير شرعية شرقي سوريا
أمس, 10:42 GMT
وقد خاض الكثيرون من منفذي التدريب معارك ضد الإرهابيين. ويذكر أحدهم، أنهم رأوا جثثا كثيرة للمسلحين في شوارع إحدى المدن التي دخلوها لتحريرها من سيطرة المسلحين، ولكن هؤلاء كانوا أحياء، ونصبوا كمينا لمحرري المدينة متصنعين أنهم موتى، ويقول: "اضطررنا لخوض المعركة الجديدة التي أصيب فيها أصدقاء بجراح الخطيرة، ولكننا انتصرنا".
ويصل المتدربون إلى موقع بدء الهجوم، وقبل بدئه يتم البحث عن مخابئ الأسلحة الثقيلة للعدو لكي تدمرها مدفعية القوات الصديقة.
ويتم القضاء على جميع الأهداف اللازم تدميرها، إلا أن الضباط السوريين لا يبدون راضين تماما. ويقول أحدهم إن الكثيرين من عناصر وحدته مبتدئون، ويجب أن يتلقوا المزيد من التدريبات. ويضيف أنه يشكر الأصدقاء الروس الذين يساعدون على تنفيذ التدريبات.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة <"br />
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
07:46 GMTقوات تيغراي تنشر فيديو لأسرى من الجيش الإثيوبي... "عددهم 11 ألفا"
07:42 GMTأوكرانيا تحشد قواتها وتسخر طائرات بدون طيار لمكافحة موجات الهجرة
07:37 GMTوكالة السياحة الروسية تطلب من سلطات مصر السيطرة على وضع طوابير الانتظار في المطارات
07:21 GMTالسعودية تصدر قرارا جديدا بشأن رخص العمل والإقامة
07:20 GMTناسا تطلق مركبة فضاء في مهمة تجريبية تستهدف تغيير مسار الكويكبات
07:19 GMTشاب يشوه وجهه ويقطع أصابعه ليشبه الكائنات الفضائية... صور
07:01 GMTإحالة محمد رمضان إلى التحقيق ووقفه عن الغناء في مصر... فيديو
06:52 GMTكيف تراجع سهم "زووم" مع عودة الحياة لطبيعتها في مناطق كثيرة
06:48 GMTالخارجية الأفغانية: طالبان تؤكد بدء جولة جديدة من المحادثات مع واشنطن في قطر الأسبوع المقبل
06:39 GMTقتال جديد عند مشارف تدمر... الجيش السوري ينفذ تدريبا على حرب الإرهاب
06:33 GMTدراسة توضح العوامل الحقيقية المرتبطة بزياة طول عمر الإنسان
06:25 GMTهجوم إيراني على السعودية... آذانهم ثقيلة لم يستمعوا إلى نصيحة قائد الثورة
05:24 GMTملكة جمال اليونان تنسحب من مسابقة جمال الكون بسبب إسرائيل
04:55 GMTمجلس الدولة الليبي: نرفض إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية دون قانون توافقي
03:44 GMTوزير الدفاع الإسرائيلي يزور المغرب لتوقيع اتفاقيات تعاون عسكري
03:04 GMTاليابان تطرح جزءا من مخزونها الاستراتيجي للنفط بالتنسيق مع الولايات المتحدة
02:15 GMT‏⁧أستراليا⁩ تصنف حزب الله اللبناني "منظمة إرهابية"
00:59 GMTمقتل مدنيين اثنين وإصابة ثالث في عدوان إسرائيلي على مدينة حمص السورية
00:27 GMTتشيلسي يمزق شباك يوفنتوس برباعية في دوري الأبطال.. فيديو
أمسالدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية بمحيط مدينة حمص