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قوات تيغراي تنشر فيديو لأسرى من الجيش الإثيوبي... "عددهم 11 ألفا"
قوات تيغراي تنشر فيديو لأسرى من الجيش الإثيوبي... "عددهم 11 ألفا"
نشرت قوات إقليم تيغراي، فيديو قالت إنه لـ"أسرى الجيش الإثيوبي"، الذين بلغ عددهم 11 ألفا. 24.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-24T07:46+0000
2021-11-24T07:46+0000
أخبار إثيوبيا
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وحسب الفيديو الذي نشره عضو مكتب تيغراي للشؤون الخارجية كيندييا غيبريهوت عبر حسابه على "تويتر"، يظهر "أسرى قوات الجيش الإثيوبي لدى قوات "جبهة تيغراي". ويقول غيبريهوت إن عددهم 11 ألفا، دون أن يذكر مزيد من التفاصيل.وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، يوم الاثنين الماضي، أنه سيتوجه إلى ساحة المعركة ليقود القتال ضد مقاتلي جبهة تحرير تيغراي، الذين باتوا قاب قوسين أو أدنى من العاصمة أديس أبابا.وقال آبي أحمد في بيان على حسابه بموقع "فيسبوك"، "لدينا تاريخ في الدفاع عن اسم إثيوبيا.. الحرية والسيادة التي تمتعت بها البلاد لآلاف السنين ليست منحة، من المستحيل الحفاظ على الحرية بدون ثمن. ولقد دُفع هذا الثمن بالدم، ومات الأبطال من أجل ذلك".وشدد: "هزيمة إثيوبيا أمر لا يمكن تصوره"، داعيا الدول الأفريقية للوقوف إلى جانب إثيوبيا في محنتها بروح الوحدة الأفريقية.​وكان آبي أحمد وجه نداء يوم الجمعة الماضي إلى المواطنين يطلب فيه منهم مواجهة التهديدات ‏الداخلية والخارجية.​وتأتي تغريدة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بعدما صرح جيش تحرير أورومو، المتحالف مع جبهة تحرير تيغراي في إثيوبيا، أن الاستيلاء على العاصمة أديس أبابا "مسألة أشهر إن لم تكن أسابيع".وأكدت جبهة تحرير تيغراي، الأسبوع الماضي، أنه لن يحدث "حمام دم" في حال دخل مقاتلوها العاصمة أديس أبابا، لإسقاط الحكومة المركزية، وشددت أنها تتقدم نحو العاصمة.
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أخبار إثيوبيا

قوات تيغراي تنشر فيديو لأسرى من الجيش الإثيوبي... "عددهم 11 ألفا"

07:46 GMT 24.11.2021
© AFP 2021 / EDUARDO SOTERASأحد أفراد القوات الخاصة في الجيش الإثيوبي في أمهرة
أحد أفراد القوات الخاصة في الجيش الإثيوبي في أمهرة - Sputnik عربي, 1920, 24.11.2021
© AFP 2021 / EDUARDO SOTERAS
تابعنا عبر
نشرت قوات إقليم تيغراي، فيديو قالت إنه لـ"أسرى الجيش الإثيوبي"، الذين بلغ عددهم 11 ألفا.
وحسب الفيديو الذي نشره عضو مكتب تيغراي للشؤون الخارجية كيندييا غيبريهوت عبر حسابه على "تويتر"، يظهر "أسرى قوات الجيش الإثيوبي لدى قوات "جبهة تيغراي". ويقول غيبريهوت إن عددهم 11 ألفا، دون أن يذكر مزيد من التفاصيل.
وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، يوم الاثنين الماضي، أنه سيتوجه إلى ساحة المعركة ليقود القتال ضد مقاتلي جبهة تحرير تيغراي، الذين باتوا قاب قوسين أو أدنى من العاصمة أديس أبابا.
وقال آبي أحمد في بيان على حسابه بموقع "فيسبوك"، "لدينا تاريخ في الدفاع عن اسم إثيوبيا.. الحرية والسيادة التي تمتعت بها البلاد لآلاف السنين ليست منحة، من المستحيل الحفاظ على الحرية بدون ثمن. ولقد دُفع هذا الثمن بالدم، ومات الأبطال من أجل ذلك".

وأضاف: "المعاناة مستمرة. نحن نمر بهذه المحنة وإثيوبيا ستفوز. نحن الآن في المراحل النهائية لإنقاذ بلادنا، أعداؤنا يهاجموننا من الخارج والداخل".

وشدد: "هزيمة إثيوبيا أمر لا يمكن تصوره"، داعيا الدول الأفريقية للوقوف إلى جانب إثيوبيا في محنتها بروح الوحدة الأفريقية.
​وكان آبي أحمد وجه نداء يوم الجمعة الماضي إلى المواطنين يطلب فيه منهم مواجهة التهديدات ‏الداخلية والخارجية.
​وتأتي تغريدة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بعدما صرح جيش تحرير أورومو، المتحالف مع جبهة تحرير تيغراي في إثيوبيا، أن الاستيلاء على العاصمة أديس أبابا "مسألة أشهر إن لم تكن أسابيع".
وأكدت جبهة تحرير تيغراي، الأسبوع الماضي، أنه لن يحدث "حمام دم" في حال دخل مقاتلوها العاصمة أديس أبابا، لإسقاط الحكومة المركزية، وشددت أنها تتقدم نحو العاصمة.
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