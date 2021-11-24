تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211124/قيادة-العمليات-المشتركة-العراقية-غالبية-القوات-الأجنبية-تخرج-من-البلاد-في-الموعد-المحدد-1053245277.html
قيادة العمليات المشتركة العراقية: غالبية القوات الأجنبية تخرج من البلاد في الموعد المحدد
قيادة العمليات المشتركة العراقية: غالبية القوات الأجنبية تخرج من البلاد في الموعد المحدد
أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، خروج غالبية القوات القتالية، التابعة لدول أجنبية، مؤكدة أنه لن يكون هناك أي قوات قتالية خلال 15 يوما. 24.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-24T15:43+0000
2021-11-24T15:43+0000
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/0d/1046820359_0:14:1280:734_1920x0_80_0_0_8abdfe893d05376bf1f782299d8b78a5.jpg
ذكرت ذلك وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى قول المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي إن ملف إنهاء وجود القوات القتالية الأجنبية في البلاد يسير وفقا للجدول المخطط له.وتابع الخفاجي، في الخبر الذي نشرته الوكالة: "لا توجد قواعد مخصصة للقوات الأجنبية سوى وجودهم بشكل بسيط في عين الأسد".وأضاف المتحدث باسم العمليات المشتركة: "غالبية القوات القتالية خرجت من البلاد ولم يبق إلا المستشارون العسكريون والعاملون في مجالات الاستطلاع أو الاستخبارات أو التدريب".وقال الخفاجي: "أي قوات أجنبية متبقية ستخرج من العراق خلال 15 يوما باستثناء من تحويل مهامهم إلى تقديم معلومات ودعم القوات الأمنية العراقية والمهام الاستشارة".يذكر أن مصطفى الكاظمي، رئيس الحكومة العراقية أعلن في يوليو/ تموز الماضي، أن بلاده ليست بحاجة إلى وجود القوات القتالية الأمريكية، مشيرا إلى أن ما تحتاج إليه فقط هو المساعدة في المهام التدريبية والاستخبارية.
https://arabic.sputniknews.com/20210921/العمليات-المشتركة-العراقية-لسبوتنيك-انسحاب-3-وحدات-قتالية-أمريكية-خلال-أيام-1050213013.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/0d/1046820359_119:0:1256:853_1920x0_80_0_0_9eca1bf0c229e8e6410b28ce51b4e2d0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العراق اليوم

قيادة العمليات المشتركة العراقية: غالبية القوات الأجنبية تخرج من البلاد في الموعد المحدد

15:43 GMT 24.11.2021
© Photo / Iraqi Joint Operations Commandقيادة العمليات المشتركة العراقية تكشف اتفاق أمني تاريخي مع إقليم كردستان (بين بغداد وأربيل)، لتأمين الحدود الفاصلة وتدمير خطط الإرهاب، العراق 12 أكتوبر 2020
قيادة العمليات المشتركة العراقية تكشف اتفاق أمني تاريخي مع إقليم كردستان (بين بغداد وأربيل)، لتأمين الحدود الفاصلة وتدمير خطط الإرهاب، العراق 12 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2021
© Photo / Iraqi Joint Operations Command
تابعنا عبر
أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، خروج غالبية القوات القتالية، التابعة لدول أجنبية، مؤكدة أنه لن يكون هناك أي قوات قتالية خلال 15 يوما.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى قول المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي إن ملف إنهاء وجود القوات القتالية الأجنبية في البلاد يسير وفقا للجدول المخطط له.
وتابع الخفاجي، في الخبر الذي نشرته الوكالة: "لا توجد قواعد مخصصة للقوات الأجنبية سوى وجودهم بشكل بسيط في عين الأسد".
وأضاف المتحدث باسم العمليات المشتركة: "غالبية القوات القتالية خرجت من البلاد ولم يبق إلا المستشارون العسكريون والعاملون في مجالات الاستطلاع أو الاستخبارات أو التدريب".
قوات الجيش الأمريكي المنسحبة من شمال سوريا، في اربيل، العراق 21 أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2021
العمليات المشتركة العراقية لـ"سبوتنيك": انسحاب 3 وحدات قتالية أمريكية خلال أيام
21 سبتمبر, 12:14 GMT
وقال الخفاجي: "أي قوات أجنبية متبقية ستخرج من العراق خلال 15 يوما باستثناء من تحويل مهامهم إلى تقديم معلومات ودعم القوات الأمنية العراقية والمهام الاستشارة".
هناك جدول زمني لتسليم العتاد العسكري إلى القوات القتالية.
اللواء تحسين الخفاجي
المتحدث باسم العمليات المشتركة
يذكر أن مصطفى الكاظمي، رئيس الحكومة العراقية أعلن في يوليو/ تموز الماضي، أن بلاده ليست بحاجة إلى وجود القوات القتالية الأمريكية، مشيرا إلى أن ما تحتاج إليه فقط هو المساعدة في المهام التدريبية والاستخبارية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
17:04 GMTمصر تستعد لاحتفالية "مبهرة" لإعادة كشف طريق الكباش بالأقصر
16:59 GMTفريق "ناسا" يذهل بعد فك ضغط صورتين قادمتين المريخ ودمجهما كـ"بطاقة تذكارية"... صور
16:53 GMT"كوكا كولا" تعلن استثمار مليار دولار في مصر بفضل التقدم الاقتصادي الملحوظ
16:41 GMTحمدوك ينفي تعرضه لضغوط لأجل توقيع الاتفاق السياسي مع البرهان... فيديو
16:37 GMTبعد خطوات "خطيرة جدا"... الصين تهدد من "يلعبون بالنار" بإجراءات حاسمة
16:34 GMTأمريكا تسجل أدنى مستوى لطلبات إعانة البطالة منذ عام 1969
16:24 GMTتتارستان تبدي استعداها للتعاون مع السعودية في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية
16:22 GMTتكهنات بأسباب فسخ النصر السعودي عقد مهاجمه حمد الله
16:19 GMTاكتشاف أقدم درع جلدي في الصين... صور
16:12 GMT4 أطعمة تزيد من فرص الإصابة بسرطان المبيض
16:09 GMTالخطوط الجوية العراقية تؤكد تسيير رحلة لإجلاء مهاجرين من بيلاروس غدا الخميس
16:00 GMTالمبعوث الأممي المستقيل: عدم إقامة انتخابات في ليبيا سيؤدي إلى مزيد من الصراع
15:58 GMTمسؤول عسكري إسرائيلي يقترح التعاون مع دول خليجية في مواجهة "مسيرات إيران"
15:55 GMTالإمارات تؤسس صندوقا بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في تركيا
15:47 GMTرئيسة إثيوبيا تعلق على تقارير عن رفضها للحرب ولسياسة آبي أحمد
15:44 GMTإيران: اتفقنا مع الإمارات على بدء فصل جديد في العلاقات
15:43 GMTقيادة العمليات المشتركة العراقية: غالبية القوات الأجنبية تخرج من البلاد في الموعد المحدد
15:37 GMTإعلام: اتفاق بين أبوظبي وأنقرة على الاستثمار في شركات التكنولوجيا
15:31 GMTالبحرين تعلن تشييد 5 مدن جديدة ومترو للأنفاق
15:27 GMTأعراض في الظهر تشير إلى نقص "فيتامين د"