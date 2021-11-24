قيادة العمليات المشتركة العراقية: غالبية القوات الأجنبية تخرج من البلاد في الموعد المحدد

ذكرت ذلك وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى قول المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي إن ملف إنهاء وجود القوات القتالية الأجنبية في البلاد يسير وفقا للجدول المخطط له.وتابع الخفاجي، في الخبر الذي نشرته الوكالة: "لا توجد قواعد مخصصة للقوات الأجنبية سوى وجودهم بشكل بسيط في عين الأسد".وأضاف المتحدث باسم العمليات المشتركة: "غالبية القوات القتالية خرجت من البلاد ولم يبق إلا المستشارون العسكريون والعاملون في مجالات الاستطلاع أو الاستخبارات أو التدريب".وقال الخفاجي: "أي قوات أجنبية متبقية ستخرج من العراق خلال 15 يوما باستثناء من تحويل مهامهم إلى تقديم معلومات ودعم القوات الأمنية العراقية والمهام الاستشارة".يذكر أن مصطفى الكاظمي، رئيس الحكومة العراقية أعلن في يوليو/ تموز الماضي، أن بلاده ليست بحاجة إلى وجود القوات القتالية الأمريكية، مشيرا إلى أن ما تحتاج إليه فقط هو المساعدة في المهام التدريبية والاستخبارية.
أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، خروج غالبية القوات القتالية، التابعة لدول أجنبية، مؤكدة أنه لن يكون هناك أي قوات قتالية خلال 15 يوما.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى قول المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي إن ملف إنهاء وجود القوات القتالية الأجنبية في البلاد يسير وفقا للجدول المخطط له.
وقال الخفاجي: "أي قوات أجنبية متبقية ستخرج من العراق خلال 15 يوما باستثناء من تحويل مهامهم إلى تقديم معلومات ودعم القوات الأمنية العراقية والمهام الاستشارة".
هناك جدول زمني لتسليم العتاد العسكري إلى القوات القتالية.
اللواء تحسين الخفاجي
المتحدث باسم العمليات المشتركة
يذكر أن مصطفى الكاظمي، رئيس الحكومة العراقية أعلن في يوليو/ تموز الماضي، أن بلاده ليست بحاجة إلى وجود القوات القتالية الأمريكية، مشيرا إلى أن ما تحتاج إليه فقط هو المساعدة في المهام التدريبية والاستخبارية.