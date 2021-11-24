https://arabic.sputniknews.com/20211124/كوكا-كولا-تعلن-استثمار-مليار-دولار-في-مصر-بفضل-التقدم-الاقتصادي-الملحوظ-1053248756.html

"كوكا كولا" تعلن استثمار مليار دولار في مصر بفضل التقدم الاقتصادي الملحوظ

"كوكا كولا" تعلن استثمار مليار دولار في مصر بفضل التقدم الاقتصادي الملحوظ

أعلنت شركة "كوكا كولا هيلينيك" العالمية، اليوم الأربعاء، عزمها استثمار مليار دولار في مصر، بعد إتمامها صفقة استحواذ على شركة "تصنيع وتعبئة كوكاكولا مصر". 24.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-24T16:53+0000

2021-11-24T16:53+0000

2021-11-24T16:53+0000

اقتصاد

أخبار مصر الآن

شركة كوكا كولا

مصر

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جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وعدد من المسؤولين المصريين، مع أعضاء مجلس إدارة الشركة التي تتخذ من سويسرا مقرا لها، وكذلك ممثلي شركة "تصنيع وتعبئة كوكا كولا مصر"، وفقا لما نقلته بوابة "الأهرام" عن بيان للحكومة.وبارك مدبولي صفقة الاستحواذ بالقول إنها تعكس ثقة في أداء الاقتصاد المصري، وتعد خطوة إيجابية نحو لتوسع "كوكا كولا هيلينيك" في السوق المحلي، باعتباره أحد أكبر الأسواق في أفريقيا.في وقت سابق من اليوم، أعلنت الحكومة المصرية، نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بنسبة 9.8%.من جانبه قال ديفيد سميث، مدير عمليات "كوكا كولا هيلينيك"، إن الشركة تجري دراسة متأنية للسوق المصري منذ فترة، وراقبت باهتمام أداء الاقتصاد المصري ومؤشراته.وأكد أن الشركة لمست التقدم الذي أحرزته الحكومة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية، وهو الأمر الذي شجعها على الدخول بقوة في السوق المصري، بحسب البيان.فيما أشار أحمد العفيفي، الرئيس التنفيذي لشركة "كوكا كولا مصر"، إلى أن صفقة الاستحواذ كانت مجرد بداية للتوسع في السوق المصري، كاشفا عن تخطيط "كوكا كولا هيلينيك" لاستثمار مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.وأوضح أن هذه الاستثمارات سوف تتنوع ما بين إقامة مصانع وإضافة خطوط إنتاج، وتطوير آليات العمل وفقاً للمقاييس العالمية، فضلاً عن نقل الخبرات وتدريب الكوادر.

https://arabic.sputniknews.com/20211124/الحكومة-المصرية-تعلن-تحسن-أداء-الاقتصاد-وارتفاع-النمو-ربع-السنوي-لأعلى-معدل-خلال-عقدين-1052816930.html

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