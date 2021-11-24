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https://arabic.sputniknews.com/20211124/كيف-تراجع-سهم-زووم-مع-عودة-الحياة-لطبيعتها-في-مناطق-كثيرة-1052663263.html
كيف تراجع سهم "زووم" مع عودة الحياة لطبيعتها في مناطق كثيرة
كيف تراجع سهم "زووم" مع عودة الحياة لطبيعتها في مناطق كثيرة
أعلنت شركة تطبيق مؤتمرات الفيديو عبر الإنترنت "زووم" عن تباطؤ نموها خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، ما أدى إلى تراجع سعر سهم الشركة خلال تعاملات، يوم... 24.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-24T06:52+0000
2021-11-24T06:52+0000
اقتصاد
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وحسب موقع "CNBC"، تراجع سهم الشركة الموجود مقرها في ولاية كاليفورنيا بنسبة تصل إلى 18% خلال تعاملات الأمس، قبل أن يقلص خسائره في نهاية التعاملات إلى 71. 14% وهو أكبر تراجع للسهم منذ الطرح العام الأولي للشركة في أبريل 2019.وأعلنت "زووم"، يوم الاثنين، ارتفاع إجمالي إيراداتها خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي حتى 31 أكتوبر الماضي بنسبة 35% سنوياً إلى 1.05 مليار دولار، بينما كانت الزيادة خلال الربع الثاني بنسبة 54%، وفي الربع الأول بنسبة 191%.أما بالنسبة للربع الرابع من السنة المالية الحالي، تتوقع الشركة أن تتراوح الأرباح من 1.06 دولار إلى 1.07 دولار للسهم، ليحقق إيرادات 1.051 مليار دولار إلى 1.053 مليار دولار، ما يعني نموًا بنسبة 19% فقط.وبشكل إجمالي، تراجع سهم زووم بنسبة 42% خلال الشهور الثلاثة الماضية.
https://arabic.sputniknews.com/20210519/زووم-تجهز-منصة-جديدة-ما-قصتها؟-1049011422.html
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اقتصاد

كيف تراجع سهم "زووم" مع عودة الحياة لطبيعتها في مناطق كثيرة

06:52 GMT 24.11.2021
© REUTERS / DADO RUVICتطبيق المحادثات زووم
تطبيق المحادثات زووم - Sputnik عربي, 1920, 24.11.2021
© REUTERS / DADO RUVIC
تابعنا عبر
أعلنت شركة تطبيق مؤتمرات الفيديو عبر الإنترنت "زووم" عن تباطؤ نموها خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، ما أدى إلى تراجع سعر سهم الشركة خلال تعاملات، يوم الثلاثاء، في بورصة نيويورك للأوراق المالية.
وحسب موقع "CNBC"، تراجع سهم الشركة الموجود مقرها في ولاية كاليفورنيا بنسبة تصل إلى 18% خلال تعاملات الأمس، قبل أن يقلص خسائره في نهاية التعاملات إلى 71. 14% وهو أكبر تراجع للسهم منذ الطرح العام الأولي للشركة في أبريل 2019.
تطبيق المحادثات زووم - Sputnik عربي, 1920, 19.05.2021
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وأعلنت "زووم"، يوم الاثنين، ارتفاع إجمالي إيراداتها خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي حتى 31 أكتوبر الماضي بنسبة 35% سنوياً إلى 1.05 مليار دولار، بينما كانت الزيادة خلال الربع الثاني بنسبة 54%، وفي الربع الأول بنسبة 191%.
أما بالنسبة للربع الرابع من السنة المالية الحالي، تتوقع الشركة أن تتراوح الأرباح من 1.06 دولار إلى 1.07 دولار للسهم، ليحقق إيرادات 1.051 مليار دولار إلى 1.053 مليار دولار، ما يعني نموًا بنسبة 19% فقط.
وبشكل إجمالي، تراجع سهم زووم بنسبة 42% خلال الشهور الثلاثة الماضية.
ووفقا للموقع، استفادت شركة زووم بشدة من إجراءات الإغلاق والتوسع في العمل من المنزل خلال العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا، لكن تخفيف إجراءات الإغلاق واستئناف العديد من الشركات للعمل من المكاتب، بالإضافة إلى العودة للمدارس، ساهم في تقليص وتيرة نمو نشاط الشركة خلال الشهور الماضية.
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