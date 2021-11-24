لبنان يكشف موعد بدء أعمال ترميم مرفأ بيروت

موسكو- سبوتنيك. وقال بوحبيب لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال حول موعد انطلاق أعمال إعادة بناء وترميم مرفأ بيروت: "سوف أقول قريبا، لكن لا أعلم متى قريبا.. هذه السنة لا، لكن أعتقد في أوائل السنة القادمة حتما".وقع انفجار مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس 2020، وأسفر عن مقتل أكثر من 200 شخصا، وإصابة نحو 6500 آخرين، وتشريد الآلاف.وعزت السلطات اللبنانية الانفجار إلى تخزين كميات هائلة من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار، لسنوات، في أحد العنابر داخل المرفأ، من دون إجراءات وقاية.وتشير التحقيقات إلى أن مسؤولين لبنانيين، على مستويات سياسية وأمنية وقضائية، كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة، دون أن يتخذوا إجراءات مقابل ذلك.ولم تسفر التحقيقات في الانفجار عن أي نتيجة معلنة، حتى الآن؛ على الرغم من توقيف 25 شخصا على الأقل، بينهم مسؤولون كبار.
قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، إن أعمال إعادة ترميم مرفأ بيروت ستبدأ غالبا أوائل العام المقبل.
موسكو- سبوتنيك. وقال بوحبيب لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال حول موعد انطلاق أعمال إعادة بناء وترميم مرفأ بيروت: "سوف أقول قريبا، لكن لا أعلم متى قريبا.. هذه السنة لا، لكن أعتقد في أوائل السنة القادمة حتما".
وقع انفجار مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس 2020، وأسفر عن مقتل أكثر من 200 شخصا، وإصابة نحو 6500 آخرين، وتشريد الآلاف.
وعزت السلطات اللبنانية الانفجار إلى تخزين كميات هائلة من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار، لسنوات، في أحد العنابر داخل المرفأ، من دون إجراءات وقاية.
وتشير التحقيقات إلى أن مسؤولين لبنانيين، على مستويات سياسية وأمنية وقضائية، كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة، دون أن يتخذوا إجراءات مقابل ذلك.
ولم تسفر التحقيقات في الانفجار عن أي نتيجة معلنة، حتى الآن؛ على الرغم من توقيف 25 شخصا على الأقل، بينهم مسؤولون كبار.