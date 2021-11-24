لقاء إيراني عراقي في بغداد لمناقشة ملف اغتيال قاسم سليماني

وذكر مجلس القضاء الأعلى في العراق، في بيان له، إن "رئيس المجلس فائق زيدان استقبل الوفد القضائي الإيراني المكلف بمتابعة التحقيق الخاص بجريمة المطار التي أدت إلى مقتل القادة أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني ورفاقهم"، وذلك حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.وأشار البيان إلى أن "الوفد الإيراني ترأسه مصطفى سيد أشرفي معاون النائب العام لمحافظة طهران ووكيل المحكمة الدولية، والمستشارين القانونيين للوفد، ومستشار الدائرة القانونية العامة للشؤون الدولية في وزارة الخارجية".وقتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، مع أبو مهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي العراقي، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، في غارة أمريكية استهدفت موكبهما بالقرب من مطار بغداد.
ناقش وفد من القضاء الإيراني، اليوم الأربعاء، مع مجلس القضاء الأعلى في العراق، ملف التحقيق في اغتيال قائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني.
وذكر مجلس القضاء الأعلى في العراق، في بيان له، إن "رئيس المجلس فائق زيدان استقبل الوفد القضائي الإيراني المكلف بمتابعة التحقيق الخاص بجريمة المطار التي أدت إلى مقتل القادة أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني ورفاقهم"، وذلك حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.
وأشار البيان إلى أن "الوفد الإيراني ترأسه مصطفى سيد أشرفي معاون النائب العام لمحافظة طهران ووكيل المحكمة الدولية، والمستشارين القانونيين للوفد، ومستشار الدائرة القانونية العامة للشؤون الدولية في وزارة الخارجية".
وقتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، مع أبو مهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي العراقي، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، في غارة أمريكية استهدفت موكبهما بالقرب من مطار بغداد.