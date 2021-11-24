تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
https://arabic.sputniknews.com/20211124/ما-دور-منظمة-الكوميسا؟-1052997358.html
ما دور منظمة الكوميسا؟
ما دور منظمة الكوميسا؟
الكوميسا هي اختصار لعبارة "Common Market for Eastern and Southern Africa" والتي تعني "السوق المشترك لشرق وجنوب أفريقيا"، وهي تحالف اقتصادي تأسس عام 1994 يهدف... 24.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-24T10:43+0000
2021-11-24T10:43+0000
2021-11-24T10:43+0000
انفوجرافيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/18/1052977705_1:0:1320:742_1920x0_80_0_0_31aa03b377158e86556a74412613611a.png
تعد من أهم التجمعات الاقتصادية في القارة السمراء، إذ تضم 21 دولة من المنطقة المشار إليها، والتي تتفق على السماح بمرور البضائع فيما بينها دون حواجز جمركية، الأمر الذي من شأنه تعزيز التبادل التجاري.
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
eg_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/18/1052977705_166:0:1155:742_1920x0_80_0_0_3ce845e25e9e0b368a76e9748a2d7203.png
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
ما دور منظمة الكوميسا؟
الكوميسا هي اختصار لعبارة "Common Market for Eastern and Southern Africa" والتي تعني "السوق المشترك لشرق وجنوب أفريقيا"، وهي تحالف اقتصادي تأسس عام 1994 يهدف إلى تعزيز حركة التجارة بين الدول الأعضاء.
تعد من أهم التجمعات الاقتصادية في القارة السمراء، إذ تضم 21 دولة من المنطقة المشار إليها، والتي تتفق على السماح بمرور البضائع فيما بينها دون حواجز جمركية، الأمر الذي من شأنه تعزيز التبادل التجاري.