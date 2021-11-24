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https://arabic.sputniknews.com/20211124/محمد-صلاح-يفوز-بجائزة-أفضل-لاعب-في-ليفربول-عن-شهر-أكتوبر-1053241367.html
محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في ليفربول عن شهر أكتوبر
محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في ليفربول عن شهر أكتوبر
فاز اللاعب المصري، محمد صلاح، مهاجم ليفربول، بجائزة لاعب شهر أكتوبر/ تشرين الأول، في صفوف فريقه. 24.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-24T14:02+0000
2021-11-24T14:02+0000
2021-11-24T14:02+0000
محمد صلاح
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وأعلن نادي ليفربول، اليوم الأربعاء، حصول محمد صلاح على أعلى نسبة من الأصوات عبر استطلاع رأي شارك فيه الجمهور عبر الموقع الرسمي، وتفوق من خلاله على أليسون بيكر ثم نابي كيتا.يشار إلى حصول على الجائزة للشهر الثالث على التوالي، بعد أن توج بها في أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول الماضيين.جاء فوز صلاح بجائزة الشهر، بعدما شارك مع ليفربول في 5 مباريات خلال أكتوبر.وتألق صلاح بشكل غير عادي، حيث سجل هدفين عالميين في شباك مانشستر سيتي وواتفورد.ونجح محمد صلاح في تسجيل 3 أهداف "هاتريك"، في شباك مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد، بالإضافة لهدفين ضد أتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا.
https://arabic.sputniknews.com/20211118/محمد-صلاح-يطرح-قميصه-الذي-ارتداه-بمباراة-مانشستر-يونايتد-في-مزاد-1050746106.html
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محمد صلاح
محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في ليفربول عن شهر أكتوبر
فاز اللاعب المصري، محمد صلاح، مهاجم ليفربول، بجائزة لاعب شهر أكتوبر/ تشرين الأول، في صفوف فريقه.
وأعلن نادي ليفربول، اليوم الأربعاء، حصول محمد صلاح على أعلى نسبة من الأصوات عبر استطلاع رأي شارك فيه الجمهور عبر الموقع الرسمي، وتفوق من خلاله على أليسون بيكر ثم نابي كيتا.
يشار إلى حصول على الجائزة للشهر الثالث على التوالي، بعد أن توج بها في أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول الماضيين.
جاء فوز صلاح بجائزة الشهر، بعدما شارك مع ليفربول في 5 مباريات خلال أكتوبر.
وتألق صلاح بشكل غير عادي، حيث سجل هدفين عالميين في شباك مانشستر سيتي وواتفورد.
ونجح
محمد صلاح
في تسجيل 3 أهداف "هاتريك"، في شباك مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد، بالإضافة لهدفين ضد أتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا.