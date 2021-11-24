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https://arabic.sputniknews.com/20211124/مرتضى-منصور-يحسم-الجدل-بشأن-التجديد-لبن-شرقي-وعودة-ساسي-للزمالك-1053227042.html
مرتضى منصور يحسم الجدل بشأن التجديد لبن شرقي وعودة ساسي للزمالك
مرتضى منصور يحسم الجدل بشأن التجديد لبن شرقي وعودة ساسي للزمالك
حسم رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، اليوم الأربعاء، الجدل بشأن ما أثير مؤخرا عقب الإعلان عن عودته لقيادة النادي عن عزمه تجديد التعاقد مع نجم الفريق... 24.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-24T12:47+0000
2021-11-24T12:47+0000
أخبار الزمالك اليوم
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وحسب موقع "في الجول"، قال منصور، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن "البعض خرج بتقارير وأنباء تفيد بأننا سنجدد للمغربي أشرف بن شرقي نجم الفريق وسنعيد التونسي فرجاني ساسي من الدحيل القطري وسننهي أزمة إيقاف القيد".ولكنه في نفس الوقت أكد أن ليس لديه أزمة مع باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة، وأعلن عن الاتفاق مع الفرنسي على تعيين مدرب عام ومساعد.كما أعلن رئيس نادي الزمالك عن موعد الانتخابات، لافتا إلى أنها ستقام أيام 20 و21 و22 يناير 2022، مضيفا أن باب الترشح سيفتح في الـ 30 من نوفمبر الجاري.وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد أصدرت قرارا بعودة مرتضى منصور لإدارة النادي بعد تجميده من قبل وزارة الرياضة المصرية بداعي وجود مخالفات مالية وأسندت إدارة النادي إلى لجنة معينة.
https://arabic.sputniknews.com/20211122/رسميا-عودة-مرتضي-منصور-لرئاسة-نادي-الزمالك-1050778062.html
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أخبار الزمالك اليوم

مرتضى منصور يحسم الجدل بشأن التجديد لبن شرقي وعودة ساسي للزمالك

12:47 GMT 24.11.2021
© REUTERS / IBRAHEEM AL OMARIمن مباراة الزمالك أمام الترجي في السوبر الأفريقي
من مباراة الزمالك أمام الترجي في السوبر الأفريقي - Sputnik عربي, 1920, 24.11.2021
© REUTERS / IBRAHEEM AL OMARI
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حسم رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، اليوم الأربعاء، الجدل بشأن ما أثير مؤخرا عقب الإعلان عن عودته لقيادة النادي عن عزمه تجديد التعاقد مع نجم الفريق المغربي أشرف بن شرقي وعودة التونسي فرجاني ساسي للفريق.
وحسب موقع "في الجول"، قال منصور، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن "البعض خرج بتقارير وأنباء تفيد بأننا سنجدد للمغربي أشرف بن شرقي نجم الفريق وسنعيد التونسي فرجاني ساسي من الدحيل القطري وسننهي أزمة إيقاف القيد".
وتابع "الحقيقة أن هذا الكلام عبث لأننا عدنا قبل ساعات ولم نحصل على وقت كافٍ من أجل حل هذه الأمور".
ولكنه في نفس الوقت أكد أن ليس لديه أزمة مع باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة، وأعلن عن الاتفاق مع الفرنسي على تعيين مدرب عام ومساعد.
رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور - Sputnik عربي, 1920, 22.11.2021
رسميا... عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك
22 نوفمبر, 19:13 GMT
كما أعلن رئيس نادي الزمالك عن موعد الانتخابات، لافتا إلى أنها ستقام أيام 20 و21 و22 يناير 2022، مضيفا أن باب الترشح سيفتح في الـ 30 من نوفمبر الجاري.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد أصدرت قرارا بعودة مرتضى منصور لإدارة النادي بعد تجميده من قبل وزارة الرياضة المصرية بداعي وجود مخالفات مالية وأسندت إدارة النادي إلى لجنة معينة.
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