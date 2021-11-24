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https://arabic.sputniknews.com/20211124/مسؤولة-بولندية-لم-تعد-هناك-مخيمات-للمهاجرين-على-خط-الحدود-البيلاروسية-البولندية-1053222381.html
مسؤولة بولندية: لم تعد هناك مخيمات للمهاجرين على خط الحدود البيلاروسية البولندية
مسؤولة بولندية: لم تعد هناك مخيمات للمهاجرين على خط الحدود البيلاروسية البولندية
أعلنت المتحدثة الصحفية لقيادة منطقة بودلاسكا في حرس الحدود البولندي، كاتاجينا زدانوفيتش، اليوم الأربعاء، أنه لم تعد هناك مخيمات للمهاجرين على خط الحدود... 24.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-24T12:43+0000
2021-11-24T12:44+0000
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موسكو- سبوتنيك. وقالت زدانوفيتش، رداً على سؤال الصحفيين عما إذا كانت هناك مخيمات للمهاجرين تقع مباشرة على خط الحدود: "لا ، نحن لا نلاحظ هذا. إلا إذا كان هذا موجوداً في مكان ما في داخل بيلاروس. ونحن نرى أنه يتم إحضار هؤلاء الأشخاص إلى منطقة الحدود".وأضافت: "الآن لا نرى سوى أشخاص يتنقلون على طول الخط الحدودي. ما يقارب من 3-4 آلاف. ونعتقد أنهم هم الأشخاص الموجودون في المركز اللوجستي".وأفيد في وقت سابق، أن السلطات البيلاروسية وضعت المهاجرين الذين تراكموا على الحدود البيلاروسية البولندية في مركز استيعاب في منطقة ممر "بروزغي" الحدودي.وتشهد منطقة الحدود بين بيلاروس وبولندا، منذ عدة أيام، توترات على خلفية تواجد آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا، الذين يحاولون الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي، عبر بولندا.وقامت السلطات البولندية بنشر الآلاف من الجنود وقوات حرس الحدود، لمنع دخول هؤلاء؛ ووجهت اتهامات لمينسك بخلق "أزمة الهجرة" على الحدود المشتركة.من جانبها، نفت سلطات بيلاروس هذه الاتهامات، مدعية أن بولندا تطرد المهاجرين قسراً.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أن بلاده لن تصد تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى دول الاتحاد الأوروبي؛ حيث لا تتوفر أموال ولا إمكانيات لفعل ذلك، بسبب العقوبات الغربية.
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مسؤولة بولندية: لم تعد هناك مخيمات للمهاجرين على خط الحدود البيلاروسية البولندية

12:43 GMT 24.11.2021 (تم التحديث: 12:44 GMT 24.11.2021)
© Sputnik . Viktor Tolochko / الذهاب إلى بنك الصورإيواء لاجئين من الشرق الأوسط في مركز مؤقت للمهاجرين في منطقة حاجز بروزجي على الحدود البيلاروسية البولندية، 18 نوفمبر 2021
إيواء لاجئين من الشرق الأوسط في مركز مؤقت للمهاجرين في منطقة حاجز بروزجي على الحدود البيلاروسية البولندية، 18 نوفمبر 2021 - Sputnik عربي, 1920, 24.11.2021
© Sputnik . Viktor Tolochko
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أعلنت المتحدثة الصحفية لقيادة منطقة بودلاسكا في حرس الحدود البولندي، كاتاجينا زدانوفيتش، اليوم الأربعاء، أنه لم تعد هناك مخيمات للمهاجرين على خط الحدود البيلاروسية البولندية.
موسكو- سبوتنيك. وقالت زدانوفيتش، رداً على سؤال الصحفيين عما إذا كانت هناك مخيمات للمهاجرين تقع مباشرة على خط الحدود: "لا ، نحن لا نلاحظ هذا. إلا إذا كان هذا موجوداً في مكان ما في داخل بيلاروس. ونحن نرى أنه يتم إحضار هؤلاء الأشخاص إلى منطقة الحدود".
وأضافت: "الآن لا نرى سوى أشخاص يتنقلون على طول الخط الحدودي. ما يقارب من 3-4 آلاف. ونعتقد أنهم هم الأشخاص الموجودون في المركز اللوجستي".
وأفيد في وقت سابق، أن السلطات البيلاروسية وضعت المهاجرين الذين تراكموا على الحدود البيلاروسية البولندية في مركز استيعاب في منطقة ممر "بروزغي" الحدودي.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حرس الحدود البولندي، أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، تم تسجيل 267 محاولة لعبور الحدود البولندية البيلاروسية بشكل غير قانوني. وتم إصدار 44 أمرًا لطرد المهاجرين غير الشرعيين من أراضي بولندا.

وتشهد منطقة الحدود بين بيلاروس وبولندا، منذ عدة أيام، توترات على خلفية تواجد آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا، الذين يحاولون الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي، عبر بولندا.
وقامت السلطات البولندية بنشر الآلاف من الجنود وقوات حرس الحدود، لمنع دخول هؤلاء؛ ووجهت اتهامات لمينسك بخلق "أزمة الهجرة" على الحدود المشتركة.
من جانبها، نفت سلطات بيلاروس هذه الاتهامات، مدعية أن بولندا تطرد المهاجرين قسراً.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أن بلاده لن تصد تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى دول الاتحاد الأوروبي؛ حيث لا تتوفر أموال ولا إمكانيات لفعل ذلك، بسبب العقوبات الغربية.
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