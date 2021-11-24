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https://arabic.sputniknews.com/20211124/مسؤول-إيراني-كبير-يزور-الإمارات-لتعزيز-العلاقات-على-أساس-حسن-الجوار-1053242401.html
مسؤول إيراني كبير يزور الإمارات لتعزيز العلاقات على أساس حسن الجوار
مسؤول إيراني كبير يزور الإمارات لتعزيز العلاقات على أساس حسن الجوار
بحث مساعد وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، اليوم الأربعاء، التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية مع الإمارات، وذلك خلال زيارة إلى الدولة الخليجية شهدت... 24.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-24T14:17+0000
2021-11-24T14:17+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وأوضحت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن كني، التقى المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش، بحضور وزير الدولة خليفة شاهين المرر، حيث ناقش الجانبان العلاقات الثنائية، وأكد الطرفان أهمية تعزيزها على أساس حسن الجوار والاحترام المتبادل في إطار المصلحة المشتركة والعمل على تحقيق المزيد من الاستقرار والازدهار في المنطقة، وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الجارين.وبحسب الوكالة الإماراتية فقد تناول اللقاء بحث التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وكان الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أكد بوقت سابق هذا الشهر، أن العلاقات مع دولة الإمارات في المجالات الاقتصادية والسياسية والتجارية "قوية"، برغم وجود بعض "الملفات الخلافية".هذا وبحث وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في اتصال هاتفي، مع وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد، قبل أيام، السعي لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وآخر التطورات الإقليمية والدولية.وأشار بيان صادر عن الخارجية الإيرانية في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، إلى أن عبد اللهيان، وصف العلاقات بين إيران والإمارات بالإيجابية. وقال: "العلاقات بين طهران والإمارات لها أهمية خاصة لكلا البلدين ونحن على ثقة من أن الاتجاه الجيد في تحسين العلاقات سيؤدي إلى التطور الكامل للعلاقات بين البلدين".وشدد عبد اللهيان على ضرورة حل بعض المشاكل بين البلدين لتسهيل العلاقات التجارية وتنميتها، وأعرب عن أمله بأن تحل هذه المشاكل بالتعاون بين الحكومتين.وهذا وكانت وكالة أنباء الإمارات قد أفادت، في وقت سابق، بأن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، عبد الله بن زايد، قد تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان، وأنه جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك وسبل تطويرها وتعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.وأشار الشيخ عبد الله بن زايد، خلال الاتصال الهاتفي إلى "تطلع دولة الإمارات للعمل المشترك مع إيران في مجال حماية البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي".هذا وكانت إيران والإمارات قد أكدتا، في وقت سابق، على الحاجة للتشاور الثنائي فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية.وقال نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس الوزراء وحاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، في وقت سابق، إنه التقى وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، على هامش مؤتمر جوار العراق، الذي عقد في بغداد، وقال إنه تمنى للوزير الإيراني "النجاح في مهامه الجديدة بتطوير علاقات إيجابية مع دول الجوار، وترسيخ علاقات تقوم على مبادئ الحكمة ومصلحة الشعوب"، ووجه تحياتهً "للشعب الإيراني الجار والصديق".وأعلن وزير التسامح والتعايش الإماراتي، الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، في وقت سابق، أن بلاده تعمل على تعزيز العلاقات مع إيران؛ لافتاً إلى أن زيارته إلى طهران، "تأكيد على ذلك"، وهي بأمر من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد.وشارك الوزير ابن مبارك، في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي، أوائل أغسطس/ آب الماضي.**يمكنكم متابعة المزيد من أخبار العالم الآن عبر موقع سبوتنيك.
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أخبار إيران, أخبار الإمارات, أخبار العالم الآن

مسؤول إيراني كبير يزور الإمارات لتعزيز العلاقات على أساس حسن الجوار

14:17 GMT 24.11.2021
© AFP 2021 / ASHRAF SHAZLYوزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2021
© AFP 2021 / ASHRAF SHAZLY
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بحث مساعد وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، اليوم الأربعاء، التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية مع الإمارات، وذلك خلال زيارة إلى الدولة الخليجية شهدت لقاءه بعدد من المسؤولين هناك.
القاهرة - سبوتنيك. وأوضحت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن كني، التقى المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش، بحضور وزير الدولة خليفة شاهين المرر، حيث ناقش الجانبان العلاقات الثنائية، وأكد الطرفان أهمية تعزيزها على أساس حسن الجوار والاحترام المتبادل في إطار المصلحة المشتركة والعمل على تحقيق المزيد من الاستقرار والازدهار في المنطقة، وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الجارين.
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2021
إيران تثني على علاقاتها بالإمارات وتدعو عبد الله بن زايد إلى زيارة طهران
11 نوفمبر, 17:49 GMT
وبحسب الوكالة الإماراتية فقد تناول اللقاء بحث التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وكان الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أكد بوقت سابق هذا الشهر، أن العلاقات مع دولة الإمارات في المجالات الاقتصادية والسياسية والتجارية "قوية"، برغم وجود بعض "الملفات الخلافية".
هذا وبحث وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في اتصال هاتفي، مع وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد، قبل أيام، السعي لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وآخر التطورات الإقليمية والدولية.
وأشار بيان صادر عن الخارجية الإيرانية في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، إلى أن عبد اللهيان، وصف العلاقات بين إيران والإمارات بالإيجابية. وقال: "العلاقات بين طهران والإمارات لها أهمية خاصة لكلا البلدين ونحن على ثقة من أن الاتجاه الجيد في تحسين العلاقات سيؤدي إلى التطور الكامل للعلاقات بين البلدين".
وشدد عبد اللهيان على ضرورة حل بعض المشاكل بين البلدين لتسهيل العلاقات التجارية وتنميتها، وأعرب عن أمله بأن تحل هذه المشاكل بالتعاون بين الحكومتين.
وهذا وكانت وكالة أنباء الإمارات قد أفادت، في وقت سابق، بأن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، عبد الله بن زايد، قد تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان، وأنه جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك وسبل تطويرها وتعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.
وأشار الشيخ عبد الله بن زايد، خلال الاتصال الهاتفي إلى "تطلع دولة الإمارات للعمل المشترك مع إيران في مجال حماية البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي".
مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2021
إيران تعلن رفضها القاطع لتصريحات الإمارات والبحرين في الأمم المتحدة
27 أكتوبر, 07:14 GMT
هذا وكانت إيران والإمارات قد أكدتا، في وقت سابق، على الحاجة للتشاور الثنائي فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية.
وقال نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس الوزراء وحاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، في وقت سابق، إنه التقى وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، على هامش مؤتمر جوار العراق، الذي عقد في بغداد، وقال إنه تمنى للوزير الإيراني "النجاح في مهامه الجديدة بتطوير علاقات إيجابية مع دول الجوار، وترسيخ علاقات تقوم على مبادئ الحكمة ومصلحة الشعوب"، ووجه تحياتهً "للشعب الإيراني الجار والصديق".
وأعلن وزير التسامح والتعايش الإماراتي، الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، في وقت سابق، أن بلاده تعمل على تعزيز العلاقات مع إيران؛ لافتاً إلى أن زيارته إلى طهران، "تأكيد على ذلك"، وهي بأمر من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد.
وشارك الوزير ابن مبارك، في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي، أوائل أغسطس/ آب الماضي.
**يمكنكم متابعة المزيد من أخبار العالم الآن عبر موقع سبوتنيك.
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