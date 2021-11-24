https://arabic.sputniknews.com/20211124/مسؤول-بحكومة-صنعاء-يكشف-لـسبوتنيك-حقيقة-التراجع-المفاجئ-أمام-التحالف-1053252469.html

مسؤول بحكومة صنعاء يكشف لـ"سبوتنيك" حقيقة التراجع المفاجئ أمام التحالف

مسؤول بحكومة صنعاء يكشف لـ"سبوتنيك" حقيقة التراجع المفاجئ أمام التحالف

أكد وكيل وزارة الإعلام في حكومة الإنقاذ بصنعاء، نصر الدين عامر، أن العمليات العسكرية للجيش واللجان الشعبية في مأرب وباقي الجبهات "تتقدم ولم تتراجع خطوة واحدة"،... 24.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-24T20:05+0000

2021-11-24T20:05+0000

2021-11-24T20:05+0000

اليمن

أنصار الله

معارك في مأرب

التحالف العربي

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وقال في حديثه لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأربعاء، إن "كل ما يتم الترويج له يأتي في إطار الحرب النفسية ومحاولة لرفع معنويات قوى العدوان بعد الهزائم والخسائر التي تكبدوها، وهى معروفة ومعلومة ومعلنة وواضحة ومعترف بها، حيث خسر التحالف جبهات عدة، من بينها أهم جبهة كان يملكها منذ بداية الحرب وهى جبهة "نهم"، كما خسر محافظة الجوف وما تبقى من محافظة البيضاء والجزء الأكبر من محافظة مأرب والمعارك اليوم على أبواب مدينة مأرب وانسحب من العديد من الجبهات".وأضاف وكيل وزارة الإعلام في حكومة الإنقاذ بصنعاء:وتابع أنه "ليس من المعقول أن يتغير في يوم أو يومين ما لم يتغير في الأعوام الماضية، فالمعركة في اليمن أخذت منحى استراتيجيا، بمعنى أن الخسائر التي منيت بها قوى العدوان هى خسارة استراتيجية وليست تكتيكية حتى يمكن أن تقلب المعادلة، فقد خسرت دول العدوان أهم جبهاتها التي كانت تمثل تهديدا للعاصمة صنعاء"، على حد قوله.وفيما يتعلق بالأوضاع في جبهة مأرب قال نصر الدين:وكان عدد من وسائل الإعلام المحلية والدولية تحدثت عن إخفاقات عسكرية متعددة لأنصار الله في العديد من الجبهات وعلى رأسها مأرب، ووصف البعض تلك التراجعات بالمفاجئة وغير المتوقعة والتي قد تقلب موازين القوى في تلك المناطق.ومنذ مطلع فبراير/شباط الماضي، تصاعد القتال بين الجيش اليمني وجماعة "أنصار الله" في محافظة مأرب، بعد إطلاق الجماعة عملية عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب التي تضم مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر النفطية، وتمثل السيطرة على المدينة أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

اليمن, أنصار الله, معارك في مأرب, التحالف العربي