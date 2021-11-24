https://arabic.sputniknews.com/20211124/مسؤول-عسكري-إسرائيلي-يقترح-التعاون-مع-دول-خليجية-في-مواجهة-مسيرات-إيران-1053246452.html

مسؤول عسكري إسرائيلي يقترح التعاون مع دول خليجية في مواجهة "مسيرات إيران"

مسؤول عسكري إسرائيلي يقترح التعاون مع دول خليجية في مواجهة "مسيرات إيران"

اقترح مسؤول عسكري إسرائيلي كبير، التعاون مع دول الخليج العربي في مواجهة تهديد الطائرات المسيرة الإيرانية. 24.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-24T15:58+0000

2021-11-24T15:58+0000

2021-11-24T15:58+0000

إيران

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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها جنرال عميكام نوركين قائد سلاح الجو الإسرائيلي، خلال مؤتمر أمني عقد في إسرائيل.وبحسب وكالة "رويترز"، اقترح نوركين التعاون مع شركاء عرب كالإمارات والبحرين في مواجهة تهديد الطائرات المسيرة الإيرانية.وأضاف قائد سلاح الجو الإسرائيلي في هذا الصدد "أعتقد أن هذه فرصة عظيمة لإقامة اتصالات وبناء خطة دفاعية لجميع الدول التي لها مصلحة مشتركة في حماية نفسها".وحول ما يمكن أن تساهم به إسرائيل حال إقامة مثل هذا التعاون قال نوركين: "يمكننا المساعدة بشكل كبير (ضد الطائرات المسيرة) سواء من حيث معلومات المخابرات أو الرصد أو الاعتراض".وتشارك دول الخليج العربي إسرائيل مخاوفها، بشأن الطائرات الإيرانية المسيرة. وأمس الثلاثاء، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إن إيران حاولت تهريب مواد متفجرة للفلسطينيين في الضفة الغربية عبر طائرات مسيرة أطلقتها من سوريا.وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي أنه تم إسقاط طائرة إيرانية مسيرة في فبراير/ شباط 2018 من طراز شاهد 141 من مطار التيفور (T4) في سوريا عند تحليقها في أجواء إسرائيل الشمالية، بحسب ما نقلته قناة "كان" الرسمية.وشدد غانتس على أن "الطائرات المسيرة هي أسلحة دقيقة يمكنها الوصول إلى أهداف استراتيجية في نطاق آلاف الكيلومترات، وبالتالي فإن هذه القدرة تشكل بالفعل خطرا على الدول السنية والقوات الدولية في الشرق الأوسط وكذلك دول في أوروبا وإفريقيا".

https://arabic.sputniknews.com/20211123/غانتس-إيران-حاولت-نقل-متفجرات-من-سوريا-إلى-الفلسطينيين-بطائرات-مسيرة-1052425541.html

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إيران