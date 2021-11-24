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https://arabic.sputniknews.com/20211124/مسيرات-نسائية-في-تركيا-للمطالبة-بالمساواة-ورفض-العنف-ضد-المرأة-1053166823.html
مسيرات نسائية في تركيا للمطالبة بالمساواة ورفض العنف ضد المرأة
مسيرات نسائية في تركيا للمطالبة بالمساواة ورفض العنف ضد المرأة
تستعد مجموعات من النساء في تركيا للخروج بمظاهرات في أنحاء متفرقة من البلاد احتجاجا على عدم المساواة والعنف والغلاء، ويتزامن ذلك مع الاحتفال باليوم العالمي... 24.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-24T12:17+0000
2021-11-24T12:17+0000
تركيا
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أنطاكيا - سبوتنيك. وقال مسؤول في الحزب الشيوعي التركي، اليوم الأربعاء، في تصريح لـ "سبوتنيك" إن الحزب يعتزم تنظيم مظاهرات نسائية في عدد من المدن التركية التي تشمل أنقرة وإسطنبول وإزمير بسبب العنف ضد المرأة والغلاء وعدم المساواة.وكان آلاف الأتراك قد خرجوا إلى الشوارع في إسطنبول وأنقرة وإزمير ومدن كبرى، الاثنين الماضي، للاحتجاج على غلاء الأسعار والسياسات الاقتصادية، التي يطبقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والحزب الحاكم.وتجمع المحتجون بدعوة من من الأحزاب اليسارية التركية، وطالبوا باستقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة، وذلك على خلفية تدهور سعر صرف العملة الوطنية (الليرة)، مقابل العملتين الأوروبية والأمريكية.واعتقلت قوات الأمن التركية 8 متظاهرين في ولاية إسكي شهير بينهم أعضاء لحزب العمل التركي وذلك خلال تفريق احتجاجات، إضافة إلى اعتقال 7 آخرين في ولاية كوجالي، بينهم موالين لحزب الكادحين.وقالت مسؤولة في فرع حزب العمل التركي بولاية إسكي شهير،في تصريح لـ "سبوتنيك"، إن الأمن التركي أفرج عن المتظاهرين الموقوفين، اليوم، بعدما أخذ إفادتهم، بينما قالت مسؤولة في فرع الحزب بولاية كوجالي، إن الشرطة أطلقت أمس سراح 7 متظاهرين بعد التحقيق معهم.وأكد مسؤول من الحزب الشيوعي التركي أن الحزب دعا إلى تنظيم مظاهرات، احتجاجا على ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، بعد هبوط الليرة التركية إلى مستويات قياسية.وقال لـ "سبوتنيك" إن الحزب سيقيِّم اليوم إمكانية مواصلة المظاهرات الاحتجاجية ضد الوضع الاقتصادي في البلاد وغلاء المعيشة، مشيرا إلى أنه يؤكد ضرورة الاحتجاج على الوضع الاقتصادي القائم في البلاد.وأضاف: "لكن استمرار المظاهرات مرتبط بردود فعل المواطنين على ذلك"، مشيرا إلى أن الحزب سيتخذ قراره بناء على ذلك.يذكر أن الدولار الأمريكي ارتفع مجددا ليصل إلى نحو 13 ليرة، بينما أكد الرئيس التركي أنه سيواصل مقاومة الضغوط، التي تدعوه إلى رفع معدلات الفائدة.
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https://arabic.sputniknews.com/20210619/تركيا-مسيرة-نسائية-دفاعا-عن-حقوق-المرأة-1049301121.html
https://arabic.sputniknews.com/20210308/ألف-امرأة-في-إسطنبول-يقودن-مظاهرة-احتجاجا-على-قتل-النساء-1048311134.html
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مسيرات نسائية في تركيا للمطالبة بالمساواة ورفض العنف ضد المرأة

12:17 GMT 24.11.2021
© AFP 2021 / Bulent Kilicنساء تركيات خلال مظاهرة ضد انسحاب تركيا من اتفاقية اسطنبول، وهي اتفاقية دولية تهدف إلى حماية المرأة من العنف، اسطنبول، 20 مارس 2021
نساء تركيات خلال مظاهرة ضد انسحاب تركيا من اتفاقية اسطنبول، وهي اتفاقية دولية تهدف إلى حماية المرأة من العنف، اسطنبول، 20 مارس 2021 - Sputnik عربي, 1920, 24.11.2021
© AFP 2021 / Bulent Kilic
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تستعد مجموعات من النساء في تركيا للخروج بمظاهرات في أنحاء متفرقة من البلاد احتجاجا على عدم المساواة والعنف والغلاء، ويتزامن ذلك مع الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.
أنطاكيا - سبوتنيك. وقال مسؤول في الحزب الشيوعي التركي، اليوم الأربعاء، في تصريح لـ "سبوتنيك" إن الحزب يعتزم تنظيم مظاهرات نسائية في عدد من المدن التركية التي تشمل أنقرة وإسطنبول وإزمير بسبب العنف ضد المرأة والغلاء وعدم المساواة.
الشرطة التركية تعترض مسيرة نسائية - Sputnik عربي, 1920, 08.03.2019
الشرطة التركية تطلق الغاز المسيل للدموع على تظاهرة نسائية
8 مارس 2019, 20:21 GMT
وكان آلاف الأتراك قد خرجوا إلى الشوارع في إسطنبول وأنقرة وإزمير ومدن كبرى، الاثنين الماضي، للاحتجاج على غلاء الأسعار والسياسات الاقتصادية، التي يطبقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والحزب الحاكم.
وتجمع المحتجون بدعوة من من الأحزاب اليسارية التركية، وطالبوا باستقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة، وذلك على خلفية تدهور سعر صرف العملة الوطنية (الليرة)، مقابل العملتين الأوروبية والأمريكية.
احتجاجات على انسحاب تركيا من اتفاقية اسطنبول - Sputnik عربي, 1920, 19.06.2021
تركيا.. مسيرة نسائية دفاعا عن حقوق المرأة
19 يونيو, 23:03 GMT
واعتقلت قوات الأمن التركية 8 متظاهرين في ولاية إسكي شهير بينهم أعضاء لحزب العمل التركي وذلك خلال تفريق احتجاجات، إضافة إلى اعتقال 7 آخرين في ولاية كوجالي، بينهم موالين لحزب الكادحين.
وقالت مسؤولة في فرع حزب العمل التركي بولاية إسكي شهير،في تصريح لـ "سبوتنيك"، إن الأمن التركي أفرج عن المتظاهرين الموقوفين، اليوم، بعدما أخذ إفادتهم، بينما قالت مسؤولة في فرع الحزب بولاية كوجالي، إن الشرطة أطلقت أمس سراح 7 متظاهرين بعد التحقيق معهم.
ألف امرأة في إسطنبول يقودن مظاهرة احتجاجا على قتل النساء خلال الاحتفال باليوم العالمي للمرأة - Sputnik عربي, 1920, 08.03.2021
ألف امرأة في إسطنبول يقدن مظاهرة احتجاجا على قتل النساء
8 مارس, 23:58 GMT
وأكد مسؤول من الحزب الشيوعي التركي أن الحزب دعا إلى تنظيم مظاهرات، احتجاجا على ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، بعد هبوط الليرة التركية إلى مستويات قياسية.
وقال لـ "سبوتنيك" إن الحزب سيقيِّم اليوم إمكانية مواصلة المظاهرات الاحتجاجية ضد الوضع الاقتصادي في البلاد وغلاء المعيشة، مشيرا إلى أنه يؤكد ضرورة الاحتجاج على الوضع الاقتصادي القائم في البلاد.
وأضاف: "لكن استمرار المظاهرات مرتبط بردود فعل المواطنين على ذلك"، مشيرا إلى أن الحزب سيتخذ قراره بناء على ذلك.
يذكر أن الدولار الأمريكي ارتفع مجددا ليصل إلى نحو 13 ليرة، بينما أكد الرئيس التركي أنه سيواصل مقاومة الضغوط، التي تدعوه إلى رفع معدلات الفائدة.
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