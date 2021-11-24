مصر: إطلاق تطبيق جديد لتسريع نظام دخول السائحين

وحسب بوابة "أخبار اليوم"، جاء ذلك خلال عرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، لآخر مستجدات التعامل مع أزمة فيروس كورونا محليا ودوليا خلال اجتماع الحكومة المصرية اليوم.وقال الوزير المصري إنه يتم العمل على إطلاق تطبيق باسم "ARRIVE EGYPT" لتسريع وتيرة دخول السائحين عند الوصول.وأضاف عبدالغفار أن السائح سيقوم بإدخال بيانات التحقق من سلبية إصابته عن طريق اختبار الـPCR أو شهادة تلقي اللقاح، ليتعين على شركة الطيران مراجعة المستندات للتأكد من صحتها. كما أشار إلى أن هذه التجربة ستوفر خطوات مراجعة الوثائق لتجنب دخول المسافرين من أماكن غير معتمدة أو عدم دقة البيانات، إلى جانب فرز المسافرين المقبولين قبل الدخول إلى مصر.
أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، أنه يتم العمل على إطلاق تطبيق جديد باسم "ARRIVE EGYPT" لتسريع وتيرة دخول السائحين عند وصولهم إلى الأراضي المصرية.
وحسب بوابة "أخبار اليوم"، جاء ذلك خلال عرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، لآخر مستجدات التعامل مع أزمة فيروس كورونا محليا ودوليا خلال اجتماع الحكومة المصرية اليوم.
وقال الوزير المصري إنه يتم العمل على إطلاق تطبيق باسم "ARRIVE EGYPT" لتسريع وتيرة دخول السائحين عند الوصول.