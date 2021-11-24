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https://arabic.sputniknews.com/20211124/مصر-تقرر-إعطاء-جرعة-ثالثة-من-لقاح-كورونا-إلى-هذه-الفئات-1053125636.html
مصر تقرر إعطاء جرعة ثالثة من لقاح كورونا إلى هذه الفئات
مصر تقرر إعطاء جرعة ثالثة من لقاح كورونا إلى هذه الفئات
قررت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، إعطاء جرعة ثالثة معززة من لقاح كوفيد-19 للفئات الأكثر عرضة لخطر العدوى، مشيرة إلى أن الدراسات أكدت أن لقاحات الجرعة... 24.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-24T11:54+0000
2021-11-24T11:54+0000
وزارة الصحة المصرية
فيروس كورونا
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وحسب صحيفة "أخبار اليوم" المصرية، "عرض الدكتور خالد عبدالغفار، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة مصطفى مدبولي، آخر مستجدات التعامل مع أزمة فيروس كورونا محلياً ودولياً.وأكدت الصحيفة أن "الحكومة قررت إعطاء جرعة ثالثة للفئات السكانية الأكثر عرضة لخطر العدوى"، مشيرة إلى أن "من يعانون من نقص المناعة الأولية، أو يخضعون للعلاجات المثبطة للمناعة، وكبار السن، والأكثر عرضة للإصابة كالعاملين في القطاع الطبي، هم من تشملهم القرارات".وكانت وزارة الصحة المصرية، كشفت الأربعاء الماضي، عن عدد المواطنين الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.جاء ذلك وفق ما أفاد به حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، في اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة "الحياة"، بحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية.وقال عبد الغفار إن 41 مليون مصري حصلوا على لقاح كورونا، بما في ذلك من تلقوا جرعتين أو جرعة واحدة وينتظرون الثانية، أو من حصلوا على الجرعة الواحدة من لقاح جونسون. ولفت إلى أنه من المتوقع أن يزيد هذا الرقم قبل نهاية العام.وأمس الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة المصرية، تسجيل 856 حالة جديدة بفيروس كورونا، و61 حالة وفاة، ضمن ذروة الموجة الرابعة من الوباء.
https://arabic.sputniknews.com/20211117/الصحة-المصرية-تكشف-عن-عدد-المواطنين-الذين-تلقوا-لقاح-كورونا-1050733586.html
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وزارة الصحة المصرية, فيروس كورونا

مصر تقرر إعطاء جرعة ثالثة من لقاح كورونا إلى هذه الفئات

11:54 GMT 24.11.2021
© Sputnik . Mohamed Elkholyمركز أرض المعارض للحصول على لقاح ضد كورونا في القاهرة - مصر
مركز أرض المعارض للحصول على لقاح ضد كورونا في القاهرة - مصر - Sputnik عربي, 1920, 24.11.2021
© Sputnik . Mohamed Elkholy
تابعنا عبر
قررت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، إعطاء جرعة ثالثة معززة من لقاح كوفيد-19 للفئات الأكثر عرضة لخطر العدوى، مشيرة إلى أن الدراسات أكدت أن لقاحات الجرعة الثالثة تعمل على تعزيز المناعة.
وحسب صحيفة "أخبار اليوم" المصرية، "عرض الدكتور خالد عبدالغفار، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة مصطفى مدبولي، آخر مستجدات التعامل مع أزمة فيروس كورونا محلياً ودولياً.
بدء تطعيم واسع النطاق في مصر ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، القاهرة، 4 مارس 2021 - Sputnik عربي, 1920, 17.11.2021
الصحة المصرية تكشف عن عدد المواطنين الذين تلقوا لقاح كورونا
17 نوفمبر, 20:04 GMT
وأكدت الصحيفة أن "الحكومة قررت إعطاء جرعة ثالثة للفئات السكانية الأكثر عرضة لخطر العدوى"، مشيرة إلى أن "من يعانون من نقص المناعة الأولية، أو يخضعون للعلاجات المثبطة للمناعة، وكبار السن، والأكثر عرضة للإصابة كالعاملين في القطاع الطبي، هم من تشملهم القرارات".
وكانت وزارة الصحة المصرية، كشفت الأربعاء الماضي، عن عدد المواطنين الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.
جاء ذلك وفق ما أفاد به حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، في اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة "الحياة"، بحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية.
وقال عبد الغفار إن 41 مليون مصري حصلوا على لقاح كورونا، بما في ذلك من تلقوا جرعتين أو جرعة واحدة وينتظرون الثانية، أو من حصلوا على الجرعة الواحدة من لقاح جونسون. ولفت إلى أنه من المتوقع أن يزيد هذا الرقم قبل نهاية العام.
وأمس الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة المصرية، تسجيل 856 حالة جديدة بفيروس كورونا، و61 حالة وفاة، ضمن ذروة الموجة الرابعة من الوباء.
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