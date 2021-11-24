https://arabic.sputniknews.com/20211124/مصر-تقرر-إعطاء-جرعة-ثالثة-من-لقاح-كورونا-إلى-هذه-الفئات-1053125636.html

مصر تقرر إعطاء جرعة ثالثة من لقاح كورونا إلى هذه الفئات

مصر تقرر إعطاء جرعة ثالثة من لقاح كورونا إلى هذه الفئات

قررت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، إعطاء جرعة ثالثة معززة من لقاح كوفيد-19 للفئات الأكثر عرضة لخطر العدوى، مشيرة إلى أن الدراسات أكدت أن لقاحات الجرعة... 24.11.2021, Sputnik عربي

2021-11-24T11:54+0000

2021-11-24T11:54+0000

2021-11-24T11:54+0000

وزارة الصحة المصرية

فيروس كورونا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/12/1049876833_0:104:765:534_1920x0_80_0_0_202cf3c80aa48a1d3f3cc90415c18d5c.jpg

وحسب صحيفة "أخبار اليوم" المصرية، "عرض الدكتور خالد عبدالغفار، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة مصطفى مدبولي، آخر مستجدات التعامل مع أزمة فيروس كورونا محلياً ودولياً.وأكدت الصحيفة أن "الحكومة قررت إعطاء جرعة ثالثة للفئات السكانية الأكثر عرضة لخطر العدوى"، مشيرة إلى أن "من يعانون من نقص المناعة الأولية، أو يخضعون للعلاجات المثبطة للمناعة، وكبار السن، والأكثر عرضة للإصابة كالعاملين في القطاع الطبي، هم من تشملهم القرارات".وكانت وزارة الصحة المصرية، كشفت الأربعاء الماضي، عن عدد المواطنين الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.جاء ذلك وفق ما أفاد به حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، في اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة "الحياة"، بحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية.وقال عبد الغفار إن 41 مليون مصري حصلوا على لقاح كورونا، بما في ذلك من تلقوا جرعتين أو جرعة واحدة وينتظرون الثانية، أو من حصلوا على الجرعة الواحدة من لقاح جونسون. ولفت إلى أنه من المتوقع أن يزيد هذا الرقم قبل نهاية العام.وأمس الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة المصرية، تسجيل 856 حالة جديدة بفيروس كورونا، و61 حالة وفاة، ضمن ذروة الموجة الرابعة من الوباء.

https://arabic.sputniknews.com/20211117/الصحة-المصرية-تكشف-عن-عدد-المواطنين-الذين-تلقوا-لقاح-كورونا-1050733586.html

Sputnik عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

eg_EG

Sputnik عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

وزارة الصحة المصرية, فيروس كورونا