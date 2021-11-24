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مفوضية الانتخابات الليبية تعلن أماكن تلقي الطعون على أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية
مفوضية الانتخابات الليبية تعلن أماكن تلقي الطعون على أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية
أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، اليوم الأربعاء، أماكن تلقي الطعون على أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة. 24.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-24T12:31+0000
2021-11-24T12:31+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وقالت المفوضية في بيان، حصلت سبوتنيك على نسخة منه، إن الفروع ومكاتب الإدارة الانتخابية الواقعة في نطاق اختصاص محاكم الاستئناف (طرابلس، بنغازي، سبها، الخمس، مصراته، البيضاء، طبرق، الزاوية، غريان) تعد الموطن المختار للإعلان فيما يتعلق بالطعون المقدمة أمام "لجنة الطعون الابتدائية".وأضافت أن فروعها في كل من (طرابلس- بنغازي- سبها) هي الموطن المختار للإعلان فيما يتعلق بطعون "لجنة الاستئناف".وذكرت المفوضية بالمادة (48) من القانون رقم (1) لسنة 2021، بشأن انتخاب الرئيس وتحديد صلاحياته، والمتعلقة بإجراءات الطعن وقرارات المفوضية، ونصت على أنها تكون في غضون 48 ساعة من تاريخ صدور القرار أو تنفيذ الإجراء.والاثنين الماضي أعلنت المفوضية الليبية العليا للانتخابات غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية، حيث فتح باب التقدم بالأوراق إلى المفوضية في الفترة ما بين 8 نوفمبر وحتى 22 من الشهر نفسه.ونقلت وسائل إعلام محلية عن المفوضية العليا للانتخابات الليبية، تأكيدها أن عدد المرشحين لانتخابات الرئاسة تجاوز 80 مرشحا.وقالت في بيان إن طلبات الترشح المقدمة إلى المفوضية لا تعني بالضرورة أن طلب المترشح قد قُبل، بل هي عملية استلام فقط، حيث سيتم النظر في صحتها.
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أخبار ليبيا اليوم

مفوضية الانتخابات الليبية تعلن أماكن تلقي الطعون على أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية

12:31 GMT 24.11.2021
© REUTERS / Handout .سيف الإسلام القذافي يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا
سيف الإسلام القذافي يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا - Sputnik عربي, 1920, 24.11.2021
© REUTERS / Handout .
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أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، اليوم الأربعاء، أماكن تلقي الطعون على أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقالت المفوضية في بيان، حصلت سبوتنيك على نسخة منه، إن الفروع ومكاتب الإدارة الانتخابية الواقعة في نطاق اختصاص محاكم الاستئناف (طرابلس، بنغازي، سبها، الخمس، مصراته، البيضاء، طبرق، الزاوية، غريان) تعد الموطن المختار للإعلان فيما يتعلق بالطعون المقدمة أمام "لجنة الطعون الابتدائية".
وأضافت أن فروعها في كل من (طرابلس- بنغازي- سبها) هي الموطن المختار للإعلان فيما يتعلق بطعون "لجنة الاستئناف".

وأشارت المفوضية إلى أن هذا الإعلان يأتي استعدادًا لمرحلة الطعون والاستئناف على إجراءات المفوضية، ونشر القائمة الأولية لمرشحي الانتخابات الرئاسية.

وذكرت المفوضية بالمادة (48) من القانون رقم (1) لسنة 2021، بشأن انتخاب الرئيس وتحديد صلاحياته، والمتعلقة بإجراءات الطعن وقرارات المفوضية، ونصت على أنها تكون في غضون 48 ساعة من تاريخ صدور القرار أو تنفيذ الإجراء.
والاثنين الماضي أعلنت المفوضية الليبية العليا للانتخابات غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية، حيث فتح باب التقدم بالأوراق إلى المفوضية في الفترة ما بين 8 نوفمبر وحتى 22 من الشهر نفسه.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن المفوضية العليا للانتخابات الليبية، تأكيدها أن عدد المرشحين لانتخابات الرئاسة تجاوز 80 مرشحا.
وقالت في بيان إن طلبات الترشح المقدمة إلى المفوضية لا تعني بالضرورة أن طلب المترشح قد قُبل، بل هي عملية استلام فقط، حيث سيتم النظر في صحتها.
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