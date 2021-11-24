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https://arabic.sputniknews.com/20211124/مقتل-مدنيين-اثنين-وإصابة-ثالث-في-عدوان-إسرائيلي-على-مدينة-حمص-السورية-1052661372.html
مقتل مدنيين اثنين وإصابة ثالث في عدوان إسرائيلي على مدينة حمص السورية
مقتل مدنيين اثنين وإصابة ثالث في عدوان إسرائيلي على مدينة حمص السورية
قال مصدر عسكري إن العدوان الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، على مدينة حمص السورية، أدى إلى مقتل مدنيين اثنين وإصابة مدني آخر بجراح خطيرة. 24.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-24T00:59+0000
2021-11-24T01:11+0000
سوريا
إسرائيل
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وأضاف المصدر إن الهجوم الذي وقع في حوالي الساعة 01: 26 من فجر اليوم، أدى أيضا إلى إصابة 6 جنود بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.من جانبه، قال مراسل "سبوتنيك" في حمص إن مدنيين اثنين قُتلا وأصيب ثالث جراء سقوط شظايا أحد الصواريخ الإسرائيلية بالقرب من أحد المباني المدنية بالجهة الغربية من مدينة حمص.وأضاف المراسل إن سيارات الإطفاء والدفاع المدني توجهت الى بعض المواقع على أطراف المدينة الجنوبية والتي اندلعت النيران بها جراء العدوان الإسرائيلي وتمت السيطرة عليها.وفي وقت سابق، تصدت وسائط الدفاع الجوي السوري لصواريخ إسرائيلية أطلقتها طائرات معادية من فوق الأجواء اللبنانية، محاولة استهداف مواقع عسكرية في محيط مدينة حمص من الجهة الجنوبية الغربية.وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.وطالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، في وقت سابق، بإدانة العدوان الإسرائيلي عليها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره.
https://arabic.sputniknews.com/20211123/الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لاهداف-معادية-بمحيط-مدينة-حمص-1052661063.html
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سوريا, إسرائيل

مقتل مدنيين اثنين وإصابة ثالث في عدوان إسرائيلي على مدينة حمص السورية

00:59 GMT 24.11.2021 (تم التحديث: 01:11 GMT 24.11.2021)
© Sputnik . Abdallah AL Himedالدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية جنوب دمشق
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية جنوب دمشق - Sputnik عربي, 1920, 24.11.2021
© Sputnik . Abdallah AL Himed
تابعنا عبر
قال مصدر عسكري إن العدوان الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، على مدينة حمص السورية، أدى إلى مقتل مدنيين اثنين وإصابة مدني آخر بجراح خطيرة.
وأضاف المصدر إن الهجوم الذي وقع في حوالي الساعة 01: 26 من فجر اليوم، أدى أيضا إلى إصابة 6 جنود بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأجسام معادية جنوب غرب دمشق - Sputnik عربي, 1920, 23.11.2021
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية بمحيط مدينة حمص
أمس, 23:53 GMT
من جانبه، قال مراسل "سبوتنيك" في حمص إن مدنيين اثنين قُتلا وأصيب ثالث جراء سقوط شظايا أحد الصواريخ الإسرائيلية بالقرب من أحد المباني المدنية بالجهة الغربية من مدينة حمص.
وأضاف المراسل إن سيارات الإطفاء والدفاع المدني توجهت الى بعض المواقع على أطراف المدينة الجنوبية والتي اندلعت النيران بها جراء العدوان الإسرائيلي وتمت السيطرة عليها.
وفي وقت سابق، تصدت وسائط الدفاع الجوي السوري لصواريخ إسرائيلية أطلقتها طائرات معادية من فوق الأجواء اللبنانية، محاولة استهداف مواقع عسكرية في محيط مدينة حمص من الجهة الجنوبية الغربية.
وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
وطالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، في وقت سابق، بإدانة العدوان الإسرائيلي عليها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره.
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00:59 GMTمقتل مدنيين اثنين وإصابة ثالث في عدوان إسرائيلي على مدينة حمص السورية
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