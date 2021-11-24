مقتل مدنيين اثنين وإصابة ثالث في عدوان إسرائيلي على مدينة حمص السورية

وأضاف المصدر إن الهجوم الذي وقع في حوالي الساعة 01: 26 من فجر اليوم، أدى أيضا إلى إصابة 6 جنود بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.من جانبه، قال مراسل "سبوتنيك" في حمص إن مدنيين اثنين قُتلا وأصيب ثالث جراء سقوط شظايا أحد الصواريخ الإسرائيلية بالقرب من أحد المباني المدنية بالجهة الغربية من مدينة حمص.وأضاف المراسل إن سيارات الإطفاء والدفاع المدني توجهت الى بعض المواقع على أطراف المدينة الجنوبية والتي اندلعت النيران بها جراء العدوان الإسرائيلي وتمت السيطرة عليها.وفي وقت سابق، تصدت وسائط الدفاع الجوي السوري لصواريخ إسرائيلية أطلقتها طائرات معادية من فوق الأجواء اللبنانية، محاولة استهداف مواقع عسكرية في محيط مدينة حمص من الجهة الجنوبية الغربية.وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.وطالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، في وقت سابق، بإدانة العدوان الإسرائيلي عليها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره.
وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
وطالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، في وقت سابق، بإدانة العدوان الإسرائيلي عليها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره.