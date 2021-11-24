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https://arabic.sputniknews.com/20211124/ملكة-جمال-اليونان-تنسحب-من-مسابقة-جمال-الكون-بسبب-إسرائيل-1052662271.html
ملكة جمال اليونان تنسحب من مسابقة جمال الكون بسبب إسرائيل
ملكة جمال اليونان تنسحب من مسابقة جمال الكون بسبب إسرائيل
كشفت وسائل إعلام، يوم أمس الثلاثاء، عن انسحاب ملكة جمال اليونان، رافائيلا بلاستيرا، من مسابقة ملكة جمال الكون التي تنظمها إسرائيل في ديسمبر المقبل. 24.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-24T05:24+0000
2021-11-24T05:24+0000
2021-11-24T06:03+0000
العالم
اليونان
ملكة جمال
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وذكرت قناة "الميادين" نقلا عن الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل "معا" أن "انسحاب ملكة جمال اليونان جاء بسبب الفظائع الإسرائيلية بحق الفلسطينيين".وقالت ملكة الجمال اليونانية للحملة: "لا يمكنني الصعود إلى تلك المرحلة والتصرف وكأن لا شيء يحدث، بينما يقاتل الناس من أجل حياتهم هناك".وكانت حكومة جنوب أفريقيا قد أعلنت في وقت سابق أنها "سحبت الدعم" عن ملكة جمال البلاد الحالية بسبب تمسك القائمين على نشاطاتها بإشراكها في مسابقة ملكة جمال الكون التي تستضيفها إسرائيل الشهر المقبل.
اليونان
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العالم, اليونان, ملكة جمال
ملكة جمال اليونان تنسحب من مسابقة جمال الكون بسبب إسرائيل 05:24 GMT 24.11.2021 (تم التحديث: 06:03 GMT 24.11.2021)
كشفت وسائل إعلام، يوم أمس الثلاثاء، عن انسحاب ملكة جمال اليونان، رافائيلا بلاستيرا، من مسابقة ملكة جمال الكون التي تنظمها إسرائيل في ديسمبر المقبل.
وذكرت قناة "الميادين" نقلا عن الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل "معا" أن "
انسحاب ملكة جمال اليونان
جاء بسبب الفظائع الإسرائيلية بحق الفلسطينيين".
وقالت ملكة الجمال اليونانية للحملة: "لا يمكنني الصعود إلى تلك المرحلة والتصرف وكأن لا شيء يحدث، بينما يقاتل الناس من أجل حياتهم هناك".
وكانت حكومة جنوب أفريقيا قد
أعلنت
في وقت سابق أنها "سحبت الدعم" عن ملكة جمال البلاد الحالية بسبب تمسك القائمين على نشاطاتها بإشراكها في مسابقة ملكة جمال الكون التي تستضيفها إسرائيل الشهر المقبل.