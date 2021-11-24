ناسا تطلق مركبة فضاء في مهمة تجريبية تستهدف تغيير مسار الكويكبات

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن "ناسا" أن المركبة الفضائية انطلقت في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، وذلك في مهمة لاستعراض أول نظام دفاع كوكبي في العالم يستهدف تغيير مسار أي كويكب في طريقه لاصطدام مدمر محتمل بالأرض.وانطلقت المركبة الفضائية التي أطلقت ناسا عليها اسم (دارت) من قاعدة فاندنبرغ الجوية، على بعد حوالي 240 كيلومترا شمال غرب لوس أنجلوس، على متن صاروخ من طراز (فالكون 9) مملوك لشركة سبيس إكس.وجرى بث عملية الإطلاق على الهواء مباشرة على قناة ناسا التلفزيونية.
أفادت وسائل إعلام دولية، اليوم الأربعاء، عن إطلاق وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" مركبة فضاء في مهمة تجريبية تستهدف تغيير مسار الكويكبات.
وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن "ناسا" أن المركبة الفضائية انطلقت في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، وذلك في مهمة لاستعراض أول نظام دفاع كوكبي في العالم يستهدف تغيير مسار أي كويكب في طريقه لاصطدام مدمر محتمل بالأرض.