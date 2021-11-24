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https://arabic.sputniknews.com/20211124/هجوم-إيراني-على-السعودية-آذانهم-ثقيلة-لم-يستمعوا-إلى-نصيحة-قائد-الثورة-1052662467.html
هجوم إيراني على السعودية... آذانهم ثقيلة لم يستمعوا إلى نصيحة قائد الثورة
هجوم إيراني على السعودية... آذانهم ثقيلة لم يستمعوا إلى نصيحة قائد الثورة
هاجم عمدة طهران علي رضا زاكاني المملكة العربية السعودية مؤكدا أن قادتها لم يستمعوا لنصيحة قائد الثورة في إيران، وأن انتصار اليمن فخر للثورة الإسلامية في إيران. 24.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-24T06:25+0000
2021-11-24T06:26+0000
أخبار السعودية اليوم
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وقال زاكاني، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، إن "المرشد الإيراني علي خامنئي، نصح السعودية بعدم ارتكاب الأخطاء في اليمن، لكن آذانهم كانت أثقل من أن يتمكنوا من الاستماع"، مؤكدا أن "البصيرة اليمنية تدرك أن أمريكا تقف خلف كواليس كل هجوم تشنه السعودية على اليمن".ووصف رئيس بلدية طهران، السعودية بأنها "عميلة ووصمة عار على البلاد الإسلامية"، مؤكدا أن "الشعب اليمني يحارب الغطرسة العالمية بأيد فارغة منذ 7 سنوات، وأن النظام السعودي في وضع حرج هناك".وتقود السعودية، منذ آذار/ مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة أنصار الله، أواخر 2014.بالمقابل، تنفذ الجماعة، هجمات بطائرات مُسيرة وصواريخ بالستية وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
https://arabic.sputniknews.com/20211123/وزير-الإعلام-اليمني-تحويل-الحوثيين-مطار-صنعاء-إلى-ثكنة-تهديد-خطير-لسلامة-الطائرات-الأممية-1050779554.html
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أخبار السعودية اليوم

هجوم إيراني على السعودية... آذانهم ثقيلة لم يستمعوا إلى نصيحة قائد الثورة

06:25 GMT 24.11.2021 (تم التحديث: 06:26 GMT 24.11.2021)
© AP Photo / Hassan Ammarالملك السعودي سلمان بن عبد العزيز مع الأمير محمد بن سلمان
الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز مع الأمير محمد بن سلمان - Sputnik عربي, 1920, 24.11.2021
© AP Photo / Hassan Ammar
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هاجم عمدة طهران علي رضا زاكاني المملكة العربية السعودية مؤكدا أن قادتها لم يستمعوا لنصيحة قائد الثورة في إيران، وأن انتصار اليمن فخر للثورة الإسلامية في إيران.
وقال زاكاني، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، إن "المرشد الإيراني علي خامنئي، نصح السعودية بعدم ارتكاب الأخطاء في اليمن، لكن آذانهم كانت أثقل من أن يتمكنوا من الاستماع"، مؤكدا أن "البصيرة اليمنية تدرك أن أمريكا تقف خلف كواليس كل هجوم تشنه السعودية على اليمن".
مطار صنعاء الدولي - Sputnik عربي, 1920, 23.11.2021
وزير الإعلام اليمني: تحويل الحوثيين مطار صنعاء إلى ثكنة تهديد خطير لسلامة الطائرات الأممية
أمس, 05:06 GMT
ووصف رئيس بلدية طهران، السعودية بأنها "عميلة ووصمة عار على البلاد الإسلامية"، مؤكدا أن "الشعب اليمني يحارب الغطرسة العالمية بأيد فارغة منذ 7 سنوات، وأن النظام السعودي في وضع حرج هناك".
وتقود السعودية، منذ آذار/ مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة أنصار الله، أواخر 2014.
بالمقابل، تنفذ الجماعة، هجمات بطائرات مُسيرة وصواريخ بالستية وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
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