هل خرجت منظمة "أوبك" من سطوة الولايات المتحدة؟

فيما انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، سياسة الرئيس جو بايدن في مجال الطاقة قائلا، إن الولايات المتحدة "أصبحت تحت رحمة أوبك".فهل باتت منظمة أوبك بمنأى عن الضغوط الدولية؟عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير النفطي حمزة الجواهري:وتابع الجواهري بالقول، "الكثير من الدول لا تستطيع احتمال سعر أكثر من الثمانين دولار للبرميل، فهذا الارتفاع جاء أيضاً بسبب قيام الولايات المتحدة بإطلاق كميات من النفط إلى الأسواق، وطلبها من الدول الصناعية الكبرى بإطلاق كميات من مخزونها الاستراتيجي، لكن قيام السعودية بضخ ما يقارب الـ 400 ألف برميل يومياً إلى الأسواق، كذلك النفط المعروض من قبل المضاربين، أدى إلى هبوط الأسعار إلى مستوى الثمانين دولار".التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...إعداد وتقديم: ضياء حسون
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير النفطي حمزة الجواهري:
"كانت منظمة أوبك في السابق تحت سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال تأثير واشنطن على دول الخليج، لكن اليوم هناك سياسة مختلفة لرئيس المنظمة الجديد، مبنية على عدم فرض شيء على شركاء المنظمة، وإنما يطلب منهم ويترك الحرية لهم، لذا التزمت الدول بسياسة المنظمة بتقليل الإنتاج، والالتزام بذلك أدى إلى إرتفاع أسعار النفط إلى المستوى الذي ترغب به دول الخليج، وهذا انتصار لمنظمة أوبك".
وتابع الجواهري بالقول، "الكثير من الدول لا تستطيع احتمال سعر أكثر من الثمانين دولار للبرميل، فهذا الارتفاع جاء أيضاً بسبب قيام الولايات المتحدة بإطلاق كميات من النفط إلى الأسواق، وطلبها من الدول الصناعية الكبرى بإطلاق كميات من مخزونها الاستراتيجي، لكن قيام السعودية بضخ ما يقارب الـ 400 ألف برميل يومياً إلى الأسواق، كذلك النفط المعروض من قبل المضاربين، أدى إلى هبوط الأسعار إلى مستوى الثمانين دولار".
وأضاف الجواهري قائلاً، "يبقى السؤال فيما إذا كانت الدول الصناعية ستحافظ على السعر الحالي، فإذا لم تستطع فمعنى ذلك سندخل في حرب الأسعار، وهو ضياع لانتصارات منظمة أوبك، إذ أن استقرار الأسواق لا يقل أهمية عن السعر نفسه، فمنظمة أوبك تراعي زبائنها في مسألة الأسعار، ولا تريدهم التوجه نحو الطاقة البديلة في حال زيادة الأسعار إلى ما فوق المستوى الحالي".