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واشنطن تعدل العقوبات على سوريا وتمنح مزيدا من المرونة لبعض المنظمات
واشنطن تعدل العقوبات على سوريا وتمنح مزيدا من المرونة لبعض المنظمات
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إجراء تعديلات في قائمة العقوبات المطبقة على سوريا بهدف توسع نطاق التفويض المتعلق بأنشطة منظمات غير حكومية معينة. 24.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-24T17:06+0000
2021-11-24T17:26+0000
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ونقلت وكالة "رويترز" إشعارا صادرا عن وزارة الخزانة الأمريكية، نشر على موقعها الإلكتروني، اليوم، نوهت من خلاله إلى أن واشنطن "عدلت القواعد المتعلقة بالعقوبات على سوريا، بهدف "توسع نطاق تفويض قائم يخص بعض أنشطة المنظمات غير الحكومية في سوريا".هجوم صاروخي يستهدف قاعدة التنف الأمريكية في سورياتأتي هذه التعديلات بعد أيام من إعلان القيادة المركزية الأمريكية، أن واشنطن تحتفظ بالحق في الدفاع عن نفسها بشأن الهجوم على قاعدة التنف شرقي سوريا، كما أنها تحتفظ بحق الرد على الهجوم في الزمان والمكان المناسبين.وكانت مصادر محلية أكدت لـ "سبوتنيك" أن الطائرة المسيرة استهدفت بـ 4 صواريخ القاعدة الأمريكية اللاشرعية المتواجدة في منطقة (التنف) عند المثلث السوري العراقي الأردني، والمعروفة بمنطقة الـ (55 كم).
https://arabic.sputniknews.com/20211020/هجوم-صاروخي-يستهدف-قاعدة-التنف-التي-يحتلها-الجيش-الأمريكي-شرقي-سوريا-1050491956.html
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واشنطن تعدل العقوبات على سوريا وتمنح مزيدا من المرونة لبعض المنظمات

17:06 GMT 24.11.2021 (تم التحديث: 17:26 GMT 24.11.2021)
© REUTERS / Jim Bourgالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2021
© REUTERS / Jim Bourg
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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إجراء تعديلات في قائمة العقوبات المطبقة على سوريا بهدف توسع نطاق التفويض المتعلق بأنشطة منظمات غير حكومية معينة.
ونقلت وكالة "رويترز" إشعارا صادرا عن وزارة الخزانة الأمريكية، نشر على موقعها الإلكتروني، اليوم، نوهت من خلاله إلى أن واشنطن "عدلت القواعد المتعلقة بالعقوبات على سوريا، بهدف "توسع نطاق تفويض قائم يخص بعض أنشطة المنظمات غير الحكومية في سوريا".

هجوم صاروخي يستهدف قاعدة التنف الأمريكية في سوريا

تأتي هذه التعديلات بعد أيام من إعلان القيادة المركزية الأمريكية، أن واشنطن تحتفظ بالحق في الدفاع عن نفسها بشأن الهجوم على قاعدة التنف شرقي سوريا، كما أنها تحتفظ بحق الرد على الهجوم في الزمان والمكان المناسبين.
الجيش الأمريكي يستمر بعمليات تصدير النفط السوري المسروق من محافظة الحسكة باتجاه الأراضي العراقية، سوريا 5 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2021
هجوم صاروخي يستهدف قاعدة التنف التي يحتلها الجيش الأمريكي شرقي سوريا
20 أكتوبر, 20:01 GMT
وأضافت بأن الهجوم على قاعدة التنف شرقي سوريا، الذي لم يسفر عن إصابات في صفوف القوات الأمريكية، هو هجوم متعمد تم بطائرات مسيرة، مشيرة إلى أن القيادة تجري تحقيقا في الواقعة، حاليا.
وكانت مصادر محلية أكدت لـ "سبوتنيك" أن الطائرة المسيرة استهدفت بـ 4 صواريخ القاعدة الأمريكية اللاشرعية المتواجدة في منطقة (التنف) عند المثلث السوري العراقي الأردني، والمعروفة بمنطقة الـ (55 كم).
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