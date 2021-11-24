وزارة الطاقة الإيرانية تنفي وقوع هجوم سيبراني على أنظمة السدود

طهران- سبوتنيك. وقال مدير إدارة الأزمات والدفاع بوزارة الطاقة الإيرانية، في بيان تعليقا على خبر الهجوم السيبراني على أنظمة السدود الإيرانية، "وزارة الطاقة هي التي وضعت بعض القيود على شبكة أنظمة السدود الإيرانية".وأضاف "هذه الأخبار كاذبة ولا وجود لأي هجوم سيبراني ولا توجد أي مشكلة في هذه الأنظمة".وكان التلفزيون الإيراني الرسمي قد نقل، بوقت سابق من اليوم، عن مصدر وصفه بـ "المطلع، قوله إن هجوما سيبراني تعرضت له أنظمة تشغيل السدود الإيرانية خلال الأسبوعين الماضيين.وتعرضت إيران لعدة هجمات سيبرانية في الفترة الماضية كان آخرها تعرض أنظمة الوقود في إيران إلى هجوم سيبراني، في السادس والعشرين من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أدى إلى تعطيل نظام توزيع الوقود المدعوم.وأكد التلفزيون الرسمي الإيراني، وقتها، "تعطل محطات الوقود في أنحاء البلاد بسبب هجوم سيبراني"، ما أدى إلى ازدحامات شديدة في محطات الوقود الإيرانية.سبق وتعرضت، العام الماضي، موانئ ومحطات طاقة ومنشآت عسكرية ونووية إيرانية لعدة حوادث مشبوهة خلال فصل الصيف، وأكدت السلطات الإيرانية، وقتها، أن أحدها على الأقل مدبر (وهو الانفجار في مركز صناعة أجهزة الطرد المركزي بمنشأة نطنز النووية) من دون أن تعلن عن الجهة المسؤولة عن تنفيذه.
نفت وزارة الطاقة الإيرانية، اليوم الأربعاء، وقوع أي هجوم على أنظمة السدود الإيرانية، مؤكدة أنها وضعت بعض القيود على الأنظمة.
طهران- سبوتنيك. وقال مدير إدارة الأزمات والدفاع بوزارة الطاقة الإيرانية، في بيان تعليقا على خبر الهجوم السيبراني على أنظمة السدود الإيرانية، "وزارة الطاقة هي التي وضعت بعض القيود على شبكة أنظمة السدود الإيرانية".
وأضاف "هذه الأخبار كاذبة ولا وجود لأي هجوم سيبراني ولا توجد أي مشكلة في هذه الأنظمة".
وكان التلفزيون الإيراني الرسمي قد نقل، بوقت سابق من اليوم، عن مصدر وصفه بـ "المطلع، قوله إن هجوما سيبراني تعرضت له أنظمة تشغيل السدود الإيرانية خلال الأسبوعين الماضيين.
وقال المصدر: "في الأسبوعين الماضيين، تم فصل أنظمة التشغيل المتعلقة بجمع وتقييم حجم احتياطيات سدود الماء في البلاد، بحيث لم يكن هناك خلال هذه الفترة أي قدرة على الوصول إلى احتياطيات الماء في سدود البلاد".
وتعرضت إيران لعدة هجمات سيبرانية في الفترة الماضية كان آخرها تعرض أنظمة الوقود في إيران إلى هجوم سيبراني، في السادس والعشرين من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أدى إلى تعطيل نظام توزيع الوقود المدعوم.
وأكد التلفزيون الرسمي الإيراني، وقتها، "تعطل محطات الوقود في أنحاء البلاد بسبب هجوم سيبراني"، ما أدى إلى ازدحامات شديدة في محطات الوقود الإيرانية.
سبق وتعرضت، العام الماضي، موانئ ومحطات طاقة ومنشآت عسكرية ونووية إيرانية لعدة حوادث مشبوهة خلال فصل الصيف، وأكدت السلطات الإيرانية، وقتها، أن أحدها على الأقل مدبر (وهو الانفجار في مركز صناعة أجهزة الطرد المركزي بمنشأة نطنز النووية) من دون أن تعلن عن الجهة المسؤولة عن تنفيذه.