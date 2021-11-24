تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20211124/وزير-السياحة-السوري-لدينا-عشرات-الطلبات-من-دول-أوروبية-لزيارة-البلاد--1053069696.html
وزير السياحة السوري: لدينا عشرات الطلبات من دول أوروبية لزيارة البلاد
وزير السياحة السوري: لدينا عشرات الطلبات من دول أوروبية لزيارة البلاد
قال وزير السياحة السوري، محمد رامي مرتيني، أن لدى بلاده عشرات الطلبات من دول أوروبية لزيارة البلاد وهناك توجه لقبول طلبات السياحة الثقافية وفق ضوابط. 24.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-24T11:17+0000
2021-11-24T11:17+0000
2021-11-24T11:17+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103985/49/1039854965_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e91b91954cb3a490b1c64a0a76c55e08.jpg
وقال مرتيني خلال مؤتمر صحفي: "فرص كبرى للاستثمار السياحي في سوريا ستؤمن فرص عمل لأكثر من 100 ألف شخص حتى عام 2030"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".وأكد وزير السياحة السوري أن هناك عشرات الطلبات من دول أوروبية لزيارة البلاد وهناك توجه لقبول طلبات السياحة الثقافية وفق ضوابط معينة.وعن المشاريع السياحية القادمة إلى سوريا قال مرتيني: "يوجد 40 مشروعاً في ملتقى الاستثمار السياحي للعام القادم وهي لجهات عامة منها وزارة السياحة ومجالس المدن وبعض المنظمات الشعبية".ولفت مرتيني إلى وجود فرص كبرى للاستثمار السياحي في سوريا ستؤمن فرص عمل لأكثر من 100 ألف شخص حتى عام 2030.
https://arabic.sputniknews.com/20211101/وزير-السياحة-السوري-مجموعة-إيطالية-تزور-دمشق-وحلب-ودول-قدمت-طلبات-لتسيير-رحلات-سياحية-1050589038.html
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
eg_EG
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103985/49/1039854965_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_da7fcd064aae9d6da1afa8272e145ed1.jpg
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
وزير السياحة السوري: لدينا عشرات الطلبات من دول أوروبية لزيارة البلاد
قال وزير السياحة السوري، محمد رامي مرتيني، أن لدى بلاده عشرات الطلبات من دول أوروبية لزيارة البلاد وهناك توجه لقبول طلبات السياحة الثقافية وفق ضوابط.
وقال مرتيني خلال مؤتمر صحفي: "فرص كبرى للاستثمار السياحي في سوريا ستؤمن فرص عمل لأكثر من 100 ألف شخص حتى عام 2030"، بحسب ما
ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية
"سانا".
وأكد وزير السياحة السوري أن هناك عشرات الطلبات من دول أوروبية لزيارة البلاد وهناك توجه لقبول طلبات السياحة الثقافية وفق ضوابط معينة.
أضاف: "عام 2022 سيكون أفضل عام سياحي"، مشيراً إلى وجود عشرات الطلبات من الدول الأوروبية لزيارة سوريا على طاولة الوزارة، بحسب الوكالة.
وعن المشاريع السياحية القادمة إلى سوريا قال مرتيني: "يوجد 40 مشروعاً في ملتقى الاستثمار السياحي للعام القادم وهي لجهات عامة منها وزارة السياحة ومجالس المدن وبعض المنظمات الشعبية".
ولفت مرتيني إلى وجود فرص كبرى للاستثمار السياحي في سوريا ستؤمن فرص عمل لأكثر من 100 ألف شخص حتى عام 2030.