https://arabic.sputniknews.com/20211124/وكالة-تركيا-تنتظر-الاستثمارات-الإماراتية-على-أراضيها-1053239589.html

وكالة: تركيا تنتظر الاستثمارات الإماراتية على أراضيها

وكالة: تركيا تنتظر الاستثمارات الإماراتية على أراضيها

أعلن مسؤولان تركيان، اليوم الأربعاء، أن تركيا ودولة الإمارات تستهدفان التوصل إلى صفقات استثمارية خلال زيارة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لأنقرة... 24.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-24T13:38+0000

2021-11-24T13:38+0000

2021-11-24T13:38+0000

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وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤولين أتراك أنه "من المنتظر أن يتم التوقيع على بعض الصفقات التي لا يزال يجري إعدادها فيما يتعلق بالاقتصاد والتكنولوجيا والقضايا البيئية والأمن السيبراني والقطاع اللوجيستي".وردا على سؤال عما إذا كانت الإمارات ستقدم مساعدات اقتصادية لتركيا لم يذكر وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري تفاصيل وقال للصحفيين إن ما سيتم التوصل إليه اليوم سيعلن.وقال مسؤول تركي مطلع على الاستعدادات لزيارة الشيخ محمد إن من الممكن الاتفاق على صفقات في مجالات التجارة الإلكترونية والطاقة وسلاسل الإمداد.وأضاف المسؤول أن التعاون الاقتصادي في الأجل الأطول ربما يتحقق في التمويل ومن خلال شراء شركات إماراتية شركات تركية مناظرة لها أو إنشاء شراكات معها. وتنبأ المسؤول بأن الاستثمارات الإماراتية ستبلغ مليارات الدولارات في نهاية الأمر.ومن المتوقع أن تقوم الإمارات باستثمارات كبيرة في تركيا في الأجل القريب مثل السعي لشراكات في أصول مدرجة في صندوق الثروة التركي وهو شركة الاستثمار السيادية في البلاد.كما أكد المسؤول أن "المشاكل مع الإمارات أصبحت الآن وراء ظهرنا ونحن ندخل فترة قائمة بالكامل على التعاون والاستفادة المتبادلة".وكانت تركيا قالت إنها في سبتمبر/ أيلول الماضي أجرت مباحثات مع الإمارات حول استثمارات في مجال الطاقة مثل توليد الكهرباء بينما قالت الإمارات إنها تسعى لتعميق العلاقات التجارية والاقتصادية مع أنقرة.

https://arabic.sputniknews.com/20211123/محمد-بن-زايد-يزور-تركيا-غدا-تلبية-لدعوة-من-أردوغان-1052423107.html

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