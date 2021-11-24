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https://arabic.sputniknews.com/20211124/وكالة-سبوتنيك-ويونا-يوقعان-مذكرة-تفاهم-مشتركة-لتعزيز-العمل-الإعلامي-1053131723.html
وكالة "سبوتنيك" و"يونا" يوقعان مذكرة تفاهم مشتركة لتعزيز العمل الإعلامي
وكالة "سبوتنيك" و"يونا" يوقعان مذكرة تفاهم مشتركة لتعزيز العمل الإعلامي
وقعت وكالة "سبوتنيك" واتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي "يونا" مذكرة تفاهم مشتركة لتعزيز العمل الإعلامي المشترك في مدينة جدة السعودية. 24.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-24T11:55+0000
2021-11-24T11:55+0000
روسيا
سبوتنيك
السعودية
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وجاء توقيع الاتفاقية بين طرفين على هامش اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا والعالم الإسلامي" المنعقد في مدينة جدة السعودية، وذلك بحضور مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ورئيس جمهورية تتارستان الروسية رستم مينخانوف.ووقع الاتفاقية من جانب وكالة "سبوتنيك" مدير التعاون الدولي، فاسيلي بوشكوف، ومن جانب اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي "يونا"، محمد بن عبدربه اليامي.وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين "يونا" و"سبوتنيك" في مجال العمل الإعلامي المشترك، والتبادل الإخباري، والنهوض بصناعة الإعلام في الدول الإسلامية، إضافة إلى التنسيق بين الجانبين في تقديم البرامج التدريبية والاستشارات الإعلامية.وفي السياق نفسه، أكد اليامي أن المذكرة ستسهم في تقوية الحضور الإعلامي للمحتوى الإخباري لوكالات أنباء الدول الإسلامية في وسائل الإعلام الروسية، نظراً لما تتمتع به وكالة "سبوتنيك" من انتشار واسع، كما أنها ستعمل أيضاً على دعم النشر الصحفي في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من قبيل تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات، والتصدي لتيارات الكراهية والتطرف. وعبَّر اليامي عن امتنانه لمجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا والعالم الإسلامي" على تنسيقها للاجتماعات بين "يونا" و وكالة "سبوتنيك". كما أبدى اليامي شكره للمندوبية الروسية الدائمة لدى منظمة التعاون الإسلامي، وللجهود التي بذلها الممثل الروسي لدى المنظمة رمضان عبداللطيبوف في تسهيل توقيع هذه المذكرة. بدوره، أكد مدير التعاون الدولي بوشكوف الأهمية الكبيرة لاتحاد "يونا" كمنظمة دولية تجمع في إطارها نحو 57 وكالة أنباء رسمية في الدول الإسلامية، لافتاً إلى أنَّ المذكرة التي تم توقيعها اليوم ستتيح لوكالة "سبوتنيك" وصولاً مباشراً لهذه الوكالات وبالتالي تنويع مصادرها الإخبارية، ودعم تغطيتها الإعلامية لأخبار العالم الإسلامي التي تعد محل اهتمام دائم لسبوتنيك ومنصاتها الإخبارية المختلفة.
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روسيا, سبوتنيك, السعودية

وكالة "سبوتنيك" و"يونا" يوقعان مذكرة تفاهم مشتركة لتعزيز العمل الإعلامي

11:55 GMT 24.11.2021
© Sputnikوقعت وكالة "سبوتنيك" واتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي "يونا" مذكرة تفاهم مشتركة لتعزيز العمل الإعلامي المشترك
وقعت وكالة سبوتنيك واتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي يونا مذكرة تفاهم مشتركة لتعزيز العمل الإعلامي المشترك - Sputnik عربي, 1920, 24.11.2021
© Sputnik
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وقعت وكالة "سبوتنيك" واتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي "يونا" مذكرة تفاهم مشتركة لتعزيز العمل الإعلامي المشترك في مدينة جدة السعودية.
وجاء توقيع الاتفاقية بين طرفين على هامش اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا والعالم الإسلامي" المنعقد في مدينة جدة السعودية، وذلك بحضور مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ورئيس جمهورية تتارستان الروسية رستم مينخانوف.
ووقع الاتفاقية من جانب وكالة "سبوتنيك" مدير التعاون الدولي، فاسيلي بوشكوف، ومن جانب اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي "يونا"، محمد بن عبدربه اليامي.
© Sputnikوقعت وكالة "سبوتنيك" واتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي "يونا" مذكرة تفاهم مشتركة لتعزيز العمل الإعلامي المشترك
وقعت وكالة سبوتنيك واتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي يونا مذكرة تفاهم مشتركة لتعزيز العمل الإعلامي المشترك - Sputnik عربي, 1920, 24.11.2021
وقعت وكالة "سبوتنيك" واتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي "يونا" مذكرة تفاهم مشتركة لتعزيز العمل الإعلامي المشترك
© Sputnik
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين "يونا" و"سبوتنيك" في مجال العمل الإعلامي المشترك، والتبادل الإخباري، والنهوض بصناعة الإعلام في الدول الإسلامية، إضافة إلى التنسيق بين الجانبين في تقديم البرامج التدريبية والاستشارات الإعلامية.
وفي السياق نفسه، أكد اليامي أن المذكرة ستسهم في تقوية الحضور الإعلامي للمحتوى الإخباري لوكالات أنباء الدول الإسلامية في وسائل الإعلام الروسية، نظراً لما تتمتع به وكالة "سبوتنيك" من انتشار واسع، كما أنها ستعمل أيضاً على دعم النشر الصحفي في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من قبيل تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات، والتصدي لتيارات الكراهية والتطرف. وعبَّر اليامي عن امتنانه لمجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا والعالم الإسلامي" على تنسيقها للاجتماعات بين "يونا" و وكالة "سبوتنيك".
© Sputnikوقعت وكالة "سبوتنيك" واتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي "يونا" مذكرة تفاهم مشتركة لتعزيز العمل الإعلامي المشترك
وقعت وكالة سبوتنيك واتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي يونا مذكرة تفاهم مشتركة لتعزيز العمل الإعلامي المشترك - Sputnik عربي, 1920, 24.11.2021
وقعت وكالة "سبوتنيك" واتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي "يونا" مذكرة تفاهم مشتركة لتعزيز العمل الإعلامي المشترك
© Sputnik
كما أبدى اليامي شكره للمندوبية الروسية الدائمة لدى منظمة التعاون الإسلامي، وللجهود التي بذلها الممثل الروسي لدى المنظمة رمضان عبداللطيبوف في تسهيل توقيع هذه المذكرة.
بدوره، أكد مدير التعاون الدولي بوشكوف الأهمية الكبيرة لاتحاد "يونا" كمنظمة دولية تجمع في إطارها نحو 57 وكالة أنباء رسمية في الدول الإسلامية، لافتاً إلى أنَّ المذكرة التي تم توقيعها اليوم ستتيح لوكالة "سبوتنيك" وصولاً مباشراً لهذه الوكالات وبالتالي تنويع مصادرها الإخبارية، ودعم تغطيتها الإعلامية لأخبار العالم الإسلامي التي تعد محل اهتمام دائم لسبوتنيك ومنصاتها الإخبارية المختلفة.
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