تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
المغرب وإسرائيل يوقعان مذكرة تفاهم دفاعية
https://arabic.sputniknews.com/20211124/-بوغينسكي-60-من-المروحيات-العسكرية-الروسية-تذهب-إلى-الخارج-1052791612.html
بوغينسكي: 60% من المروحيات العسكرية الروسية تذهب إلى الخارج
بوغينسكي: 60% من المروحيات العسكرية الروسية تذهب إلى الخارج
هل تتمكن روسيا من تنفيذ خطة إنتاج المروحيات اللازم تسليمها للجهات الداخلية والخارجية في عام 2021؟ 24.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-24T09:43+0000
2021-11-24T09:43+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/11/1050730629_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_28acdb848d818e78482df285ce8b8f82.jpg
طرحت "سبوتنيك" هذا السؤال على مدير عام شركة "مروحيات روسيا"، أندريه بوغينسكي. وقال مدير الشركة التي تدير قطاع صناعة المروحيات في روسيا، في رد له على السؤال إنه لا بد من تنفيذ الخطة التي تنص على تسليم 180 إلى 185 مروحية إلى جهات داخلية وخارجية تعاقدت على شرائها.وتضم مجموعة المروحيات التي تسلمها روسيا إلى الراغبين في اقتناء المروحيات الجديدة داخل روسيا وفي الخارج في العام الجاري حوالي 100 مروحية عسكرية.وأشار إلى أن روسيا توجه حوالي 60% من المروحيات اللازم إنتاجها للتصدير نحو الخارج. أما بالنسبة للمروحيات المدنية فيتم تسليم غالبيتها إلى الجهات الداخلية.وتجدر الإشارة إلى أن روسيا حلت في المرتبة الثانية بين الدول المصنعة للطائرات في الأعوام الخمسة الماضية حين سلمت 865 مروحية إلى جهات داخلية وخارجية.
https://arabic.sputniknews.com/20211123/شركة-روسية-تطلق-مروحية-بصالون-فاخر--1052429957.html
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
eg_EG
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/11/1050730629_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_2a7af7f57dae1f7257b58ea1f93265c3.jpg
1920
1920
true
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

بوغينسكي: 60% من المروحيات العسكرية الروسية تذهب إلى الخارج

09:43 GMT 24.11.2021
© Photo / Press Service JSC Russian Helicoptersمعرض "مروحيات روسيا"، الإمارات العربية المتحدة
معرض مروحيات روسيا، الإمارات العربية المتحدة - Sputnik عربي, 1920, 24.11.2021
© Photo / Press Service JSC Russian Helicopters
تابعنا عبر
هل تتمكن روسيا من تنفيذ خطة إنتاج المروحيات اللازم تسليمها للجهات الداخلية والخارجية في عام 2021؟
طرحت "سبوتنيك" هذا السؤال على مدير عام شركة "مروحيات روسيا"، أندريه بوغينسكي. وقال مدير الشركة التي تدير قطاع صناعة المروحيات في روسيا، في رد له على السؤال إنه لا بد من تنفيذ الخطة التي تنص على تسليم 180 إلى 185 مروحية إلى جهات داخلية وخارجية تعاقدت على شرائها.
وتضم مجموعة المروحيات التي تسلمها روسيا إلى الراغبين في اقتناء المروحيات الجديدة داخل روسيا وفي الخارج في العام الجاري حوالي 100 مروحية عسكرية.
وأشار إلى أن روسيا توجه حوالي 60% من المروحيات اللازم إنتاجها للتصدير نحو الخارج. أما بالنسبة للمروحيات المدنية فيتم تسليم غالبيتها إلى الجهات الداخلية.
وتجدر الإشارة إلى أن روسيا حلت في المرتبة الثانية بين الدول المصنعة للطائرات في الأعوام الخمسة الماضية حين سلمت 865 مروحية إلى جهات داخلية وخارجية.
مروحية أنسات - Sputnik عربي, 1920, 23.11.2021
شركة روسية تطلق مروحية بصالون فاخر
أمس, 12:43 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
10:53 GMTالصليب والهلال الأحمر يحذران من "مشاكل خطيرة" تواجه لاجئي الروهينغا
10:48 GMTإعلام: تحطم "إف 35" البريطانية في المتوسط كان بسبب عدم خلع غطاء المطر قبل الإقلاع
10:43 GMTما دور منظمة الكوميسا؟
10:41 GMTأول تعليق من منة شلبي بعد خسارتها جائزة الـ "إيمي الدولية"
10:35 GMTبيان من الحكومة المصرية منعا لإثارة البلبلة بين المواطنين
10:26 GMTلقاء روسي سعودي في إطار معرض "تاريخ الإسلام في روسيا" بجدة
10:15 GMTموسكو: روسيا تبذل جهودا دبلوماسية حتى لا تفقد كييف "عقلها" حول الوضع في دونباس
10:15 GMTالمغرب وإسرائيل يوقعان مذكرة تفاهم دفاعية
10:08 GMTأمريكا تثير غضب الصين بخطوة جديدة تجاه تايوان
09:58 GMTالجيش العراقي يعلن تنفيذ 3 ضربات جوية ضد عناصر من "داعش"
09:55 GMTإثيوبيا... آبي أحمد يسلم مهامه لنائبه ويتوجه إلى الجبهة الأمامية للمشاركة بالحرب ضد تيغراي
09:52 GMTطالبان تريد الانتقال من "النقاش" إلى "التطبيق العملي" مع واشنطن
09:50 GMTالصين ترد على طلب بايدن بيع جزء من احتياطيها الاستراتيجي للنفط
09:50 GMT تعيين أول امرأة في منصب رئيسة للوزراء في السويد
09:45 GMTالحبس لمدة عام وغرامة ضخمة بحق كريم بنزيمة لإدانته بـ"الابتزاز الجنسي"
09:43 GMT بوغينسكي: 60% من المروحيات العسكرية الروسية تذهب إلى الخارج
09:31 GMTحرس الحدود البولندي: بعض المهاجرين يحاولون اقتحام الحدود بالقوة
09:28 GMTإعلام: رفع كافة القيود عن الإنترنت في السودان
09:27 GMTبوتين: روسيا تولي أهمية كبيرة لتنمية العلاقات الودية مع الدول الإسلامية
09:10 GMT"صوتي مشنقة للطغاة"... من هو محمد الفيتوري الذي يحتفي به غوغل؟