بوغينسكي: 60% من المروحيات العسكرية الروسية تذهب إلى الخارج

طرحت "سبوتنيك" هذا السؤال على مدير عام شركة "مروحيات روسيا"، أندريه بوغينسكي. وقال مدير الشركة التي تدير قطاع صناعة المروحيات في روسيا، في رد له على السؤال إنه لا بد من تنفيذ الخطة التي تنص على تسليم 180 إلى 185 مروحية إلى جهات داخلية وخارجية تعاقدت على شرائها.وتضم مجموعة المروحيات التي تسلمها روسيا إلى الراغبين في اقتناء المروحيات الجديدة داخل روسيا وفي الخارج في العام الجاري حوالي 100 مروحية عسكرية.وأشار إلى أن روسيا توجه حوالي 60% من المروحيات اللازم إنتاجها للتصدير نحو الخارج. أما بالنسبة للمروحيات المدنية فيتم تسليم غالبيتها إلى الجهات الداخلية.وتجدر الإشارة إلى أن روسيا حلت في المرتبة الثانية بين الدول المصنعة للطائرات في الأعوام الخمسة الماضية حين سلمت 865 مروحية إلى جهات داخلية وخارجية.
هل تتمكن روسيا من تنفيذ خطة إنتاج المروحيات اللازم تسليمها للجهات الداخلية والخارجية في عام 2021؟
طرحت "سبوتنيك" هذا السؤال على مدير عام شركة "مروحيات روسيا"، أندريه بوغينسكي. وقال مدير الشركة التي تدير قطاع صناعة المروحيات في روسيا، في رد له على السؤال إنه لا بد من تنفيذ الخطة التي تنص على تسليم 180 إلى 185 مروحية إلى جهات داخلية وخارجية تعاقدت على شرائها.
وتضم مجموعة المروحيات التي تسلمها روسيا إلى الراغبين في اقتناء المروحيات الجديدة داخل روسيا وفي الخارج في العام الجاري حوالي 100 مروحية عسكرية.