تعيين أول امرأة في منصب رئيسة للوزراء في السويد

وبحسب موقع "thelocal" السويدي تم انتخاب ماغدالينا أندرسون رئيسة للوزراء، حيث وافق البرلمان السويدي، في جلسة اليوم الأربعاء الموافق 24 تشرين الثاني/نوفمبر، على اقتراح رئيس مجلس النواب بتعيين رئيس للوزراء.وتتولى أندرسون، التي شغلت منصب وزير المالية منذ عام 2014 ، رئاسة الوزراء خلفا لستيفان لوفن الذي استقال مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، بعد سبع سنوات في السلطة، من منصبي زعيم الاشتراكيين الديمقراطيين ورئيس الوزراء.
وتتولى أندرسون، التي شغلت منصب وزير المالية منذ عام 2014 ، رئاسة الوزراء خلفا لستيفان لوفن الذي استقال مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، بعد سبع سنوات في السلطة، من منصبي زعيم الاشتراكيين الديمقراطيين ورئيس الوزراء.