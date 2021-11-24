https://arabic.sputniknews.com/20211124/27-غريقا-في-القنال-الإنجليزي-وجونسون-يترأس-اجتماعا-طارئا-1053251252.html

27 غريقا في القنال الإنجليزي وجونسون يترأس اجتماعا طارئا

27 غريقا في القنال الإنجليزي وجونسون يترأس اجتماعا طارئا

أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن جونسون سيترأس اجتماعا طارئا، اليوم الأربعاء، لبحث قضية الهجرة غير الشرعية. 24.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-24T18:04+0000

2021-11-24T18:04+0000

2021-11-24T18:31+0000

القنال الإنجليزي

مهاجرون

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يأتي تصريح المتحدث باسم جونسون عقب إعلان مسؤول فرنسي مصرع 27 شخصا على الأقل أثناء محاولتهم عبور القنال الإنجليزي على متن قارب، بحسب "رويترز".وذكر مصدر في الشرطة الفرنسية أن المهاجرين غرقوا أثناء محاولة عبور القنال الإنجليزي على متن قارب مطاطي للوصول من فرنسا إلى بريطانيا.وقال المصدر وهو بالشرطة في مدينة كاليه الساحلية في شمال فرنسا إن عملية بحث وإنقاذ جارية قبالة ساحل كاليه.وقالت قناة بي.اف.ام الفرنسية نقلا عن مصادر في الشرطة، إن قرابة 27 مهاجرا لقوا حتفهم بعد غرق مركبهم أمام ساحل مدينة كاليه شمال فرنسا.جاء ذلك بعد بيان للشرطة، أشار إلى أن 20 مهاجرا على الأقل لقوا مصرعهم في الحادث.من جانبه عبر رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس عبر حسابه بتويتر، عن حزنه الشديد بعد "المأساة"، وإدانته لعمل المهربين الذين يستفيدون من مأساة المهاجرين.فيما أكد وزير الداخلية جيرالد دارمانان على تويتر إنه سيتوجه إلى كاليه مساء اليوم.وتعد هذه أعلى حصيلة وفيات منذ عام 2018 تاريخ تفاقم أزمة المهاجرين في كاليه الذين يحاولون العبور من فرنسا الى بريطانيا.ومنذ بداية عام 2021 حدثت أكثر من 23 محاولة عبور بحرا من فرنسا إلى بريطانيا حيث يفضّل عدد من المهاجرين أو طالبي اللجوء الذهاب إلى بريطانيا لأسباب عائلية وأخرى متعلقة بامتلاكهم لصلات في هذا البلد تسهل عيشهم.

https://arabic.sputniknews.com/20211010/بريطانيا-أكثر-من-ألف-مهاجر-عبروا-القنال-الإنجليزي-في-يومين-1050394755.html

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القنال الإنجليزي, مهاجرون