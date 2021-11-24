تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
استبعاد سيف الإسلام القذافي و24 آخرين من سباق الرئاسة الليبية
https://arabic.sputniknews.com/20211124/27-غريقا-في-القنال-الإنجليزي-وجونسون-يترأس-اجتماعا-طارئا-1053251252.html
27 غريقا في القنال الإنجليزي وجونسون يترأس اجتماعا طارئا
27 غريقا في القنال الإنجليزي وجونسون يترأس اجتماعا طارئا
أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن جونسون سيترأس اجتماعا طارئا، اليوم الأربعاء، لبحث قضية الهجرة غير الشرعية. 24.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-24T18:04+0000
2021-11-24T18:31+0000
القنال الإنجليزي
مهاجرون
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/04/1048276840_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5942c80ac47c91830bbc6b052dc5a710.jpg
يأتي تصريح المتحدث باسم جونسون عقب إعلان مسؤول فرنسي مصرع 27 شخصا على الأقل أثناء محاولتهم عبور القنال الإنجليزي على متن قارب، بحسب "رويترز".وذكر مصدر في الشرطة الفرنسية أن المهاجرين غرقوا أثناء محاولة عبور القنال الإنجليزي على متن قارب مطاطي للوصول من فرنسا إلى بريطانيا.وقال المصدر وهو بالشرطة في مدينة كاليه الساحلية في شمال فرنسا إن عملية بحث وإنقاذ جارية قبالة ساحل كاليه.وقالت قناة بي.اف.ام الفرنسية نقلا عن مصادر في الشرطة، إن قرابة 27 مهاجرا لقوا حتفهم بعد غرق مركبهم أمام ساحل مدينة كاليه شمال فرنسا.جاء ذلك بعد بيان للشرطة، أشار إلى أن 20 مهاجرا على الأقل لقوا مصرعهم في الحادث.من جانبه عبر رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس عبر حسابه بتويتر، عن حزنه الشديد بعد "المأساة"، وإدانته لعمل المهربين الذين يستفيدون من مأساة المهاجرين.فيما أكد وزير الداخلية جيرالد دارمانان على تويتر إنه سيتوجه إلى كاليه مساء اليوم.وتعد هذه أعلى حصيلة وفيات منذ عام 2018 تاريخ تفاقم أزمة المهاجرين في كاليه الذين يحاولون العبور من فرنسا الى بريطانيا.ومنذ بداية عام 2021 حدثت أكثر من 23 محاولة عبور بحرا من فرنسا إلى بريطانيا حيث يفضّل عدد من المهاجرين أو طالبي اللجوء الذهاب إلى بريطانيا لأسباب عائلية وأخرى متعلقة بامتلاكهم لصلات في هذا البلد تسهل عيشهم.
https://arabic.sputniknews.com/20211010/بريطانيا-أكثر-من-ألف-مهاجر-عبروا-القنال-الإنجليزي-في-يومين-1050394755.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/04/1048276840_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4025d8930438c1ee051e592d41b0d0ab.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
القنال الإنجليزي, مهاجرون

27 غريقا في القنال الإنجليزي وجونسون يترأس اجتماعا طارئا

18:04 GMT 24.11.2021 (تم التحديث: 18:31 GMT 24.11.2021)
© REUTERS / POOLرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2021
© REUTERS / POOL
تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن جونسون سيترأس اجتماعا طارئا، اليوم الأربعاء، لبحث قضية الهجرة غير الشرعية.
يأتي تصريح المتحدث باسم جونسون عقب إعلان مسؤول فرنسي مصرع 27 شخصا على الأقل أثناء محاولتهم عبور القنال الإنجليزي على متن قارب، بحسب "رويترز".
سفينة بريطانية ترسو في بحر المانش - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2021
بريطانيا: أكثر من ألف مهاجر عبروا القنال الإنجليزي خلال يومين
10 أكتوبر, 15:55 GMT
وذكر مصدر في الشرطة الفرنسية أن المهاجرين غرقوا أثناء محاولة عبور القنال الإنجليزي على متن قارب مطاطي للوصول من فرنسا إلى بريطانيا.
وقال المصدر وهو بالشرطة في مدينة كاليه الساحلية في شمال فرنسا إن عملية بحث وإنقاذ جارية قبالة ساحل كاليه.
وقالت قناة بي.اف.ام الفرنسية نقلا عن مصادر في الشرطة، إن قرابة 27 مهاجرا لقوا حتفهم بعد غرق مركبهم أمام ساحل مدينة كاليه شمال فرنسا.
جاء ذلك بعد بيان للشرطة، أشار إلى أن 20 مهاجرا على الأقل لقوا مصرعهم في الحادث.
من جانبه عبر رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس عبر حسابه بتويتر، عن حزنه الشديد بعد "المأساة"، وإدانته لعمل المهربين الذين يستفيدون من مأساة المهاجرين.
فيما أكد وزير الداخلية جيرالد دارمانان على تويتر إنه سيتوجه إلى كاليه مساء اليوم.
وتعد هذه أعلى حصيلة وفيات منذ عام 2018 تاريخ تفاقم أزمة المهاجرين في كاليه الذين يحاولون العبور من فرنسا الى بريطانيا.
ومنذ بداية عام 2021 حدثت أكثر من 23 محاولة عبور بحرا من فرنسا إلى بريطانيا حيث يفضّل عدد من المهاجرين أو طالبي اللجوء الذهاب إلى بريطانيا لأسباب عائلية وأخرى متعلقة بامتلاكهم لصلات في هذا البلد تسهل عيشهم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
18:21 GMTهل خرجت منظمة "أوبك" من سطوة الولايات المتحدة؟
18:12 GMTإسرائيل تصادق على بناء مستوطنة جديدة في مطار قلنديا بالقدس الشرقية
18:04 GMT27 غريقا في القنال الإنجليزي وجونسون يترأس اجتماعا طارئا
18:04 GMTاستبعاد سيف الإسلام القذافي و24 آخرين من سباق الرئاسة الليبية
17:44 GMTبسبب مكالمته الأخيرة مع بلينكن... سياسيون يتهمون الرئيس التونسي بالاعتداء على هيبة الدولة
17:37 GMTالوكالة الدولية للطاقة الذرية: لم نتوصل لاتفاق في المحادثات مع إيران
17:31 GMTالجيش الأمريكي: إيران "قريبة للغاية" من إنتاج سلاح نووي وقواتنا مستعدة للتدخل
17:26 GMTباريس تحقق في تسريب يزعم أن مصر أساءت استخدام معلومات مخابراتية فرنسية
17:16 GMTروسيا تطلق صاروخا محملا بوحدة إرساء جديدة إلى محطة الفضاء الدولية... فيديو
17:10 GMTصحيفة: الجيش الإسرائيلي يتدرب على اجتياح غزة
17:10 GMTمنزل مانديلا يتحول لفندق يقدم أطعمة الزعيم المفضلة لزبائنه... صور
17:06 GMTواشنطن تعدل العقوبات على سوريا وتمنح مزيدا من المرونة لبعض المنظمات
17:04 GMTمصر تستعد لاحتفالية "مبهرة" لإعادة كشف طريق الكباش بالأقصر
16:59 GMTفريق "ناسا" يذهل بعد فك ضغط صورتين قادمتين المريخ ودمجهما كـ"بطاقة تذكارية"... صور
16:53 GMT"كوكا كولا" تعلن استثمار مليار دولار في مصر بفضل التقدم الاقتصادي الملحوظ
16:41 GMTحمدوك ينفي تعرضه لضغوط لأجل توقيع الاتفاق السياسي مع البرهان... فيديو
16:37 GMTبعد خطوات "خطيرة جدا"... الصين تهدد من "يلعبون بالنار" بإجراءات حاسمة
16:34 GMTأمريكا تسجل أدنى مستوى لطلبات إعانة البطالة منذ عام 1969
16:24 GMTتتارستان تبدي استعداها للتعاون مع السعودية في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية
16:22 GMTتكهنات بأسباب فسخ النصر السعودي عقد مهاجمه حمد الله