تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211124/5-نباتات-وخضروات-تساعد-على-إنقاص-الوزن-في-الشتاء-1053238766.html
5 نباتات وخضروات تساعد على إنقاص الوزن في الشتاء
5 نباتات وخضروات تساعد على إنقاص الوزن في الشتاء
يؤدي الطقس البارد، إلى زيادة الوزن لدى الكثير من الناس خلال فصل الشتاء، ومن ثم يتعين علينا تلمس الطرق للحفاظ على وزن مثالي. 24.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-24T13:39+0000
2021-11-24T13:39+0000
الشتاء
إنقاص الوزن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103733/72/1037337269_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_614d2cb52ec70d6ba395e765340a8929.jpg
للقيام بذلك، يوصي خبراء التغذية بإجراء تغييرات، تتضمن تحسين عادات الأكل، والحفاظ على نوم جيد ليلا ونمط حياة أكثر نشاطًا. ومع ذلك، هناك طرق غذائية طبيعية يمكن أن تساعدك في عملية إنقاص الوزن وتدفعك نحو الهدف، بحسب healthy.walla.فيما يلي بعض الخضروات والمشروبات التي يمكن أن تساعد:1.المتةأحد أكثر المشروبات شعبية في أمريكا الجنوبية، يمتاز بتأثيره على تكسير الدهون. تم اختبار تأثيره على استخدام الأحماض الدهنية أثناء التمرين في الدراسات وكانت النتائج مهمة.وجد أن شرب شاي المتة يشجع الجسم على استخدام مخازن الدهون كمصدر للطاقة، خاصة أثناء التمارين الهوائية الخفيفة إلى المعتدلة الشدة.يمكن للرياضيين الاستمتاع به لاحتوائه على مادة الكافيين ومضادات الأكسدة، لذلك يحصلون على دفعة من الطاقة ويشجعون على استخدام الأحماض الدهنية أثناء النشاط. النتيجة - تأخير التعب وتحسين الأداء.المتة أيضا له تأثير على التمثيل الغذائي في الجسم. هذا عن طريق تأثير حراري، أو بكلمات بسيطة، تأثير على كمية الطاقة التي يحرقها الجسم لإنتاج الحرارة. يحتوي شاي المتة على مادة الكافيين بكمية مماثلة لتلك الموجودة في القهوة وبالتالي يكون له تأثير محفز.2. القرفةاشتهرت القرفة في العديد من المطابخ وتستخدم تقليديا منذ آلاف السنين. التأثير المعروف للقرفة هو أنها تساهم في تنظيم مستويات السكر في الدم.يرتبط تأثير آخر وأقل شهرة للقرفة بمركب موجود فيها، يُسمى سينمالدهيد ، والذي يمنحها أيضًا رائحة مميزة.هذا المكون له تأثير حراري، حيث يولد حرارة في الجسم عن طريق عمليات التمثيل الغذائي، والتي يمكن أن تساهم في عملية إنقاص الوزن.فحصت دراسة أجريت في جامعة ميشيغان تأثير المكون الموجود في القرفة على الخلايا الدهنية البشرية، بعد أن وجد أنها فعالة في دراسة أجريت على الفئران.لاحظ الباحثون تأثيرا مباشرا على الخلايا الدهنية وخلصوا إلى أن نفس المكون الموجود في القرفة يتسبب في استخدام الدهون المخزونة لإنتاج الطاقة.3. الشاي الأخضرعُرف الشاي الأخضر لسنوات عديدة كنبات قد يساهم في عملية إنقاص الوزن، نظرا لتأثيره على معدل التمثيل الغذائي المرتبط بمزيج من الكافيين ومضادات الاكسدة الموجودة في نبات الكاميليا الصينية (الشاي الأخضر).الآلية التي يؤثر بها الشاي الأخضر على فقدان الوزن هي المساعدة في توليد الحرارة وبالتالي زيادة حرق السعرات الحرارية.أجريت دراسة على 14 شابا تلقوا الشاي الأخضر أو ​​مستخلص الدواء الوهمي لمدة 4 أسابيع، حيث طُلب منهم أداء 3 تمارين رياضية في الأسبوع من ركوب الدراجات لمدة ساعة تقريبا في كل تمرين.في مجموعة الرجال الذين تناولوا الشاي الأخضر، أظهرت النتائج أن معدل أكسدة الدهون زاد بنسبة 25% وكان هناك انخفاض في نسبة الدهون في الجسم بنحو 1.63%، مقارنة بالمجموعة الضابطة، حيث لم يكن هناك تغيير في نسبة الدهون في الجسم.في نفس الدراسة، وصل المتدربون الذين تناولوا الشاي الأخضر إلى مسافة أكبر في الاختبار النهائي الذي أجري في نهاية الأسابيع الأربعة.يُعزى هذا التأثير إلى مادة تسمى EGCG توجد بكميات كبيرة في الشاي الأخضر، جنبا إلى جنب مع الكافيين، والتي تم اختبار تأثيرها على استخدام الدهون لإنتاج الطاقة.من المحتمل أن يكون التأثير المشترك بينهما أكثر أهمية أثناء التمرين، ولكن في بعض الدراسات لوحظ أيضا تأثير مفيد أثناء الراحة.4. الفلفل الحاريحتوي الفلفل الحار، على عنصر فعال قوي يسمى الكابسيسين، وهي نفس المادة المسؤولة عن الشعور بالنكهة الحارة. وجدت الدراسات التي فحصت تأثير الكابسيسين على التمثيل الغذائي أن الفلفل الحار يسبب تسريعا مؤقتا لعملية التمثيل الغذائي في 30 دقيقة بعد تناول الطعام.يبدو أن الفلفل الحار يحفز الجسم على إهدار المزيد من الطاقة وحرق المزيد من السعرات الحرارية. ترتبط آليات العمل بتنشيط مستقبلات الأدرينالين وزيادة درجة حرارة الجسم.5. الشمركان استخدام بذور الشمر شائعا في العديد من الثقافات حول العالم منذ آلاف السنين. يشتهر بتأثيره المهدئ على الجهاز الهضمي وتخفيف الانتفاخ والغازات.وفقًا للطب التقليدي، تعتبر بذور الشمر مثبطا للشهية. يأتي الطعم الحلو للبذور من مادة تسمى trans-anetholeوالتي لها تأثير في تقليل الشهية.يمكن لأولئك الذين يتناولون وجبة خفيفة في كثير من الأحيان بين الوجبات أن يشربوا منقوعا من الشمر بعد الوجبات وفيما بينها، وبالتالي يتمتعون بشعور أطول بالشبع وأيضا تسهيل عملية الهضم وتقليل الانتفاخ.
https://arabic.sputniknews.com/20211116/لماذا-نشعر-بالجوع-الشديد-في-الشتاء؟-5-طرق-للنجاة-1050719664.html
https://arabic.sputniknews.com/20200115/أسباب-زيادة-الوزن-في-الشتاء-وطرق-تخفيفه-قبل-الربيع-1044065375.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103733/72/1037337269_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_1ebcf1e3e66c21fdb6fa4aae2d04c8d3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الشتاء, إنقاص الوزن

5 نباتات وخضروات تساعد على إنقاص الوزن في الشتاء

13:39 GMT 24.11.2021
CC0 / pixabay / بهارات مختلفة
بهارات مختلفة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2021
CC0 / pixabay /
تابعنا عبر
يؤدي الطقس البارد، إلى زيادة الوزن لدى الكثير من الناس خلال فصل الشتاء، ومن ثم يتعين علينا تلمس الطرق للحفاظ على وزن مثالي.
للقيام بذلك، يوصي خبراء التغذية بإجراء تغييرات، تتضمن تحسين عادات الأكل، والحفاظ على نوم جيد ليلا ونمط حياة أكثر نشاطًا. ومع ذلك، هناك طرق غذائية طبيعية يمكن أن تساعدك في عملية إنقاص الوزن وتدفعك نحو الهدف، بحسب healthy.walla.
المتطوعة كيم يون-سوك (يسار الصورة) تتذوق الكيمتشي، وهو خضار مخلل كوري، من زميلتها لي هيو-سوك أثناء قيامهما بالتبرع للجيران المحتاجين للاستعداد لقدوم فصل الشتاء خلال مهرجان كمتشي في سيؤل، كوريا الجنوبية، 4 نوفمبر 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2021
لماذا نشعر بالجوع الشديد في الشتاء؟... 5 طرق للنجاة
16 نوفمبر, 13:04 GMT
فيما يلي بعض الخضروات والمشروبات التي يمكن أن تساعد:
1.المتة
أحد أكثر المشروبات شعبية في أمريكا الجنوبية، يمتاز بتأثيره على تكسير الدهون. تم اختبار تأثيره على استخدام الأحماض الدهنية أثناء التمرين في الدراسات وكانت النتائج مهمة.
وجد أن شرب شاي المتة يشجع الجسم على استخدام مخازن الدهون كمصدر للطاقة، خاصة أثناء التمارين الهوائية الخفيفة إلى المعتدلة الشدة.
يمكن للرياضيين الاستمتاع به لاحتوائه على مادة الكافيين ومضادات الأكسدة، لذلك يحصلون على دفعة من الطاقة ويشجعون على استخدام الأحماض الدهنية أثناء النشاط. النتيجة - تأخير التعب وتحسين الأداء.
المتة أيضا له تأثير على التمثيل الغذائي في الجسم. هذا عن طريق تأثير حراري، أو بكلمات بسيطة، تأثير على كمية الطاقة التي يحرقها الجسم لإنتاج الحرارة. يحتوي شاي المتة على مادة الكافيين بكمية مماثلة لتلك الموجودة في القهوة وبالتالي يكون له تأثير محفز.
2. القرفة
اشتهرت القرفة في العديد من المطابخ وتستخدم تقليديا منذ آلاف السنين. التأثير المعروف للقرفة هو أنها تساهم في تنظيم مستويات السكر في الدم.
يرتبط تأثير آخر وأقل شهرة للقرفة بمركب موجود فيها، يُسمى سينمالدهيد ، والذي يمنحها أيضًا رائحة مميزة.
هذا المكون له تأثير حراري، حيث يولد حرارة في الجسم عن طريق عمليات التمثيل الغذائي، والتي يمكن أن تساهم في عملية إنقاص الوزن.
فحصت دراسة أجريت في جامعة ميشيغان تأثير المكون الموجود في القرفة على الخلايا الدهنية البشرية، بعد أن وجد أنها فعالة في دراسة أجريت على الفئران.
لاحظ الباحثون تأثيرا مباشرا على الخلايا الدهنية وخلصوا إلى أن نفس المكون الموجود في القرفة يتسبب في استخدام الدهون المخزونة لإنتاج الطاقة.
3. الشاي الأخضر
عُرف الشاي الأخضر لسنوات عديدة كنبات قد يساهم في عملية إنقاص الوزن، نظرا لتأثيره على معدل التمثيل الغذائي المرتبط بمزيج من الكافيين ومضادات الاكسدة الموجودة في نبات الكاميليا الصينية (الشاي الأخضر).
الآلية التي يؤثر بها الشاي الأخضر على فقدان الوزن هي المساعدة في توليد الحرارة وبالتالي زيادة حرق السعرات الحرارية.
حفل ماسلينيتسا في مدينة موسكو، وهو حفل من تراث الفولكلور الشعبي الروسي لوداع فصل الشتاء واستقبال الربيع - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2020
أسباب زيادة الوزن في الشتاء وطرق تخفيفه قبل الربيع
15 يناير 2020, 09:01 GMT
أجريت دراسة على 14 شابا تلقوا الشاي الأخضر أو ​​مستخلص الدواء الوهمي لمدة 4 أسابيع، حيث طُلب منهم أداء 3 تمارين رياضية في الأسبوع من ركوب الدراجات لمدة ساعة تقريبا في كل تمرين.
في مجموعة الرجال الذين تناولوا الشاي الأخضر، أظهرت النتائج أن معدل أكسدة الدهون زاد بنسبة 25% وكان هناك انخفاض في نسبة الدهون في الجسم بنحو 1.63%، مقارنة بالمجموعة الضابطة، حيث لم يكن هناك تغيير في نسبة الدهون في الجسم.
في نفس الدراسة، وصل المتدربون الذين تناولوا الشاي الأخضر إلى مسافة أكبر في الاختبار النهائي الذي أجري في نهاية الأسابيع الأربعة.
يُعزى هذا التأثير إلى مادة تسمى EGCG توجد بكميات كبيرة في الشاي الأخضر، جنبا إلى جنب مع الكافيين، والتي تم اختبار تأثيرها على استخدام الدهون لإنتاج الطاقة.
من المحتمل أن يكون التأثير المشترك بينهما أكثر أهمية أثناء التمرين، ولكن في بعض الدراسات لوحظ أيضا تأثير مفيد أثناء الراحة.
4. الفلفل الحار
يحتوي الفلفل الحار، على عنصر فعال قوي يسمى الكابسيسين، وهي نفس المادة المسؤولة عن الشعور بالنكهة الحارة. وجدت الدراسات التي فحصت تأثير الكابسيسين على التمثيل الغذائي أن الفلفل الحار يسبب تسريعا مؤقتا لعملية التمثيل الغذائي في 30 دقيقة بعد تناول الطعام.
يبدو أن الفلفل الحار يحفز الجسم على إهدار المزيد من الطاقة وحرق المزيد من السعرات الحرارية. ترتبط آليات العمل بتنشيط مستقبلات الأدرينالين وزيادة درجة حرارة الجسم.
5. الشمر
كان استخدام بذور الشمر شائعا في العديد من الثقافات حول العالم منذ آلاف السنين. يشتهر بتأثيره المهدئ على الجهاز الهضمي وتخفيف الانتفاخ والغازات.
وفقًا للطب التقليدي، تعتبر بذور الشمر مثبطا للشهية. يأتي الطعم الحلو للبذور من مادة تسمى trans-anetholeوالتي لها تأثير في تقليل الشهية.
يظهر التأثير بعد شرب منقوع الشمر أو مضغ بذور الشمر.
يمكن لأولئك الذين يتناولون وجبة خفيفة في كثير من الأحيان بين الوجبات أن يشربوا منقوعا من الشمر بعد الوجبات وفيما بينها، وبالتالي يتمتعون بشعور أطول بالشبع وأيضا تسهيل عملية الهضم وتقليل الانتفاخ.
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
13:56 GMTمرسيدس "أي كيو إس" تقدم شعور "حرب النجوم" مع ميزة إفراغ العجلات الفريدة... فيديو
13:54 GMTصيني يمارس لعبة عمرها أكثر من 3 آلاف عام بمهارة عالية... فيديو
13:51 GMT"روسكوسموس" تطلق مركبة شحن إلى محطة الفضاء الدولية
13:46 GMTبوتين يعلن حصوله على جرعة تعزيزية من لقاح ضد فيروس كورونا بالاستنشاق
13:44 GMTإسرائيل...1200 شرطي يشاركون في عملية بالنقب ضد الجريمة في المجتمع العربي... فيديو
13:42 GMTشركة "آبل" توقف عمليات البيع في تركيا مع انهيار الليرة
13:41 GMTلقاء إيراني عراقي في بغداد لمناقشة ملف اغتيال قاسم سليماني
13:39 GMT5 نباتات وخضروات تساعد على إنقاص الوزن في الشتاء
13:38 GMTوكالة: تركيا تنتظر الاستثمارات الإماراتية على أراضيها
13:33 GMTوزارة الطاقة الإيرانية تنفي وقوع هجوم سيبراني على أنظمة السدود
13:30 GMTالأرصاد المصرية تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن طقس الخميس... وتحذر من الشبورة
13:28 GMTلبنان يأمل في بدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والوصول إلى اتفاق عام
13:17 GMTخبير: قرارات حمدوك الأخيرة لن تنجح في تهدئة غضب المعارضين للاتفاق السياسي
13:15 GMTالتحالف العربي يعلن حصيلة 24 ساعة للعمليات في اليمن
13:07 GMTفرنسا تتجه إلى فرض قيود جديدة لاحتواء الوباء وتؤكد فعالية الجرعات المعززة من اللقاحات
13:05 GMTأزمة دبلوماسية بين إسرائيل ودولة أوروبية بسبب بضاعة المستوطنات في الضفة الغربية
13:04 GMTبوتين يعلن أنه أعاد التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد وأخذ جرعة عبر الأنف
12:59 GMTتلميذة صينية تحرك رقبتها بطريقة غريبة... فيديو
12:55 GMTمدير وكالة الطاقة الذرية: لا وقت أمام إيران بشأن الخلاف حول كاميرات المراقبة
12:55 GMTالحكومة الصينية تلزم المشاهير بـ"القيم الاشتراكية"