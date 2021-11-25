أبرز المستبعدين من انتخابات الرئاسة الليبية... والأسباب

وتضمنت قائمة المستبعدين أسماء بارزة مثل سيف الإسلام القذافي، ووزير الخارجية بالحكومة الليبية السابقة، عبد الهادي الحويج، ووزير الشؤون الاقتصادية بالحكومة ذاتها سلامة الغويل، ورئيس وزراء ليبيا الأسبق، علي زيدان، ونوري أبو سهمين، آخر رئيس للمؤتمر الوطني العام.
أعلنت مفوضية الانتخابات الليبية استبعاد 25 من 98 مترشحا مسجلا في الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول، وذلك في عملية أولية.
وتضمنت قائمة المستبعدين أسماء بارزة مثل سيف الإسلام القذافي، ووزير الخارجية بالحكومة الليبية السابقة، عبد الهادي الحويج، ووزير الشؤون الاقتصادية بالحكومة ذاتها سلامة الغويل، ورئيس وزراء ليبيا الأسبق، علي زيدان، ونوري أبو سهمين، آخر رئيس للمؤتمر الوطني العام.