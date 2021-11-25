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https://arabic.sputniknews.com/20211125/أستاذ-في-تقنية-المختبرات-الطبية-مزيلات-العرق-تسبب-أكثر-أنواع-السرطان-شيوعا-فيديو-1053272822.html
أستاذ في تقنية المختبرات الطبية: مزيلات العرق تسبب أكثر أنواع السرطان شيوعا... فيديو
أستاذ في تقنية المختبرات الطبية: مزيلات العرق تسبب أكثر أنواع السرطان شيوعا... فيديو
كشف عبدالله الفرساني، أستاذ تقنية المختبرات الطبية في جامعة جازان السعودية، عن أن مزيلات العرق تسبب أحد أكثر أنواع السرطان شيوعا. 25.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-25T12:35+0000
2021-11-25T12:52+0000
سرطان
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وقال الفرساني، في لقاء مع قناة "الإخبارية"، إن مزيل العرق أحد أسباب الإصابة بسرطان الثدي، وقد تم إثبات ذلك علميا ومخبريا بالتعاون بين جامعتي جازان السعودية وريدينج البريطانية.وأوضح الفرساني أنه تم إثبات العلاقة بين مزيل العرق والإصابة بسرطان الثدي من خلال 4 محاور، الأول من خلال الخلايا العارقة، والثاني اختبارات السمية، والثالث من خلال الاختبارات الجينية والرابع الاختبارات البروتينية.وطمأن أستاذ تقنية المختبرات المتابعين بأن هناك بدائل بالأسواق لمزيلات العرق المسرطنة، كما أنها تباع بأسعار مناسبة وتكون خالية من مواد البرابين والمواد الاستروجونية، أمثال أملاح الألمونيوم.وقالت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق أن سرطان الثدي يعد أكثر أنواع السرطان شيوعا من حيث عدد الإصابات حول العالم في عام 2020، حيث تم تسجيل 2.26 مليون حالة إصابة بسرطان الثدي حول العالم، فيما حل سرطان الرئة في المركز الثاني بـ2.21 مليون إصابة، ثم سرطان القولون والمستقيم بـ 1.93 مليون إصابة خلال العام ذاته.
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سرطان

أستاذ في تقنية المختبرات الطبية: مزيلات العرق تسبب أكثر أنواع السرطان شيوعا... فيديو

12:35 GMT 25.11.2021 (تم التحديث: 12:52 GMT 25.11.2021)
© flickr.com / Sari Montagمزيل التعرق
مزيل التعرق - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2021
© flickr.com / Sari Montag
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كشف عبدالله الفرساني، أستاذ تقنية المختبرات الطبية في جامعة جازان السعودية، عن أن مزيلات العرق تسبب أحد أكثر أنواع السرطان شيوعا.
وقال الفرساني، في لقاء مع قناة "الإخبارية"، إن مزيل العرق أحد أسباب الإصابة بسرطان الثدي، وقد تم إثبات ذلك علميا ومخبريا بالتعاون بين جامعتي جازان السعودية وريدينج البريطانية.
وأوضح الفرساني أنه تم إثبات العلاقة بين مزيل العرق والإصابة بسرطان الثدي من خلال 4 محاور، الأول من خلال الخلايا العارقة، والثاني اختبارات السمية، والثالث من خلال الاختبارات الجينية والرابع الاختبارات البروتينية.
وطمأن أستاذ تقنية المختبرات المتابعين بأن هناك بدائل بالأسواق لمزيلات العرق المسرطنة، كما أنها تباع بأسعار مناسبة وتكون خالية من مواد البرابين والمواد الاستروجونية، أمثال أملاح الألمونيوم.
وقالت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق أن سرطان الثدي يعد أكثر أنواع السرطان شيوعا من حيث عدد الإصابات حول العالم في عام 2020، حيث تم تسجيل 2.26 مليون حالة إصابة بسرطان الثدي حول العالم، فيما حل سرطان الرئة في المركز الثاني بـ2.21 مليون إصابة، ثم سرطان القولون والمستقيم بـ 1.93 مليون إصابة خلال العام ذاته.
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