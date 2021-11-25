أستاذ في تقنية المختبرات الطبية: مزيلات العرق تسبب أكثر أنواع السرطان شيوعا... فيديو

وقال الفرساني، في لقاء مع قناة "الإخبارية"، إن مزيل العرق أحد أسباب الإصابة بسرطان الثدي، وقد تم إثبات ذلك علميا ومخبريا بالتعاون بين جامعتي جازان السعودية وريدينج البريطانية.وأوضح الفرساني أنه تم إثبات العلاقة بين مزيل العرق والإصابة بسرطان الثدي من خلال 4 محاور، الأول من خلال الخلايا العارقة، والثاني اختبارات السمية، والثالث من خلال الاختبارات الجينية والرابع الاختبارات البروتينية.وطمأن أستاذ تقنية المختبرات المتابعين بأن هناك بدائل بالأسواق لمزيلات العرق المسرطنة، كما أنها تباع بأسعار مناسبة وتكون خالية من مواد البرابين والمواد الاستروجونية، أمثال أملاح الألمونيوم.وقالت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق أن سرطان الثدي يعد أكثر أنواع السرطان شيوعا من حيث عدد الإصابات حول العالم في عام 2020، حيث تم تسجيل 2.26 مليون حالة إصابة بسرطان الثدي حول العالم، فيما حل سرطان الرئة في المركز الثاني بـ2.21 مليون إصابة، ثم سرطان القولون والمستقيم بـ 1.93 مليون إصابة خلال العام ذاته.
وأوضح الفرساني أنه تم إثبات العلاقة بين مزيل العرق والإصابة بسرطان الثدي من خلال 4 محاور، الأول من خلال الخلايا العارقة، والثاني اختبارات السمية، والثالث من خلال الاختبارات الجينية والرابع الاختبارات البروتينية.
وطمأن أستاذ تقنية المختبرات المتابعين بأن هناك بدائل بالأسواق لمزيلات العرق المسرطنة، كما أنها تباع بأسعار مناسبة وتكون خالية من مواد البرابين والمواد الاستروجونية، أمثال أملاح الألمونيوم.
وقالت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق أن سرطان الثدي يعد أكثر أنواع السرطان شيوعا من حيث عدد الإصابات حول العالم في عام 2020، حيث تم تسجيل 2.26 مليون حالة إصابة بسرطان الثدي حول العالم، فيما حل سرطان الرئة في المركز الثاني بـ2.21 مليون إصابة، ثم سرطان القولون والمستقيم بـ 1.93 مليون إصابة خلال العام ذاته.