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https://arabic.sputniknews.com/20211125/أطعمة-ترفع-مستوى-الكوليسترول-الضار-1053261937.html
أطعمة ترفع مستوى الكوليسترول "الضار"
أطعمة ترفع مستوى الكوليسترول "الضار"
قال الطبيب والمقدم التلفزيوني ألكسندر مياسنيكوف، على قناة روسيا 1 التلفزيونية، إن المنتجات التي تحتوي على زيت النخيل تزيد من مستوى الكوليسترول "الضار" في الدم. 25.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-25T05:19+0000
2021-11-25T05:19+0000
2021-11-25T05:19+0000
صحة
كوليسترول
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ووفقًا له، غالبًا ما يستخدم هذا المكون في صناعة المواد الغذائية، على سبيل المثال، في تحضير منتجات المخابز والحلويات.وقال: "المشكلة ليست فقط في الزيوت نفسها، وإنما في عملية معالجتها عند إضافتها إلى المخبوزات والأغذية المصنعة. إنها تنتهي بتكوين ما يسمى بالدهون المتحولة، والتي تزيد من مستوى الكوليسترول السيء".وحث الطبيب على عدم الإكثار من تناول المنتجات التي تحتوي على زيت النخيل.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
صحة, كوليسترول
أطعمة ترفع مستوى الكوليسترول "الضار"
قال الطبيب والمقدم التلفزيوني ألكسندر مياسنيكوف، على قناة روسيا 1 التلفزيونية، إن المنتجات التي تحتوي على زيت النخيل تزيد من مستوى الكوليسترول "الضار" في الدم.
ووفقًا له، غالبًا ما يستخدم هذا المكون في صناعة المواد الغذائية، على سبيل المثال، في تحضير منتجات المخابز والحلويات.
وقال: "المشكلة ليست فقط في الزيوت نفسها، وإنما في عملية معالجتها عند إضافتها إلى المخبوزات والأغذية المصنعة. إنها تنتهي بتكوين ما يسمى بالدهون المتحولة، والتي تزيد من مستوى الكوليسترول السيء".
وحث الطبيب على عدم الإكثار من تناول المنتجات التي تحتوي على زيت النخيل.