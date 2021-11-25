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https://arabic.sputniknews.com/20211125/أهداف-مباراة-الأهلي-وسموحة-4-1-في-الدوري-المصري-فيديو-1053279198.html
أهداف مباراة الأهلي وسموحة 4-1 في الدوري المصري... فيديو
أهداف مباراة الأهلي وسموحة 4-1 في الدوري المصري... فيديو
فاز النادي الأهلي، مساء اليوم الخميس، على فريق سموحة بنتيجة (4-1)، وذلك في إطار الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 25.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-25T16:21+0000
2021-11-25T16:21+0000
2021-11-25T16:21+0000
الدوري المصري الممتاز
ماتش الأهلي اليوم
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أحرز أهداف الأهلي بيرسي تاو "هدفين"، وحسين الشحات وأيمن أشرف.بينما سجل هدف سموحة الوحيد عن طريق محمد كناريا.وبتلك النتيجة، واصل الأهلي تربعه على قمة الدوري المصري بفوز سادس على التوالي ليصبح رصيد الفريق الأحمر 18 نقطة.في المقابل ظل سموحة عند المركز الـ 11 برصيد 6 نقاط ولديه مباراة مؤجلة ضد طلائع الجيش.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الدوري المصري الممتاز, ماتش الأهلي اليوم
أهداف مباراة الأهلي وسموحة 4-1 في الدوري المصري... فيديو
فاز النادي الأهلي، مساء اليوم الخميس، على فريق سموحة بنتيجة (4-1)، وذلك في إطار الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.
أحرز أهداف
الأهلي
بيرسي تاو "هدفين"، وحسين الشحات وأيمن أشرف.
بينما سجل هدف سموحة الوحيد عن طريق محمد كناريا.
وبتلك النتيجة، واصل الأهلي تربعه على قمة
الدوري المصري
بفوز سادس على التوالي ليصبح رصيد الفريق الأحمر 18 نقطة.
في المقابل ظل سموحة عند المركز الـ 11 برصيد 6 نقاط ولديه مباراة مؤجلة ضد طلائع الجيش.